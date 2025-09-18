Незаконний в’їзд до України іноземців під виглядом майбутніх студентів: у Києві затримали організатора схеми
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 26-річному громадянину Пакистану, який допомагав іноземцям в’їхати до України під приводом навчання.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
26-річний громадянин Пакистану перебуває в Україні на законних підставах – як студент медичного університету.
За даними слідства, через Telegram-канал він знаходив іноземців, охочих приїхати в Україну. Для них чоловік виготовляв фіктивні запрошення на навчання від українських вишів – документ, що допомагає підтвердити мету поїздки на кордоні. Насправді навчання мало бути фіктивним.
Завдяки цьому іноземці могли легально залишатися в країні, а згодом легше виїжджати до країн Західної Європи.
Одне з таких запрошень він підготував для громадянина Єгипту.
За такі послуги підозрюваний отримав на власну банківську картку 2 000 доларів США, ще 100 доларів США йому передали особисто.
Дії затриманого кваліфіковано за частиною 3 статті 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі встановлюються інші особи, причетні до організації каналу незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.
у воюючій розваленій україні, стан справ краще, ніж у квітучому пакистані?
Ну а "...9 років ув'язнення з конфіскацією майна" (Джерело: https://censor.net/ua/n3574904) для дєрьмаківської шобли - просто ніщо (в порівнянні з пожиттєвим, а то й не одним) за все, що вони накоїли за час свого "царювання"