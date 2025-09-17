Перетин кордону з Придністров’ям за $45 000: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО
На Одещині прикордонники затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники з’ясували, що їхніми діями керував адміністратор одного з телеграм-каналів. Чоловіки завчасно перерахували на його криптогаманець по 9 тисяч доларів США, не маючи жодних гарантій переправлення.
За порадою організатора, мешканці Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей прибули до Одеси та замовили таксі до кордону. Однак усіх їх зупинили прикордонники.
Наразі причетність водія до протиправної діяльності встановлюється. Щодо п’ятьох пасажирів складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону"). Справи передані до суду.
Вибачте, але весь список оголошувати не буду. Ще розцінять як "стимуляцію ухилянства" і забанять. Скажемо так, різноманітні технологічні прилади, по мінімуму можна вкластись і в 2-2.5k. Не JB-11, звісно, бо трохи перевищує бюджет.
не всі можуть з записками від спец служб їздити. Бидлу не положено