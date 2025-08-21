Нацполиция ликвидировала группировку и предотвратила попадание на "черный" рынок 8 миллионов доз наркотиков. ФОТОрепортаж
Национальная полиция Украины пресекла деятельность преступной группировки, которая изготавливала и распространяла психотропные вещества. Во время обысков изъяли наркотики и прекурсоры, из которых можно было бы изготовить более 8 миллионов доз - партия стоимостью почти два миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Участниками преступной группы были двое жителей Черкасской области в возрасте 31 и 32 года. Они организовали полноценное производство alpha-РѴР и мефедрона, используя заказанные через интернет прекурсоры, за которые рассчитывались криптовалютой. Один из сообщников отвечал за закупку химических веществ и транспортировку.
"Мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее его уже задерживали за совершение аналогичных наркопреступлений", - заявили в полиции.
Второй подозреваемый - отвечал за работу лабораторий, синтез и сбыт крупных партий наркотиков. Запрещенные вещества они распространяли по всем регионам страны через логистические компании и мастерклады.
В ходе масштабных обысков полицейские изъяли более 10,4 тысячи литров прекурсоров, 250 килограммов фенилнитропропена, 29 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, телефоны и черновые записи.
Правоохранители задержали обоих подозреваемых. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей. За совершенное обоим грозит до 12 лет лишения свободы.
Багато родин в Україні, воно уберегли, від цього, змосковщеного лайна!!
Скільки горя та страждань, приносить ця наркота, в Україні!
Дякуємо! Слава Україні!