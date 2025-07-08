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Новости Незаконное пересечение границы Задержание нарушителей границы
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19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу, - ГПСУ

Юноша 13 раз пытался незаконно пересечь границу

На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова", - говорится в сообщении.

По словам юноши, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС.

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"Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мер пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией", - добавили пограничники

Парня задержали. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Также читайте: Пограничники задержали нарушителя, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

Автор: 

Госпогранслужба (6670) граница (5314) Закарпатская область (2620)


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Топ комментарии
+18
Ну і який сенс його тут тримати? І призвати не можете і випустити зась. Орвел нервово палить у своїй сторонці
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08.07.2025 10:38 Ответить
+16
Ну зате вельмишановні пани з першої спроби перетинають по зеленому коридору.
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08.07.2025 10:42 Ответить
+12
Що означає не мав підстав? Він не підлягає мобілізації. Реально вже практично не відрізнити від КНДР. Хіба що там є ядерна зброя
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08.07.2025 10:38 Ответить
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Ну і який сенс його тут тримати? І призвати не можете і випустити зась. Орвел нервово палить у своїй сторонці
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08.07.2025 10:38 Ответить
Підросте й через 6 років (чи й раніше) піде в діло, чого це ресурс розбазарювати. Втекти він надумав, ага.
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08.07.2025 10:59 Ответить
Враховуючи, що чувак зробив 13 спроб, думаю буде і 14, і 15, і так поки не вийде. І буде великий х*й генералам, а не ресурс.
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08.07.2025 11:03 Ответить
Принаймні кожен раз скільки людей доводитиме свою корисність, ловлячи злісного бандюгу.
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08.07.2025 11:07 Ответить
Угу, і кошти величезні будуть списуватися на дрони з тепловізорами, позашляховики, квадроцикли і купу не навчених воювати тренованих рексів, які міцно і мужньо тримають західні кордони «вільної країни». А люди і далі будуть збирати кошти на ремонт авто мобілізованим хлопцям із ЗСУ.
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08.07.2025 11:11 Ответить
про 6 років ти оптимістично... сволота навіть в Києві хапає і пресує тих хто за віком може бути тільки добровольцем
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08.07.2025 11:47 Ответить
Що означає не мав підстав? Він не підлягає мобілізації. Реально вже практично не відрізнити від КНДР. Хіба що там є ядерна зброя
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08.07.2025 10:38 Ответить
Куди будете тікати, коли кацапи до Італії, Португалії дійдуть? Чи станете кацапом і підете на штурм Омєрікі?
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08.07.2025 10:46 Ответить
нікуди вони далі не підуть, хіба що Молдову ще заберуть, ***** треба Україна для "воссозданія" срср
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08.07.2025 10:48 Ответить
А потім різні міністри, чиновники дивуються, чого це батьки вивозять підлітків за кордон... Адже їм тут нічого не загрожує.
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08.07.2025 10:50 Ответить
Вірно. Жоден закон не забороняє йому покинути територію України крім махрового зрадника й самопроголошеного узурпатора вул. Банкової у Києві та його зрадницької фсбшної кліки холуїв, які успішніше знищують Україну зсередини, ніж кацапська орда на фронті
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08.07.2025 11:55 Ответить
через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС

Хай підписує контракт 18-24, отримає мільйон і звозить малу на море
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08.07.2025 10:41 Ответить
Інвестиція в майбутнє
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08.07.2025 10:50 Ответить
Ну зате вельмишановні пани з першої спроби перетинають по зеленому коридору.
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08.07.2025 10:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2025 10:47 Ответить
Ох и дятел...
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08.07.2025 10:42 Ответить
Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно.

А чому це він не мав "законних підстав" для перетину кордону?
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08.07.2025 10:47 Ответить
Не поталанило з батьками. З бідної сім'ї.
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08.07.2025 10:52 Ответить
Господи! Та "купа роботи" в Україні - навіть без освіти! Було-б бажання!... Черговий "халявщик"...
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08.07.2025 11:20 Ответить
Тому що "закон" такий.
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08.07.2025 11:10 Ответить
закон??? Будь ласка ссилку на нього, бо гугл не може знайти....
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08.07.2025 11:16 Ответить
Хіба я застосував лапки, використовуючи симпатичні чорнила?
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08.07.2025 11:25 Ответить
Насправді це погано, 19 річний ізраїльтянин вільно подорожує світом , 19 річний українець позбавлений цього (і це при тому що він не голосував в 19) ... тож думайте кого обираєте
наступний раз! Чи українець він, чи патріот, чи знпє історію і т д
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08.07.2025 10:49 Ответить
чесні і порядні вони вже є , а ще довірливі і наївні з комплексом колонізованого раба (ключова проблема) ...
а потрібно мати свою віру, свої моно етнічні правила існування в цьому світі , недопущення потенційних шкідників у владні , судові інституціі тоді і відбудуться як суверени, а поки що під геноцидом останні 350 років ... причина - наслідок
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08.07.2025 11:15 Ответить
Цього тижня ЦАХАЛ розпочав розсилку 54000 повісток для завершення процесу мобілізації.
Дати явки розподілені на увесь 2025-й.
ЦАХАЛ має наміри посилити правозастосовчі заходи щодо ухилянтів та дезертирів.
ЦАХАЛ працює над розширенням призиву на військову службу харедимного населення.
Процесс, що включає в себе відправку трьох повісток та медогляд, буде значно скорочений.
Задля забезпечення законності мобільні патрулі військової поліції будуть розташовані в аеропорту Бен-Гуріон, на кпп в Іудеї та Самарії, на дорогах до Ейлату та інших додаткових блокпостах. Затримані ухилянти будуть арештовані та передані військовому трибуналу.
Блокпосты будуть встановлені на в'їздах до міст та районів із високою концентрацією ухилянтів.
Якось так от...
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08.07.2025 11:15 Ответить
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08.07.2025 11:17 Ответить
генералам потрібна піхота! генералам без піхоти, ніяк не можна. чекаємо закон на примусову мобілізацію з 18 рочків.
не можна лишати тцк без сировини для заробітку!
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08.07.2025 10:50 Ответить
Мобілізація завжди примусова. Хто не хоче її може йти до війська добровільно за контрактом.
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08.07.2025 11:58 Ответить
Та випустили вже б хлопця, всеодно х*й мобілізують. Та навіть і якби могли він би вже за 2 дні був в ЗСЧ з 14 спробою.
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08.07.2025 10:57 Ответить
СЗЧ*, якщо хтось захоче домахатись.
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08.07.2025 11:04 Ответить
А чому виїзд закордон обмежений за ознаками статі? Тобто виключно для чоловіків 18-60? Хіба це не порушення статті 24 КУ, дія якої не може бути призупинена навіть під час ВС?
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08.07.2025 10:58 Ответить
Як сказав найвеличніший лідор ********** - конституція на паузі. А якщо конкретніше на паузі статті, які не вигідні для влади.
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08.07.2025 10:59 Ответить
Вона тут завжди була на паузі, просто всім пофігу, а тут бач зробили відкриття. Достатньо було потрапити в лікарню й згадати про ст. 49 (наприклад).
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08.07.2025 11:02 Ответить
Ти вирішив нас "повчить" законодавству? Це добре, що ти в Конституцію заглянув... Але далі вчить буду тебе Я: Конституція - це "Основний закон" . А далі законодавчим органом (Верховною радою), створюються закони, що діють на розвиток "Основного"ю Та от,
"В Україні мобілізація проводиться відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який не містить розмежування за статевою ознакою для військовозобов'язаних. Однак, існують певні обмеження та особливості щодо мобілізації жінок та чоловіків.

Обмеження щодо мобілізації за статевою ознакою:

Жінки:

Жінок призивають на військову службу виключно за їхньою згодою.

