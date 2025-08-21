Нацполіція ліквідувала угрупування та запобігла потраплянню на "чорний" ринок 8 мільйонів доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Національна поліція України припинила діяльність злочинного угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини. Під час обшуків вилучили наркотики та прекурсори, з яких можна було б виготовити понад 8 мільйонів доз — партія вартістю майже два мільярди гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Учасниками злочинної групи були двоє жителів Черкаської області віком 31 та 32 роки. Вони організували повноцінне виробництво alpha-РVP та мефедрону, використовуючи замовлені через інтернет прекурсори, за які розраховувались криптовалютою. Один із спільників відповідав за закупівлю хімічних речовин і транспортування.

"Чоловік не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Раніше його вже затримували за вчинення аналогічних наркозлочинів", - заявили в поліції.

Другий підозрюваний — відповідав за роботу лабораторій, синтез та збут великих партій наркотиків. Заборонені речовини вони поширювали по всіх регіонах країни через логістичні компанії та мастерклади.

У ході масштабних обшуків поліцейські вилучили понад 10,4 тисячі літрів прекурсорів, 250 кілограмів фенілнітропропену, 29 кілограмів мефедрону, лабораторне обладнання, телефони та чорнові записи.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних. Суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене обом загрожує до 12 років позбавлення волі.

