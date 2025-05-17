Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі
Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород", - йдеться в повідомленні.
Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.