Жінки, які мають відповідну освіту або спеціальність, можуть бути призвані на військову службу, якщо вони добровільно виявили бажання служити.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, підлягають військовому обліку, але це не означає автоматичного призову на військову службу".
На сьогодні якісь зміни до цього закону, не внесені...
("Вижодячи в публічний простір, не вважайте оточуючих, ідіотами... Спустіться нижче, і вважайте їх хоча-б, рівними собі... Тоді з вас не так часто будуть сміяться...")
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08.07.2025 11:15 Ответить
Тобто військовозобовʼязані жінки можуть вільно виїжджати закордон, а чоловіки 18-60 ні? Я правильно розумію?
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08.07.2025 11:35 Ответить
І при всьому цьому це не буде порушенням КУ?
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08.07.2025 11:38 Ответить
Неправильно... Я взагалі не розумію - чому ТИ - людина, що не тільки не має юридичної освіти, а взагалі, "юридично безграмотна", лізеш на форум, з "тлумаченням" законодавства? Ти у нас просто " невиліковно тупий", чи кацапський провокатор", який тут "дурака включает"?
Якщо перше - то до тебе взагалі, нічого не "дійде"... Якщо друге - то "не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами..."
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08.07.2025 11:47 Ответить
Щось ви пезбідставно токсичний/токсична… і замість відповіді на питання переходите на особистості, пишете образи і ставите ярлики, які не відповідають дійсності
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08.07.2025 12:02 Ответить
майбутнє нації, справжній поцреот
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08.07.2025 11:05 Ответить
Ну все. Йому лишається тільки в депутати йти. Їм можна виїжджати з вільної країни вільних людей.
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08.07.2025 11:06 Ответить
На фото такий великий бугай ухилянт і такі маленькі ненавчені поліцейські...
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08.07.2025 11:08 Ответить
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08.07.2025 11:54 Ответить
відрізати ... патологічному ухилянту, і він стане зовсім сумирним громадянином, можливо, навіть піде кудись працювати на захист своєї держави
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08.07.2025 11:10 Ответить
Хворе?
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08.07.2025 11:24 Ответить
ухилянт?
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08.07.2025 11:26 Ответить
а сам? про інтелект не питаю-все очевидно...19 річного назвати патологічним ухилянтом...на конкурсі довбнів ти посів би призове місце
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08.07.2025 11:44 Ответить
мене колись забрали у армію саме у 19 років, і це була не дивина, як ви ухилянти вигадуєте права, аби не захищати Україну
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08.07.2025 12:02 Ответить
Тепер він гарантовано "любить" цю зелену державу всіма фібрами душі...
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08.07.2025 11:14 Ответить
Влада геноцидить чоловіків!!!! Цей режим ЄС схвалює,бо витрати менші
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08.07.2025 11:21 Ответить
Його не мобілізують, ясно сказано- сиди в Україні і паруй дівчат. Ні, воно тікати надумало...
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08.07.2025 11:25 Ответить
через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС

Парувати щоби що? Щоби плодити отаку саму босоту?
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08.07.2025 12:01 Ответить
Ст. 322-2 ККУ визначає від 3 до 5 років за "повторний" перетин кордону...Як знайти статтю для Порошенко - тисячі варіантів!! Як притягти якогось йолопа, або міністра при владі - немає підстав?? Закон не для друзів???
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08.07.2025 11:30 Ответить
навіщо? Мобілізації він не підлягає, Львів на багато безпечніше Києва.
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08.07.2025 11:39 Ответить
цілеспрямований хлоп! відпустіть його!
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08.07.2025 11:41 Ответить
Добре що не вбили. Багатьом старшим чоловікам які бажали залишити територію України так не пощастило.
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08.07.2025 12:03 Ответить
І чому молодь тікає до18р,а тим що 18р не повертаються?Якщо врахувати,що при владі зрадники,то все становиться на свої місця.Планомірне знищення країни на очах мудрого наріту.
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08.07.2025 12:07 Ответить
 
 