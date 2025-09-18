УКР
Вплав через Тису до Румунії: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці села Водиця Рахівського району затримали двох жителів Києва, які намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків із Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей віком від 25 до 46 років.

За даними слідства, переправники на двох кросових мотоциклах супроводжували автомобіль Volkswagen із клієнтами. За планом, неподалік від державного кордону чоловіки мали залишити авто та вплав подолати річку Тиса. Вартість такої послуги становила від 10 до 20 тисяч доларів США з кожного.

На Закарпатті викрили канал переправлення ухилянтів до Румунії
Фото: ДПСУ

Правопорушники намагалися втекти, але їх затримали після переслідування. На організаторів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ. Чоловікам, які планували незаконно перетнути кордон, складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Держприкордонслужба ДПСУ (6423) ухилянти (1166) Закарпатська область (2164)
Упродовж 4 років, «викривали» КАНАЛ??
Мабуть, і міндіч з кисліциним, там пройшли??
показати весь коментар
18.09.2025 12:18 Відповісти
Ні, міндіч під двойною охороною слуг Боневтіка вивезений за державний кошт з грошима, які вкрали разом із іншими бізнес-партнерами Боневтіка.
показати весь коментар
18.09.2025 12:19 Відповісти
Вивіз міндіч гроші, у кишені за кордон, і повернувся за наступною сумою для вивезення?!?!
показати весь коментар
18.09.2025 12:27 Відповісти
Куди ж ви драпаєте 73% від своєї країни зеленої мрії, від простого вчителя на лісапеді Голобородька? Гайда до ТЦК захищати свій вибір!
показати весь коментар
18.09.2025 12:18 Відповісти
Який кулєба, такі і його вчинки! Україна, Патріотизм, Порядність, Професійність, то лише для запису в трудовій, щоб потім, ще і пенсію за інвалідністю відсудити!!
показати весь коментар
18.09.2025 12:30 Відповісти
А хтось десь колись бачив новину, де таких організаторів судять? Я не бачив і не чув. Мабуть, розстрілюють на місці і одразу передають в ТЦК.
показати весь коментар
18.09.2025 12:31 Відповісти
Наголосували виродки за клоунів, а тепер розбігаются як таргани. Ви куди зібралися? Бажали клоунади- жріть її тепер вдома, не обляпайтесь.
показати весь коментар
18.09.2025 13:00 Відповісти
Додому!!!
В "Країну мрій Зеленського" 😆😂🤣
показати весь коментар
18.09.2025 13:02 Відповісти
 
 