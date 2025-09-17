Считывание лиц и отбор отпечатков пальцев: польские пограничники тестируют новую биометрическую систему контроля

В некоторых пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как при въезде, так и выезде из Украины. Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Также в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Это временно снижает пропускную способность, как для легкового, так и для грузового транспорта.

Ситуация в пунктах пропуска на Львовщине:

"Шегини" - 150 авто;

"Краковец" - 20 авто;

"Нижанковичи" - 10 авто;

"Смильница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" - работают без задержек.

