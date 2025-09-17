УКР
Перетин кордону з Придністров’ям за $45 000: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

На Одещині прикордонники затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

на Одещині прикордонники зупинили легковик з порушниками
Фото: ДПСУ

Оперативники з’ясували, що їхніми діями керував адміністратор одного з телеграм-каналів. Чоловіки завчасно перерахували на його криптогаманець по 9 тисяч доларів США, не маючи жодних гарантій переправлення.

За порадою організатора, мешканці Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей прибули до Одеси та замовили таксі до кордону. Однак усіх їх зупинили прикордонники.

Наразі причетність водія до протиправної діяльності встановлюється. Щодо п’ятьох пасажирів складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону"). Справи передані до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зчитування облич та відбір відбитків пальців: польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю

Держприкордонслужба ДПСУ (6414) Одеська область (3486) ухилянти (1164)
Казочку про Буратіно і країну дурнів з цих телепнів писали.
17.09.2025 17:47 Відповісти
Шахрай видурив у тупих ухилянтів по 9 тисяч доларів, а держава Україна безкоштовно надасть камуфльований одяг (літній і зимовий), харчове забезпечення, а також щоденну можливість полювати ******** зброєю на кацапозвірів. Життя-сафарі на довготривалий термін. І чи варто було викидати тисячі доларів, коли можна було одразу через ТЦК одержати спосіб життя справжніх чоловіків ???
17.09.2025 17:48 Відповісти
ці телепні в 2019-у і вибрали Буратіно з шоблою, тепер втікають, не хочуть захищати статки, палаци і золоті унітази обранців...дивно
показати весь коментар
17.09.2025 18:12 Відповісти
Матір божа, ну що за ідіоти. $9k за те, щоб тебе здали колегам? За половину цієї суми можна придбати все, що необхідно для безпечного переходу (не реклама, не толерую, ітд). Крім голови...
17.09.2025 17:46 Відповісти
Не знаю как сейчас но совсем недавно самолёт можно было купить за 9-10 тысяч. На что вы собирались потратить 4500?
17.09.2025 18:37 Відповісти
Можна і зараз, але на ньому ще треба вміти літати. Плюс ризик бути збитим. І зовсім не підозріло буде його перевозити до кордону.
Вибачте, але весь список оголошувати не буду. Ще розцінять як "стимуляцію ухилянства" і забанять. Скажемо так, різноманітні технологічні прилади, по мінімуму можна вкластись і в 2-2.5k. Не JB-11, звісно, бо трохи перевищує бюджет.
17.09.2025 18:57 Відповісти
