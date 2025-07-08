19-річний львів’янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ
На кордоні у Закарпатській області затримали 19-річного юнака, який вже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
"У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону. Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова", - йдеться в повідомленні.
За словами юнака, через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС.
"Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною", - додали прикордонники
Хлопця затримали. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
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Хай підписує контракт 18-24, отримає мільйон і звозить малу на море
А чому це він не мав "законних підстав" для перетину кордону?
наступний раз! Чи українець він, чи патріот, чи знпє історію і т д
а потрібно мати свою віру, свої моно етнічні правила існування в цьому світі , недопущення потенційних шкідників у владні , судові інституціі тоді і відбудуться як суверени, а поки що під геноцидом останні 350 років ... причина - наслідок
Дати явки розподілені на увесь 2025-й.
ЦАХАЛ має наміри посилити правозастосовчі заходи щодо ухилянтів та дезертирів.
ЦАХАЛ працює над розширенням призиву на військову службу харедимного населення.
Процесс, що включає в себе відправку трьох повісток та медогляд, буде значно скорочений.
Задля забезпечення законності мобільні патрулі військової поліції будуть розташовані в аеропорту Бен-Гуріон, на кпп в Іудеї та Самарії, на дорогах до Ейлату та інших додаткових блокпостах. Затримані ухилянти будуть арештовані та передані військовому трибуналу.
Блокпосты будуть встановлені на в'їздах до міст та районів із високою концентрацією ухилянтів.
Якось так от...
не можна лишати тцк без сировини для заробітку!
"В Україні мобілізація проводиться відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який не містить розмежування за статевою ознакою для військовозобов'язаних. Однак, існують певні обмеження та особливості щодо мобілізації жінок та чоловіків.
Обмеження щодо мобілізації за статевою ознакою:
Жінки:
Жінок призивають на військову службу виключно за їхньою згодою.
Жінки, які мають відповідну освіту або спеціальність, можуть бути призвані на військову службу, якщо вони добровільно виявили бажання служити.
Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, підлягають військовому обліку, але це не означає автоматичного призову на військову службу".
На сьогодні якісь зміни до цього закону, не внесені...
("Вижодячи в публічний простір, не вважайте оточуючих, ідіотами... Спустіться нижче, і вважайте їх хоча-б, рівними собі... Тоді з вас не так часто будуть сміяться...")