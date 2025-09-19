В 200 метрах от границы с Венгрией задержан перевозчик с двумя клиентами, среди которых - киевлянин. ФОТО
В 200 метрах от границы с Венгрией охранники госграницы остановили переправщика с его двумя клиентами, среди которых был и киевлянин.
На требования правоохранителей остановиться мужчины не реагировали и пытались убежать, поэтому, чтобы остановить их, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх и догнали мужчин, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержанными оказались двое закарпатцев и один киевлянин. 37-летний закарпатец лишь сопровождал клиентов до Тисы, за что с каждого взял по 6000 долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода...
Зовсім молоденькі...
Ану в стояло 🐏🐏
"Країна мрій Зеленського" про вас подбає!😂