Незаконний в’їзд до України іноземців під виглядом майбутніх студентів: у Києві затримали організатора схеми

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 26-річному громадянину Пакистану, який допомагав іноземцям в’їхати до України під приводом навчання.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

26-річний громадянин Пакистану перебуває в Україні на законних підставах – як студент медичного університету.

За даними слідства, через Telegram-канал він знаходив іноземців, охочих приїхати в Україну. Для них чоловік виготовляв фіктивні запрошення на навчання від українських вишів – документ, що допомагає підтвердити мету поїздки на кордоні. Насправді навчання мало бути фіктивним.

Завдяки цьому іноземці могли легально залишатися в країні, а згодом легше виїжджати до країн Західної Європи.

Одне з таких запрошень він підготував для громадянина Єгипту.

За такі послуги підозрюваний отримав на власну банківську картку 2 000 доларів США, ще 100 доларів США йому передали особисто.

Дії затриманого кваліфіковано за частиною 3 статті 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до організації каналу незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.