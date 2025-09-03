Нацполиция обезвредила группировку, которая обеспечивала наркотрафик в Киевский СИЗО. ФОТОрепортаж

Фигуранты - четверо жителей Киева и области в возрасте от 30 до 49 лет. Кроме следственного изолятора, дельцы сбывали наркотики на территории столицы путем закладок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины

Месячная прибыль от наркобизнеса достигала полмиллиона гривен.

Часть средств со сбыта наркотиков в Киеве дельцы передавали в так называемый "общак", держатель которого находится в СИЗО. Также члены этой группировки формировали и присылали пакеты с наркотиками, сигаретами, алкоголем и т.д. для "смотрящих" в следственном изоляторе - так называемый "грэв".

Также смотрите: Нацполиция ликвидировала группировку и предотвратила попадание на "черный" рынок 8 миллионов доз наркотиков. ФОТОрепортаж









Правоохранители сообщили подозрения организатору и членам группировки по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Поставляли наркотики для VIP-клиентов в комендатский час: разоблачена преступная группа в Одессе, Киеве и Днепре. ФОТОрепортаж





