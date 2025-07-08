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Новини Незаконний перетин кордону Затримання порушників кордону
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19-річний львів’янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

Юнак 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

На кордоні у Закарпатській області затримали 19-річного юнака, який вже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону. Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова", - йдеться в повідомленні.

За словами юнака, через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС.

Також читайте: Фіктивне працевлаштування у школах: на Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

"Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною", - додали прикордонники

Хлопця затримали. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також читайте: Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6232) кордон (4840) Закарпатська область (2093)


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Топ коментарі
+15
Ну і який сенс його тут тримати? І призвати не можете і випустити зась. Орвел нервово палить у своїй сторонці
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08.07.2025 10:38 Відповісти
+13
Ну зате вельмишановні пани з першої спроби перетинають по зеленому коридору.
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08.07.2025 10:42 Відповісти
+10
Що означає не мав підстав? Він не підлягає мобілізації. Реально вже практично не відрізнити від КНДР. Хіба що там є ядерна зброя
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08.07.2025 10:38 Відповісти
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Ну і який сенс його тут тримати? І призвати не можете і випустити зась. Орвел нервово палить у своїй сторонці
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08.07.2025 10:38 Відповісти
Підросте й через 6 років (чи й раніше) піде в діло, чого це ресурс розбазарювати. Втекти він надумав, ага.
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08.07.2025 10:59 Відповісти
Враховуючи, що чувак зробив 13 спроб, думаю буде і 14, і 15, і так поки не вийде. І буде великий х*й генералам, а не ресурс.
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08.07.2025 11:03 Відповісти
Принаймні кожен раз скільки людей доводитиме свою корисність, ловлячи злісного бандюгу.
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08.07.2025 11:07 Відповісти
Угу, і кошти величезні будуть списуватися на дрони з тепловізорами, позашляховики, квадроцикли і купу не навчених воювати тренованих рексів, які міцно і мужньо тримають західні кордони «вільної країни». А люди і далі будуть збирати кошти на ремонт авто мобілізованим хлопцям із ЗСУ.
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08.07.2025 11:11 Відповісти
Що означає не мав підстав? Він не підлягає мобілізації. Реально вже практично не відрізнити від КНДР. Хіба що там є ядерна зброя
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08.07.2025 10:38 Відповісти
Куди будете тікати, коли кацапи до Італії, Португалії дійдуть? Чи станете кацапом і підете на штурм Омєрікі?
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08.07.2025 10:46 Відповісти
нікуди вони далі не підуть, хіба що Молдову ще заберуть, ***** треба Україна для "воссозданія" срср
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08.07.2025 10:48 Відповісти
А потім різні міністри, чиновники дивуються, чого це батьки вивозять підлітків за кордон... Адже їм тут нічого не загрожує.
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08.07.2025 10:50 Відповісти
через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС

Хай підписує контракт 18-24, отримає мільйон і звозить малу на море
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08.07.2025 10:41 Відповісти
Інвестиція в майбутнє
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08.07.2025 10:50 Відповісти
Ну зате вельмишановні пани з першої спроби перетинають по зеленому коридору.
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08.07.2025 10:42 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2025 10:47 Відповісти
Ох и дятел...
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08.07.2025 10:42 Відповісти
Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно.

