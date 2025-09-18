Вплавь через Тису в Румынию: на Закарпатье раскрыт канал переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на окраине села Водица Раховского района задержали двух жителей Киева, которые пытались переправить в Румынию пятерых мужчин из Днепропетровской, Полтавской и Киевской областей в возрасте от 25 до 46 лет.
По данным следствия, переправщики на двух кроссовых мотоциклах сопровождали автомобиль Volkswagen с клиентами. По плану, неподалеку от государственной границы мужчины должны были оставить авто и вплавь преодолеть реку Тиса. Стоимость такой услуги составляла от 10 до 20 тысяч долларов США с каждого.
Правонарушители пытались скрыться, но их задержали после преследования. На организаторов открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УКУ. Мужчинам, которые планировали незаконно пересечь границу, составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.
Мабуть, і міндіч з кисліциним, там пройшли??
В "Країну мрій Зеленського" 😆😂🤣