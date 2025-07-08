19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу, - ГПСУ

На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова", - говорится в сообщении.

По словам юноши, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС.

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"Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мер пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией", - добавили пограничники

Парня задержали. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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