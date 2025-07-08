19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу, - ГПСУ
На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова", - говорится в сообщении.
По словам юноши, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС.
"Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мер пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией", - добавили пограничники
Парня задержали. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай підписує контракт 18-24, отримає мільйон і звозить малу на море
А чому це він не мав "законних підстав" для перетину кордону?
наступний раз! Чи українець він, чи патріот, чи знпє історію і т д
а потрібно мати свою віру, свої моно етнічні правила існування в цьому світі , недопущення потенційних шкідників у владні , судові інституціі тоді і відбудуться як суверени, а поки що під геноцидом останні 350 років ... причина - наслідок
Дати явки розподілені на увесь 2025-й.
ЦАХАЛ має наміри посилити правозастосовчі заходи щодо ухилянтів та дезертирів.
ЦАХАЛ працює над розширенням призиву на військову службу харедимного населення.
Процесс, що включає в себе відправку трьох повісток та медогляд, буде значно скорочений.
Задля забезпечення законності мобільні патрулі військової поліції будуть розташовані в аеропорту Бен-Гуріон, на кпп в Іудеї та Самарії, на дорогах до Ейлату та інших додаткових блокпостах. Затримані ухилянти будуть арештовані та передані військовому трибуналу.
Блокпосты будуть встановлені на в'їздах до міст та районів із високою концентрацією ухилянтів.
Якось так от...
не можна лишати тцк без сировини для заробітку!
"В Україні мобілізація проводиться відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який не містить розмежування за статевою ознакою для військовозобов'язаних. Однак, існують певні обмеження та особливості щодо мобілізації жінок та чоловіків.
Обмеження щодо мобілізації за статевою ознакою:
Жінки:
Жінок призивають на військову службу виключно за їхньою згодою.
Жінки, які мають відповідну освіту або спеціальність, можуть бути призвані на військову службу, якщо вони добровільно виявили бажання служити.
Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, підлягають військовому обліку, але це не означає автоматичного призову на військову службу".
На сьогодні якісь зміни до цього закону, не внесені...
("Вижодячи в публічний простір, не вважайте оточуючих, ідіотами... Спустіться нижче, і вважайте їх хоча-б, рівними собі... Тоді з вас не так часто будуть сміяться...")
Якщо перше - то до тебе взагалі, нічого не "дійде"... Якщо друге - то "не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами..."
Парувати щоби що? Щоби плодити отаку саму босоту?