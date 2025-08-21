УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків Ліквідація наркобізнесу
858 8

Нацполіція ліквідувала угрупування та запобігла потраплянню на "чорний" ринок 8 мільйонів доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Національна поліція України припинила діяльність злочинного угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини. Під час обшуків вилучили наркотики та прекурсори, з яких можна було б виготовити понад 8 мільйонів доз — партія вартістю майже два мільярди гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Учасниками злочинної групи були двоє жителів Черкаської області віком 31 та 32 роки. Вони організували повноцінне виробництво alpha-РVP та мефедрону, використовуючи замовлені через інтернет прекурсори, за які розраховувались криптовалютою. Один із спільників відповідав за закупівлю хімічних речовин і транспортування.

Також читайте: За $10 тис. обіцяв таємно вивезти з частини: на хабарництві викрито військового ТЦК на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Чоловік не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Раніше його вже затримували за вчинення аналогічних наркозлочинів", - заявили в поліції.

Другий підозрюваний — відповідав за роботу лабораторій, синтез та збут великих партій наркотиків. Заборонені речовини вони поширювали по всіх регіонах країни через логістичні компанії та мастерклади.

У ході масштабних обшуків поліцейські вилучили понад 10,4 тисячі літрів прекурсорів, 250 кілограмів фенілнітропропену, 29 кілограмів мефедрону, лабораторне обладнання, телефони та чорнові записи.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних. Суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене обом загрожує до 12 років позбавлення волі.

наркотики

наркотики

наркотики

наркотики

наркотики

Читайте: Викрито три канали незаконного переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті : усіх затримано. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (1469) Нацполіція (15429) злочинність (512) Черкаська область (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, дієвим заходам учасникам з НацПолу!!! Ця мереже лайна, розгалужена по всій Україні! Бур'ян, треба нищити!!
Багато родин в Україні, воно уберегли, від цього, змосковщеного лайна!!
Скільки горя та страждань, приносить ця наркота, в Україні!
Дякуємо! Слава Україні!
показати весь коментар
21.08.2025 14:37 Відповісти
Самі створили,самі кришували злочинне угрупування,мабуть щось не поділили...
показати весь коментар
21.08.2025 15:22 Відповісти
оце діло!
показати весь коментар
21.08.2025 14:41 Відповісти
А скільки його ще є
показати весь коментар
21.08.2025 14:50 Відповісти
ну заживуть мусора тепер, на кілька років вистачить
показати весь коментар
21.08.2025 14:56 Відповісти
Якось вдягнені не за сезоном.
показати весь коментар
21.08.2025 15:10 Відповісти
А в нас є ще білий ринок наркотиків?
показати весь коментар
21.08.2025 15:11 Відповісти
Зараз організаторам світить 12 років в'язниці. Раніше вже затримували за те саме, але відпустили. Це схоже на зізнання полііїї у кришуванні наркоти.
показати весь коментар
21.08.2025 15:38 Відповісти
 
 