А чому це він не мав "законних підстав" для перетину кордону?
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08.07.2025 10:47 Відповісти
Не поталанило з батьками. З бідної сім'ї.
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08.07.2025 10:52 Відповісти
Господи! Та "купа роботи" в Україні - навіть без освіти! Було-б бажання!... Черговий "халявщик"...
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08.07.2025 11:20 Відповісти
Тому що "закон" такий.
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08.07.2025 11:10 Відповісти
закон??? Будь ласка ссилку на нього, бо гугл не може знайти....
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08.07.2025 11:16 Відповісти
Хіба я застосував лапки, використовуючи симпатичні чорнила?
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08.07.2025 11:25 Відповісти
Насправді це погано, 19 річний ізраїльтянин вільно подорожує світом , 19 річний українець позбавлений цього (і це при тому що він не голосував в 19) ... тож думайте кого обираєте
наступний раз! Чи українець він, чи патріот, чи знпє історію і т д
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08.07.2025 10:49 Відповісти
чесні і порядні вони вже є , а ще довірливі і наївні з комплексом колонізованого раба (ключова проблема) ...
а потрібно мати свою віру, свої моно етнічні правила існування в цьому світі , недопущення потенційних шкідників у владні , судові інституціі тоді і відбудуться як суверени, а поки що під геноцидом останні 350 років ... причина - наслідок
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08.07.2025 11:15 Відповісти
Цього тижня ЦАХАЛ розпочав розсилку 54000 повісток для завершення процесу мобілізації.
Дати явки розподілені на увесь 2025-й.
ЦАХАЛ має наміри посилити правозастосовчі заходи щодо ухилянтів та дезертирів.
ЦАХАЛ працює над розширенням призиву на військову службу харедимного населення.
Процесс, що включає в себе відправку трьох повісток та медогляд, буде значно скорочений.
Задля забезпечення законності мобільні патрулі військової поліції будуть розташовані в аеропорту Бен-Гуріон, на кпп в Іудеї та Самарії, на дорогах до Ейлату та інших додаткових блокпостах. Затримані ухилянти будуть арештовані та передані військовому трибуналу.
Блокпосты будуть встановлені на в'їздах до міст та районів із високою концентрацією ухилянтів.
Якось так от...
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08.07.2025 11:15 Відповісти
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08.07.2025 11:17 Відповісти
генералам потрібна піхота! генералам без піхоти, ніяк не можна. чекаємо закон на примусову мобілізацію з 18 рочків.
не можна лишати тцк без сировини для заробітку!
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08.07.2025 10:50 Відповісти
Та випустили вже б хлопця, всеодно х*й мобілізують. Та навіть і якби могли він би вже за 2 дні був в ЗСЧ з 14 спробою.
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08.07.2025 10:57 Відповісти
СЗЧ*, якщо хтось захоче домахатись.
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08.07.2025 11:04 Відповісти
А чому виїзд закордон обмежений за ознаками статі? Тобто виключно для чоловіків 18-60? Хіба це не порушення статті 24 КУ, дія якої не може бути призупинена навіть під час ВС?
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08.07.2025 10:58 Відповісти
Як сказав найвеличніший лідор ********** - конституція на паузі. А якщо конкретніше на паузі статті, які не вигідні для влади.
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08.07.2025 10:59 Відповісти
Вона тут завжди була на паузі, просто всім пофігу, а тут бач зробили відкриття. Достатньо було потрапити в лікарню й згадати про ст. 49 (наприклад).
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08.07.2025 11:02 Відповісти
Ти вирішив нас "повчить" законодавству? Це добре, що ти в Конституцію заглянув... Але далі вчить буду тебе Я: Конституція - це "Основний закон" . А далі законодавчим органом (Верховною радою), створюються закони, що діють на розвиток "Основного"ю Та от,
"В Україні мобілізація проводиться відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який не містить розмежування за статевою ознакою для військовозобов'язаних. Однак, існують певні обмеження та особливості щодо мобілізації жінок та чоловіків.

Обмеження щодо мобілізації за статевою ознакою:

Жінки:

Жінок призивають на військову службу виключно за їхньою згодою.

Жінки, які мають відповідну освіту або спеціальність, можуть бути призвані на військову службу, якщо вони добровільно виявили бажання служити.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, підлягають військовому обліку, але це не означає автоматичного призову на військову службу".
На сьогодні якісь зміни до цього закону, не внесені...
("Вижодячи в публічний простір, не вважайте оточуючих, ідіотами... Спустіться нижче, і вважайте їх хоча-б, рівними собі... Тоді з вас не так часто будуть сміяться...")
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08.07.2025 11:15 Відповісти
Тобто військовозобовʼязані жінки можуть вільно виїжджати закордон, а чоловіки 18-60 ні? Я правильно розумію?
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08.07.2025 11:35 Відповісти
І при всьому цьому це не буде порушенням КУ?
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08.07.2025 11:38 Відповісти
майбутнє нації, справжній поцреот
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08.07.2025 11:05 Відповісти
Ну все. Йому лишається тільки в депутати йти. Їм можна виїжджати з вільної країни вільних людей.
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08.07.2025 11:06 Відповісти
На фото такий великий бугай ухилянт і такі маленькі ненавчені поліцейські...
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08.07.2025 11:08 Відповісти
відрізати ... патологічному ухилянту, і він стане зовсім сумирним громадянином, можливо, навіть піде кудись працювати на захист своєї держави
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08.07.2025 11:10 Відповісти
Хворе?
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08.07.2025 11:24 Відповісти
ухилянт?
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08.07.2025 11:26 Відповісти
Тепер він гарантовано "любить" цю зелену державу всіма фібрами душі...
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08.07.2025 11:14 Відповісти
Влада геноцидить чоловіків!!!! Цей режим ЄС схвалює,бо витрати менші
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08.07.2025 11:21 Відповісти
Його не мобілізують, ясно сказано- сиди в Україні і паруй дівчат. Ні, воно тікати надумало...
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08.07.2025 11:25 Відповісти
Ст. 322-2 ККУ визначає від 3 до 5 років за "повторний" перетин кордону...Як знайти статтю для Порошенко - тисячі варіантів!! Як притягти якогось йолопа, або міністра при владі - немає підстав?? Закон не для друзів???
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08.07.2025 11:30 Відповісти
навіщо? Мобілізації він не підлягає, Львів на багато безпечніше Києва.
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08.07.2025 11:39 Відповісти
 
 