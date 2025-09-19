В Одессе разоблачили нарколабораторию с оборотом в 23 миллиона гривен: психотропы прятали в игрушках. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с Нацполицией остановили деятельность преступной группы, которая изготавливала, фасовала и сбывала на территории Украины и за границу наркотическое вещество - alfa-PVP.

Правоохранители установили, что злоумышленники организовали полный цикл противоправной деятельности: синтез наркотического вещества, фасовка в зип-пакеты и организацию каналов сбыта, сообщает Цензор.НЕТ.

Подпольную нарколабораторию со всем необходимым оборудованием, химикатами и компонентами для изготовления наркотиков дельцы обустроили в арендованном помещении в Одессе.

Готовый товар сбывали через интернет-площадку, телеграмм-боты, схемы "закладок" и международные почтовые отправления. Чтобы замаскировать содержимое, психотропные вещества скрывали под видом легального товара - в частности, в водяном пистолете и корпусе игрушечной машинки. Две такие "игрушечные" посылки пограничники обнаружили в рейсовых автобусах в пунктах пропуска: одну - перед отправлением в Румынию, другую - в Молдову.

В результате спецоперации задержаны основные фигуранты противоправной деятельности, среди которых - как мужчины, так и девушки, в том числе - несовершеннолетние. Последние, в свою очередь, в бизнес-схеме выполняли роль реализаторов товара.

Во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в нарколаборатории изъято более 16 килограммов наркотических средств alfa-PVP как в твердом, так и жидком состоянии, более 3 килограммов различных наркотических средств, 250 литров прекурсоров, в том числе - расфасованных и готовых к отправке, лабораторное оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и наличные.

По оценкам "черного рынка", стоимость изъятого достигает почти 23 миллиона гривен. В данное время всем фигурантам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

