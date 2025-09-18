Вплав через Тису до Румунії: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Як зазначається, на околиці села Водиця Рахівського району затримали двох жителів Києва, які намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків із Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей віком від 25 до 46 років.

За даними слідства, переправники на двох кросових мотоциклах супроводжували автомобіль Volkswagen із клієнтами. За планом, неподалік від державного кордону чоловіки мали залишити авто та вплав подолати річку Тиса. Вартість такої послуги становила від 10 до 20 тисяч доларів США з кожного.

Правопорушники намагалися втекти, але їх затримали після переслідування. На організаторів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ. Чоловікам, які планували незаконно перетнути кордон, складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

