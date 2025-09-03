РУС
Нацполиция обезвредила группировку, которая обеспечивала наркотрафик в Киевский СИЗО. ФОТОрепортаж

Фигуранты - четверо жителей Киева и области в возрасте от 30 до 49 лет. Кроме следственного изолятора, дельцы сбывали наркотики на территории столицы путем закладок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины

Месячная прибыль от наркобизнеса достигала полмиллиона гривен.

Часть средств со сбыта наркотиков в Киеве дельцы передавали в так называемый "общак", держатель которого находится в СИЗО. Также члены этой группировки формировали и присылали пакеты с наркотиками, сигаретами, алкоголем и т.д. для "смотрящих" в следственном изоляторе - так называемый "грэв".

Правоохранители сообщили подозрения организатору и членам группировки по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Які спритні ділки! Всього четверо, а всюди встигали! І наркота, і "грєв", і "заклаткі"...
А адміністрація СІЗО така вся із себе: "І звидки то всеє берецця? І хто ж то все постачає? Гадки не маємо!"
03.09.2025 15:35
А до працівників СІЗО питань не має.
03.09.2025 15:38
Мабуть у них був чоловік невидимка, який проникав в СІЗО, а охоронці не могли навіть подумати про це
03.09.2025 15:45
 
 