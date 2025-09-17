Пересечение границы с Приднестровьем за $45 000: в Одесской области задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники задержали водителя и пятерых мужчин, которые направлялись к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники выяснили, что их действиями руководил администратор одного из телеграм-каналов. Мужчины заблаговременно перечислили на его криптокошелек по 9 тысяч долларов США, не имея никаких гарантий переправки.

По совету организатора, жители Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей прибыли в Одессу и заказали такси до границы. Однако всех их остановили пограничники.

Сейчас причастность водителя к противоправной деятельности устанавливается. В отношении пятерых пассажиров составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Дела переданы в суд.

