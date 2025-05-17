Пограничники задержали нарушителя, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

Мужчина пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"План был таков: нарядиться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгорода", - говорится в сообщении.

Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачили пограничника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж