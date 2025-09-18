РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10884 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 798 10

Вплавь через Тису в Румынию: на Закарпатье раскрыт канал переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пересечение границы с Приднестровьем за $45 000: в Одесской области задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ФОТО

Как отмечается, на окраине села Водица Раховского района задержали двух жителей Киева, которые пытались переправить в Румынию пятерых мужчин из Днепропетровской, Полтавской и Киевской областей в возрасте от 25 до 46 лет.

По данным следствия, переправщики на двух кроссовых мотоциклах сопровождали автомобиль Volkswagen с клиентами. По плану, неподалеку от государственной границы мужчины должны были оставить авто и вплавь преодолеть реку Тиса. Стоимость такой услуги составляла от 10 до 20 тысяч долларов США с каждого.

В Закарпатье разоблачили канал переправки уклонистов в Румынию
Фото: ГПСУ

В Закарпатье разоблачили канал переправки уклонистов в Румынию
Фото: ГПСУ

Правонарушители пытались скрыться, но их задержали после преследования. На организаторов открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УКУ. Мужчинам, которые планировали незаконно пересечь границу, составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6851) уклонисты (1094) Закарпатская область (2682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Куди ж ви драпаєте 73% від своєї країни зеленої мрії, від простого вчителя на лісапеді Голобородька? Гайда до ТЦК захищати свій вибір!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:18 Ответить
+11
Ні, міндіч під двойною охороною слуг Боневтіка вивезений за державний кошт з грошима, які вкрали разом із іншими бізнес-партнерами Боневтіка.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:19 Ответить
+3
Упродовж 4 років, «викривали» КАНАЛ??
Мабуть, і міндіч з кисліциним, там пройшли??
показать весь комментарий
18.09.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упродовж 4 років, «викривали» КАНАЛ??
Мабуть, і міндіч з кисліциним, там пройшли??
показать весь комментарий
18.09.2025 12:18 Ответить
Ні, міндіч під двойною охороною слуг Боневтіка вивезений за державний кошт з грошима, які вкрали разом із іншими бізнес-партнерами Боневтіка.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:19 Ответить
Вивіз міндіч гроші, у кишені за кордон, і повернувся за наступною сумою для вивезення?!?!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:27 Ответить
Куди ж ви драпаєте 73% від своєї країни зеленої мрії, від простого вчителя на лісапеді Голобородька? Гайда до ТЦК захищати свій вибір!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:18 Ответить
А вони ж хотіли тільки іржати! А своїми тупорилими мозгами не думали, що в воюючій країні не можна обирати клоунів та ще й неосвічених, бо всі знають, що спортсмени і артисти в ВНЗ не навчлись, а папірці купували, було зелене світло для них.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:33 Ответить
Який кулєба, такі і його вчинки! Україна, Патріотизм, Порядність, Професійність, то лише для запису в трудовій, щоб потім, ще і пенсію за інвалідністю відсудити!!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:30 Ответить
А хтось десь колись бачив новину, де таких організаторів судять? Я не бачив і не чув. Мабуть, розстрілюють на місці і одразу передають в ТЦК.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:31 Ответить
Наголосували виродки за клоунів, а тепер розбігаются як таргани. Ви куди зібралися? Бажали клоунади- жріть її тепер вдома, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:00 Ответить
Додому!!!
В "Країну мрій Зеленського" 😆😂🤣
показать весь комментарий
18.09.2025 13:02 Ответить
 
 