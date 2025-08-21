РУС
564 6

На Закарпатье разоблачены три канала незаконной переправки нарушителей через границу: все задержаны. ФОТОрепортаж

Три канала незаконной переправки нарушителей через границу разоблачены на Закарпатье. Пограничники совместно с СБУ, Нацполицией и прокуратурой пресекли попытки нелегального пересечения границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Следовательно, в Мукачево "на горячем" задержали 32-летнего местного жителя, который получил $5 000 за организацию переправки. Суд взял его под стражу на 60 суток с залогом более 600 тысяч гривен. На окраине села Залужье еще один закарпатец получил $10 000 за попытку провести 19-летнего жителя Киевской области в Венгрию. Он также отправлен под стражу с возможностью внесения залога. Возле села Богдан разоблачили двух организаторов, которые планировали за $ 11 700 провести 24-летнего жителя области через горный участок границы. Все фигуранты задержаны, им объявлено подозрение.

уклонисты

уклонисты

уклонисты

Также читайте: Кабмин инициировал уголовное наказание за незаконное пересечение границы во время войны

Госпогранслужба (6768) граница (5330) Нацполиция (16706) СБУ (20328) уклонисты (1046) Закарпатская область (2653)
На Закарпатті викрито три канали
21.08.2025 11:40 Ответить
ага ага..
отак в шортах і шльопках по лісам полізуть?
кому ви чешете, ухилятни в масках. повидьоргували людей з готелів, кинули під кордон і типу зловили, типу кордон на замку. схема відома. вам же треба пояснити якого беня вас там тисячі ховається від фронту
21.08.2025 11:43 Ответить
Ті хто знає як вдягатись для подорожі ходять самі
21.08.2025 11:55 Ответить
ухилянти ловлять утікачів із хабадського раю...
21.08.2025 11:53 Ответить
Шкода хлопців, грошей напозичались , як повертати тепер.....
21.08.2025 12:08 Ответить
Судячи з фото, на трьох ухилянтів припадає троє цивільних.
21.08.2025 12:12 Ответить
 
 