Зчитування облич та відбір відбитків пальців: польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю
У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.
Ситуація в пунктах пропуску на Львівщині:
- "Шегині" – 150 авто;
- "Краківець" – 20 авто;
- "Нижанковичі" – 10 авто;
- "Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.
