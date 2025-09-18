Вплавь через Тису в Румынию: на Закарпатье раскрыт канал переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пересечение границы с Приднестровьем за $45 000: в Одесской области задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ФОТО

Как отмечается, на окраине села Водица Раховского района задержали двух жителей Киева, которые пытались переправить в Румынию пятерых мужчин из Днепропетровской, Полтавской и Киевской областей в возрасте от 25 до 46 лет.

По данным следствия, переправщики на двух кроссовых мотоциклах сопровождали автомобиль Volkswagen с клиентами. По плану, неподалеку от государственной границы мужчины должны были оставить авто и вплавь преодолеть реку Тиса. Стоимость такой услуги составляла от 10 до 20 тысяч долларов США с каждого.

Правонарушители пытались скрыться, но их задержали после преследования. На организаторов открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УКУ. Мужчинам, которые планировали незаконно пересечь границу, составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу. ВИДЕО