Незаконный въезд в Украину иностранцев под видом будущих студентов: в Киеве задержали организатора схемы

В Киеве раскрыли схему незаконного въезда иностранцев в Украину

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Пакистана, который помогал иностранцам въехать в Украину под предлогом обучения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

26-летний гражданин Пакистана находится в Украине на законных основаниях - как студент медицинского университета.

По данным следствия, через Telegram-канал он находил иностранцев, желающих приехать в Украину. Для них мужчина изготавливал фиктивные приглашения на обучение от украинских вузов - документ, помогающий подтвердить цель поездки на границе. На самом деле обучение должно было быть фиктивным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж

Благодаря этому иностранцы могли легально оставаться в стране, а впоследствии легче выезжать в страны Западной Европы.

Одно из таких приглашений он подготовил для гражданина Египта.

За такие услуги подозреваемый получил на собственную банковскую карточку 2 000 долларов США, еще 100 долларов США ему передали лично.

Читайте также: 8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж

Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к организации канала незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

хммм......
у воюючій розваленій україні, стан справ краще, ніж у квітучому пакистані?
18.09.2025 20:05 Ответить
іноді корисно читати зміст. Там написано, щоб в подальшому з'їбатись в Європу.
18.09.2025 20:10 Ответить
Відколи це пакистан став квітучою країною ?
18.09.2025 21:04 Ответить
А про підозру тим, хто дає втекти з України фігурантам корупційних схем? Чи тут "нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу", бо "дружина Цезаря поза підозрами"?

Ну а "...9 років ув'язнення з конфіскацією майна" (Джерело: https://censor.net/ua/n3574904) для дєрьмаківської шобли - просто ніщо (в порівнянні з пожиттєвим, а то й не одним) за все, що вони накоїли за час свого "царювання"
18.09.2025 20:07 Ответить
Спасибо, что в статье объяснили зачем иностранные граждане въезжают в Украину, потому что прочитавши заголовок статьи я подумала, что это какие-то идиоты лезть сейчас в Украину, а вторая мысль что сосия закидывает своих диверсантов
18.09.2025 21:09 Ответить
 
 