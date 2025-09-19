В Одесі викрили нарколабораторію з оборотом у 23 мільйони гривень: психотропи ховали в іграшках. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з Нацполіцією зупинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла, фасувала та збувала на території України та за кордон наркотичну речовину - alfa-PVP.

Правоохоронці встановили, що зловмисники організували повний цикл протиправної діяльності: синтез наркотичної речовини, фасування у зіп-пакети та організацію каналів збуту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підпільну нарколабораторію з усім необхідним обладнанням, хімікатами та компонентами для виготовлення наркотиків ділки облаштували в орендованому помешканні в Одесі.

Готовий товар збували через інтернет-майданчик, телеграм-боти, схеми "закладок" та міжнародні поштові відправлення. Щоб замаскувати вміст, психотропні речовини приховували під виглядом легального товару - зокрема, у водяному пістолеті та корпусі іграшкової машинки. Дві такі "іграшкові" посилки прикордонники виявили у рейсових автобусах у пунктах пропуску: одну перед відправленням до Румунії, іншу - до Молдови.

У результаті спецоперації затримано основних фігурантів протиправної діяльності, серед яких, як чоловіки, так і дівчата, у тому числі неповнолітні. Останні своєю чергою у бізнес-схемі виконували роль реалізаторів товару.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у нарколабораторії вилучено понад 16 кілограмів наркотичних засобів alfa-PVP, як у твердому, так і рідкому стані, понад 3 кілограми різних наркотичних засобів, 250 літрів прекурсорів, у тому числі розфасованих й готових до відправлення, лабораторне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи та готівку.

За оцінками "чорного ринку", вартість вилученого сягає майже 23 мільйони гривень. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

