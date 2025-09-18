Незаконный въезд в Украину иностранцев под видом будущих студентов: в Киеве задержали организатора схемы

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Пакистана, который помогал иностранцам въехать в Украину под предлогом обучения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

26-летний гражданин Пакистана находится в Украине на законных основаниях - как студент медицинского университета.

По данным следствия, через Telegram-канал он находил иностранцев, желающих приехать в Украину. Для них мужчина изготавливал фиктивные приглашения на обучение от украинских вузов - документ, помогающий подтвердить цель поездки на границе. На самом деле обучение должно было быть фиктивным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж

Благодаря этому иностранцы могли легально оставаться в стране, а впоследствии легче выезжать в страны Западной Европы.

Одно из таких приглашений он подготовил для гражданина Египта.

За такие услуги подозреваемый получил на собственную банковскую карточку 2 000 долларов США, еще 100 долларов США ему передали лично.

Читайте также: 8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж

Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к организации канала незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.