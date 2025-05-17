УКР
Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон із Словаччиною на моноколесі

Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

"План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

Держприкордонслужба ДПСУ (6343) кордон (4869) Закарпатська область (2145)
+7
Ніколи не любив моно, стерео набагато краще.
17.05.2025 13:22 Відповісти
+6
взимку ще на ковзанах можно спробувати.
17.05.2025 13:33 Відповісти
+5

Пусть думают, что мы спортсмены.
17.05.2025 13:54 Відповісти
17.05.2025 12:51 Відповісти
На самокаті треба було! Шансів у два рази більше! А на багі - в чотири!
17.05.2025 13:02 Відповісти
так, на самокаті, в шоломі фулфейс аби не було помітно обличчя, на ногах домашні капці без шкарпеток, домашній халат. всі б подумали - поїхав за пивом.
17.05.2025 16:09 Відповісти
Є інша ідея: У фільмі з Луї де Фюнесом жандарми заховались серед стада баранів. Нудисти не помітили.
17.05.2025 13:18 Відповісти
є старий дитячий радянський фільм де порушники пересікали кордон за допомогою козячих копит прив'язаних до ніг та рук
17.05.2025 16:07 Відповісти
Так, він ухилянт, чи не ухилянт? А прикордонники - ухилянти? Чи хто, взагалі, в цій історії ухилянт?
17.05.2025 13:19 Відповісти
ну які прикордонники ухилянти? ну ти скажеш. люди на службі. "порушник" і не ухилянт, і не втікач. за гарного адвоката його відпустять без будь якого штрафу. Бо все що про нього написали то Вигадка. Людина їхала собі. Замислилась то проїхала потрібний поворот. То якби цей хлопак був пійманий в саме той момент коли він пересікав контрольну смугу тоді так, ухилянт. Але ухилянтом може назвати його лише суд
17.05.2025 16:05 Відповісти
17.05.2025 13:20 Відповісти
так, моно то як радіо на кухні. стерео краще, згоден. Квадро ото сила!
17.05.2025 15:58 Відповісти
на санчатах
17.05.2025 15:57 Відповісти
санчата - це у Києві. Там - гринджоли.
18.05.2025 01:24 Відповісти

