Новини Незаконний перетин кордону
Незаконний в’їзд до України іноземців під виглядом майбутніх студентів: у Києві затримали організатора схеми

У Києві викрили схему незаконного в’їзду іноземців до України

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 26-річному громадянину Пакистану, який допомагав іноземцям в’їхати до України під приводом навчання.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

26-річний громадянин Пакистану перебуває в Україні на законних підставах – як студент медичного університету.

За даними слідства, через Telegram-канал він знаходив іноземців, охочих приїхати в Україну. Для них чоловік виготовляв фіктивні запрошення на навчання від українських вишів – документ, що допомагає підтвердити мету поїздки на кордоні. Насправді навчання мало бути фіктивним.

Завдяки цьому іноземці могли легально залишатися в країні, а згодом легше виїжджати до країн Західної Європи. 

Одне з таких запрошень він підготував для громадянина Єгипту.

За такі послуги підозрюваний отримав на власну банківську картку 2 000 доларів США, ще 100 доларів США йому передали особисто.

Дії затриманого кваліфіковано за частиною 3 статті 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до організації каналу незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

хммм......
у воюючій розваленій україні, стан справ краще, ніж у квітучому пакистані?
показати весь коментар
18.09.2025 20:05 Відповісти
іноді корисно читати зміст. Там написано, щоб в подальшому з'їбатись в Європу.
показати весь коментар
18.09.2025 20:10 Відповісти
Відколи це пакистан став квітучою країною ?
показати весь коментар
18.09.2025 21:04 Відповісти
А про підозру тим, хто дає втекти з України фігурантам корупційних схем? Чи тут "нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу", бо "дружина Цезаря поза підозрами"?

Ну а "...9 років ув'язнення з конфіскацією майна" (Джерело: https://censor.net/ua/n3574904) для дєрьмаківської шобли - просто ніщо (в порівнянні з пожиттєвим, а то й не одним) за все, що вони накоїли за час свого "царювання"
показати весь коментар
18.09.2025 20:07 Відповісти
Спасибо, что в статье объяснили зачем иностранные граждане въезжают в Украину, потому что прочитавши заголовок статьи я подумала, что это какие-то идиоты лезть сейчас в Украину, а вторая мысль что сосия закидывает своих диверсантов
показати весь коментар
18.09.2025 21:09 Відповісти
 
 