Считывание лиц и отбор отпечатков пальцев: польские пограничники тестируют новую биометрическую систему контроля
В некоторых пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как при въезде, так и выезде из Украины. Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Также в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Это временно снижает пропускную способность, как для легкового, так и для грузового транспорта.
Ситуация в пунктах пропуска на Львовщине:
- "Шегини" - 150 авто;
- "Краковец" - 20 авто;
- "Нижанковичи" - 10 авто;
- "Смильница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" - работают без задержек.
