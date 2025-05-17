Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $2500 допомагав незаконно перетнути кордон: на Закарпатті викрито прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж