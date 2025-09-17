Зчитування облич та відбір відбитків пальців: польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю

У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Ситуація в пунктах пропуску на Львівщині:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20 авто;

"Нижанковичі" – 10 авто;

"Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

