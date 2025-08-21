Викрито три канали незаконного переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті : усіх затримано. ФОТОрепортаж
Три канали незаконного перетину ухилянтів через кордон викрито на Закарпатті. Прикордонники спільно з СБУ, Нацполіцією та прокуратурою зупинили спроби нелегального перетину кордону.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Відтак, у Мукачеві "на гарячому" затримали 32-річного місцевого жителя, який отримав $5 000 за організацію переправлення. Суд узяв його під варту на 60 діб із заставою понад 600 тисяч гривень.
На околиці села Залужжя ще один закарпатець отримав $10 000 за спробу провести 19-річного мешканця Київщини до Угорщини. Його також відправлено під варту з можливістю внесення застави.
Біля села Богдан викрили двох організаторів, які планували за $11 700 провести 24-річного жителя області через гірську ділянку кордону. Усіх фігурантів затримано, їм оголошено підозру.
отак в шортах і шльопках по лісам полізуть?
кому ви чешете, ухилятни в масках. повидьоргували людей з готелів, кинули під кордон і типу зловили, типу кордон на замку. схема відома. вам же треба пояснити якого беня вас там тисячі ховається від фронту