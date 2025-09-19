В 200 метрах от границы с Венгрией задержан перевозчик с двумя клиентами, среди которых - киевлянин. ФОТО

В 200 метрах от границы с Венгрией охранники госграницы остановили переправщика с его двумя клиентами, среди которых был и киевлянин.

На требования правоохранителей остановиться мужчины не реагировали и пытались убежать, поэтому, чтобы остановить их, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх и догнали мужчин, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержанными оказались двое закарпатцев и один киевлянин. 37-летний закарпатец лишь сопровождал клиентов до Тисы, за что с каждого взял по 6000 долларов.

