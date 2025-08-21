РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков Ликвидация наркобизнеса
956 8

Нацполиция ликвидировала группировку и предотвратила попадание на "черный" рынок 8 миллионов доз наркотиков. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины пресекла деятельность преступной группировки, которая изготавливала и распространяла психотропные вещества. Во время обысков изъяли наркотики и прекурсоры, из которых можно было бы изготовить более 8 миллионов доз - партия стоимостью почти два миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Участниками преступной группы были двое жителей Черкасской области в возрасте 31 и 32 года. Они организовали полноценное производство alpha-РѴР и мефедрона, используя заказанные через интернет прекурсоры, за которые рассчитывались криптовалютой. Один из сообщников отвечал за закупку химических веществ и транспортировку.

Также читайте: За $10 тыс. обещал тайно вывезти из части: на взяточничестве разоблаченн военный ТЦК на Одесщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее его уже задерживали за совершение аналогичных наркопреступлений", - заявили в полиции.

Второй подозреваемый - отвечал за работу лабораторий, синтез и сбыт крупных партий наркотиков. Запрещенные вещества они распространяли по всем регионам страны через логистические компании и мастерклады.

В ходе масштабных обысков полицейские изъяли более 10,4 тысячи литров прекурсоров, 250 килограммов фенилнитропропена, 29 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, телефоны и черновые записи.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей. За совершенное обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

наркотики

наркотики

наркотики

наркотики

наркотики

Читайте: На Закарпатье азоблачены три канала незаконной переправки уклонистов через границу: все задержаны. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2164) Нацполиция (16706) преступность (955) Черкасская область (114)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, дієвим заходам учасникам з НацПолу!!! Ця мереже лайна, розгалужена по всій Україні! Бур'ян, треба нищити!!
Багато родин в Україні, воно уберегли, від цього, змосковщеного лайна!!
Скільки горя та страждань, приносить ця наркота, в Україні!
Дякуємо! Слава Україні!
показать весь комментарий
21.08.2025 14:37 Ответить
Самі створили,самі кришували злочинне угрупування,мабуть щось не поділили...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:22 Ответить
оце діло!
показать весь комментарий
21.08.2025 14:41 Ответить
А скільки його ще є
показать весь комментарий
21.08.2025 14:50 Ответить
ну заживуть мусора тепер, на кілька років вистачить
показать весь комментарий
21.08.2025 14:56 Ответить
Якось вдягнені не за сезоном.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:10 Ответить
А в нас є ще білий ринок наркотиків?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:11 Ответить
Зараз організаторам світить 12 років в'язниці. Раніше вже затримували за те саме, але відпустили. Це схоже на зізнання полііїї у кришуванні наркоти.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:38 Ответить
 
 