Незаконний перетин кордону
За 200 метрів від кордону з Угорщиною затримано переправника з його двома клієнтами, серед яких киянин. ФОТО

За 200 метрів від кордону з Угорщиною охоронці держрубежу зупинили переправника з його двома клієнтами, серед яких і киянин.

На вимоги правоохоронців зупинитися чоловіки не реагували та намагалися втекти, тож аби зупинити їх, прикордонники здійснили попереджувальний постріл угору та наздогнали чоловіків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Затриманими виявилися двоє закарпатців та один киянин. 37-річний закарпатець лиш супроводжував клієнтів до Тиси, за що з кожного взяв по 6000 доларів.

Також читайте: Незаконний в’їзд до України іноземців під виглядом майбутніх студентів: у Києві затримали організатора схеми

Автор: 

Угорщина (2477) Держприкордонслужба ДПСУ (6425) Україна (6166)
Тепер їх з'їдять в ТЦК...
Шкода...
Зовсім молоденькі...
19.09.2025 15:03 Відповісти
Їсти їх ніхто не буде, людолови не людожери. А от раптова смерть від зупинки серця або епілепсії не виключена.
19.09.2025 16:04 Відповісти
Які, *****, молодці прикордонники! А могли би на Сході зупинити москаля!
19.09.2025 15:10 Відповісти
Людей від 18-22 відпускають, решту заганяють в окопи, покоління яке народилось в СССР, має померти за Україну, а ті хто народились в Україні виїжджають на Захід, українськи сюрреалізм
19.09.2025 15:11 Відповісти
Стопудово! Народвся в концтаборі, в концтаборі і помру.
19.09.2025 15:18 Відповісти
Так. Хай спокутують провину що просрали Чорновола та дозволили країні ще багато років бовтатись практично в радянській калюжі.
19.09.2025 15:19 Відповісти
пішов ти....
19.09.2025 16:36 Відповісти
За 200 метрів до фінішу, пацани зійшли з дистанції 😂
Ану в стояло 🐏🐏
"Країна мрій Зеленського" про вас подбає!😂
19.09.2025 15:17 Відповісти
"Охоронці держрубежу" не зовсім вдала тут назва, так наче вони охороняють на заході кордон від зовнішнього ворога. Більше підходить "наглядачі".
19.09.2025 16:07 Відповісти
Какая нафиг контрабанда на млрд.бакинских, вот, ВОТ новость !!!!!
19.09.2025 16:07 Відповісти
 
 