Викрито три канали незаконного переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті : усіх затримано. ФОТОрепортаж

Три канали незаконного перетину ухилянтів через кордон викрито на Закарпатті. Прикордонники спільно з СБУ, Нацполіцією та прокуратурою зупинили спроби нелегального перетину кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Відтак, у Мукачеві "на гарячому" затримали 32-річного місцевого жителя, який отримав $5 000 за організацію переправлення. Суд узяв його під варту на 60 діб із заставою понад 600 тисяч гривень.

На околиці села Залужжя ще один закарпатець отримав $10 000 за спробу провести 19-річного мешканця Київщини до Угорщини. Його також відправлено під варту з можливістю внесення застави.

Біля села Богдан викрили двох організаторів, які планували за $11 700 провести 24-річного жителя області через гірську ділянку кордону. Усіх фігурантів затримано, їм оголошено підозру.

ухилянти

Також читайте: Кабмін ініціював кримінальне покарання за незаконний перетин кордону під час війни

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) кордон (4866) Нацполіція (15429) СБУ (13266) ухилянти (1116) Закарпатська область (2139)
ага ага..
отак в шортах і шльопках по лісам полізуть?
кому ви чешете, ухилятни в масках. повидьоргували людей з готелів, кинули під кордон і типу зловили, типу кордон на замку. схема відома. вам же треба пояснити якого беня вас там тисячі ховається від фронту
21.08.2025 11:43 Відповісти
Ті хто знає як вдягатись для подорожі ходять самі
21.08.2025 11:55 Відповісти
ухилянти ловлять утікачів із хабадського раю...
21.08.2025 11:53 Відповісти
Шкода хлопців, грошей напозичались , як повертати тепер.....
21.08.2025 12:08 Відповісти
Судячи з фото, на трьох ухилянтів припадає троє цивільних.
21.08.2025 12:12 Відповісти
Кстати в Закарпатье если пересек кордон и радостно двинул по дороге еще не факт что через пару сотен метров не нарвешься на погранцов.
21.08.2025 12:35 Відповісти
На ютубі вони самі розказують,як готуються,як йдуть через ліси.
21.08.2025 13:25 Відповісти
жидівський концтабір Україна
21.08.2025 13:19 Відповісти
 
 