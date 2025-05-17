РУС
Новости Задержание нарушителей границы
Пограничники задержали нарушителя, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"План был таков: нарядиться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгорода", - говорится в сообщении.

Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачили пограничника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6776) граница (5333) Закарпатская область (2661)
Топ комментарии
+7
Ніколи не любив моно, стерео набагато краще.
17.05.2025 13:22 Ответить
+6
взимку ще на ковзанах можно спробувати.
17.05.2025 13:33 Ответить
+5

Пусть думают, что мы спортсмены.
17.05.2025 13:54 Ответить
17.05.2025 12:51 Ответить
На самокаті треба було! Шансів у два рази більше! А на багі - в чотири!
17.05.2025 13:02 Ответить
так, на самокаті, в шоломі фулфейс аби не було помітно обличчя, на ногах домашні капці без шкарпеток, домашній халат. всі б подумали - поїхав за пивом.
17.05.2025 16:09 Ответить
Є інша ідея: У фільмі з Луї де Фюнесом жандарми заховались серед стада баранів. Нудисти не помітили.
17.05.2025 13:18 Ответить
є старий дитячий радянський фільм де порушники пересікали кордон за допомогою козячих копит прив'язаних до ніг та рук
17.05.2025 16:07 Ответить
Так, він ухилянт, чи не ухилянт? А прикордонники - ухилянти? Чи хто, взагалі, в цій історії ухилянт?
17.05.2025 13:19 Ответить
ну які прикордонники ухилянти? ну ти скажеш. люди на службі. "порушник" і не ухилянт, і не втікач. за гарного адвоката його відпустять без будь якого штрафу. Бо все що про нього написали то Вигадка. Людина їхала собі. Замислилась то проїхала потрібний поворот. То якби цей хлопак був пійманий в саме той момент коли він пересікав контрольну смугу тоді так, ухилянт. Але ухилянтом може назвати його лише суд
17.05.2025 16:05 Ответить
17.05.2025 13:20 Ответить
Ніколи не любив моно, стерео набагато краще.
17.05.2025 13:22 Ответить
так, моно то як радіо на кухні. стерео краще, згоден. Квадро ото сила!
17.05.2025 15:58 Ответить
взимку ще на ковзанах можно спробувати.
17.05.2025 13:33 Ответить
на санчатах
17.05.2025 15:57 Ответить
санчата - це у Києві. Там - гринджоли.
18.05.2025 01:24 Ответить

Пусть думают, что мы спортсмены.
17.05.2025 13:54 Ответить
 
 