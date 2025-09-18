Незаконный въезд в Украину иностранцев под видом будущих студентов: в Киеве задержали организатора схемы
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Пакистана, который помогал иностранцам въехать в Украину под предлогом обучения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
26-летний гражданин Пакистана находится в Украине на законных основаниях - как студент медицинского университета.
По данным следствия, через Telegram-канал он находил иностранцев, желающих приехать в Украину. Для них мужчина изготавливал фиктивные приглашения на обучение от украинских вузов - документ, помогающий подтвердить цель поездки на границе. На самом деле обучение должно было быть фиктивным.
Благодаря этому иностранцы могли легально оставаться в стране, а впоследствии легче выезжать в страны Западной Европы.
Одно из таких приглашений он подготовил для гражданина Египта.
За такие услуги подозреваемый получил на собственную банковскую карточку 2 000 долларов США, еще 100 долларов США ему передали лично.
Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к организации канала незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.
у воюючій розваленій україні, стан справ краще, ніж у квітучому пакистані?
Ну а "...9 років ув'язнення з конфіскацією майна" (Джерело: https://censor.net/ua/n3574904) для дєрьмаківської шобли - просто ніщо (в порівнянні з пожиттєвим, а то й не одним) за все, що вони накоїли за час свого "царювання"