Переправлення до Румунії за €6 500: на Буковині викрило експрикордонника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з поліцейськими викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колишнього прикордонника затримали під час отримання 6,5 тисяч євро за організацію незаконного перетину кордону. Також правоохоронці зупинили автомобіль місцевого жителя, який мав доставити "клієнта" до визначеної точки та вказати подальший маршрут.

Під час обшуків у фігурантів вилучили два автомобілі, мотоцикл, мобільні телефони та інші докази. Головного організатора затримано в порядку ст. 208 КПК України, усім учасникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 200 метрів від кордону з Угорщиною затримано переправника з його двома клієнтами, серед яких киянин. ФОТО













Заходи проводилися спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчими ГУНП у Чернівецькій області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі викрили нарколабораторію з оборотом у 23 мільйони гривень: психотропи ховали в іграшках. ВІДЕО+ФОТОрепортаж