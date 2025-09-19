За 200 метрів від кордону з Угорщиною затримано переправника з його двома клієнтами, серед яких киянин. ФОТО

За 200 метрів від кордону з Угорщиною охоронці держрубежу зупинили переправника з його двома клієнтами, серед яких і киянин.

На вимоги правоохоронців зупинитися чоловіки не реагували та намагалися втекти, тож аби зупинити їх, прикордонники здійснили попереджувальний постріл угору та наздогнали чоловіків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Затриманими виявилися двоє закарпатців та один киянин. 37-річний закарпатець лиш супроводжував клієнтів до Тиси, за що з кожного взяв по 6000 доларів.

