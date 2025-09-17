УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9472 відвідувача онлайн
Новини Зміни в правилах перетину держкордону
764 1

Зчитування облич та відбір відбитків пальців: польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю

Польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю

У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Ситуація в пунктах пропуску на Львівщині:

  • "Шегині" – 150 авто;
  • "Краківець" – 20 авто;
  • "Нижанковичі" – 10 авто;
  • "Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

Також читайте: Росія щодня інтенсивно обстрілює прикордоння Сумщини та Харківщини, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6414) кордон (4913) Польща (8950) Україна (6155)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще б люстрували всіх втікачів з рашки і України, та депортували "насітєлєй руззкага міра", яких там хоч греблю гати. Це і до всієї ЄС відноситься. Спочатку через фільтрацію, потім допомога, працевлаштування та соціальна підтримка. Ну і звичайно тих трутнів, які на дорогущих машинах тут роз'їжджають та бикують по барах та ресторанах.
показати весь коментар
17.09.2025 18:30 Відповісти
 
 