Пересечение границы с Приднестровьем за $45 000: в Одесской области задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники задержали водителя и пятерых мужчин, которые направлялись к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

в Одесской области пограничники остановили легковушку с нарушителями
Фото: ГПСУ

Оперативники выяснили, что их действиями руководил администратор одного из телеграм-каналов. Мужчины заблаговременно перечислили на его криптокошелек по 9 тысяч долларов США, не имея никаких гарантий переправки.

По совету организатора, жители Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей прибыли в Одессу и заказали такси до границы. Однако всех их остановили пограничники.

Сейчас причастность водителя к противоправной деятельности устанавливается. В отношении пятерых пассажиров составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Дела переданы в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считывание лиц и отбор отпечатков пальцев: польские пограничники тестируют новую биометрическую систему контроля

Автор: 

Госпогранслужба (6842) Одесская область (3822) уклонисты (1094)
Матір божа, ну що за ідіоти. $9k за те, щоб тебе здали колегам? За половину цієї суми можна придбати все, що необхідно для безпечного переходу (не реклама, не толерую, ітд). Крім голови...
показать весь комментарий
17.09.2025 17:46 Ответить
Казочку про Буратіно і країну дурнів з цих телепнів писали.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:47 Ответить
ці телепні в 2019-у і вибрали Буратіно з шоблою, тепер втікають, не хочуть захищати статки, палаци і золоті унітази обранців...дивно
показать весь комментарий
17.09.2025 18:12 Ответить
Шахрай видурив у тупих ухилянтів по 9 тисяч доларів, а держава Україна безкоштовно надасть камуфльований одяг (літній і зимовий), харчове забезпечення, а також щоденну можливість полювати ******** зброєю на кацапозвірів. Життя-сафарі на довготривалий термін. І чи варто було викидати тисячі доларів, коли можна було одразу через ТЦК одержати спосіб життя справжніх чоловіків ???
показать весь комментарий
17.09.2025 17:48 Ответить
А вам зимовий камуфляж вже видали, чи ще в літньому?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:52 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:57 Ответить
я нічого не можу сказати за міць кордону але те що продовжуют поступати цигарки і окорочка з Тирасполя то правда, отже тропи працюют, тому не такі вони і дурні.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:58 Ответить
не всі можуть з записками від спец служб їздити. Бидлу не положено
показать весь комментарий
17.09.2025 18:31 Ответить
 
 