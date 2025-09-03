Нацполиция обезвредила группировку, которая обеспечивала наркотрафик в Киевский СИЗО. ФОТОрепортаж
Фигуранты - четверо жителей Киева и области в возрасте от 30 до 49 лет. Кроме следственного изолятора, дельцы сбывали наркотики на территории столицы путем закладок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины
Месячная прибыль от наркобизнеса достигала полмиллиона гривен.
Часть средств со сбыта наркотиков в Киеве дельцы передавали в так называемый "общак", держатель которого находится в СИЗО. Также члены этой группировки формировали и присылали пакеты с наркотиками, сигаретами, алкоголем и т.д. для "смотрящих" в следственном изоляторе - так называемый "грэв".
Правоохранители сообщили подозрения организатору и членам группировки по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А адміністрація СІЗО така вся із себе: "І звидки то всеє берецця? І хто ж то все постачає? Гадки не маємо!"