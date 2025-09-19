РУС
В 200 метрах от границы с Венгрией задержан перевозчик с двумя клиентами, среди которых - киевлянин. ФОТО

В 200 метрах от границы с Венгрией охранники госграницы остановили переправщика с его двумя клиентами, среди которых был и киевлянин.

На требования правоохранителей остановиться мужчины не реагировали и пытались убежать, поэтому, чтобы остановить их, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх и догнали мужчин, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержанными оказались двое закарпатцев и один киевлянин. 37-летний закарпатец лишь сопровождал клиентов до Тисы, за что с каждого взял по 6000 долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вплавь через Тису в Румынию: на Закарпатье раскрыт канал переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Тепер їх з'їдять в ТЦК...
Шкода...
Зовсім молоденькі...
19.09.2025 15:03 Ответить
Їсти їх ніхто не буде, людолови не людожери. А от раптова смерть від зупинки серця або епілепсії не виключена.
19.09.2025 16:04 Ответить
Які, *****, молодці прикордонники! А могли би на Сході зупинити москаля!
19.09.2025 15:10 Ответить
Людей від 18-22 відпускають, решту заганяють в окопи, покоління яке народилось в СССР, має померти за Україну, а ті хто народились в Україні виїжджають на Захід, українськи сюрреалізм
19.09.2025 15:11 Ответить
Стопудово! Народвся в концтаборі, в концтаборі і помру.
19.09.2025 15:18 Ответить
Так. Хай спокутують провину що просрали Чорновола та дозволили країні ще багато років бовтатись практично в радянській калюжі.
19.09.2025 15:19 Ответить
За 200 метрів до фінішу, пацани зійшли з дистанції 😂
Ану в стояло 🐏🐏
"Країна мрій Зеленського" про вас подбає!😂
19.09.2025 15:17 Ответить
"Охоронці держрубежу" не зовсім вдала тут назва, так наче вони охороняють на заході кордон від зовнішнього ворога. Більше підходить "наглядачі".
19.09.2025 16:07 Ответить
Какая нафиг контрабанда на млрд.бакинских, вот, ВОТ новость !!!!!
19.09.2025 16:07 Ответить
 
 