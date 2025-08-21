На Закарпатье разоблачены три канала незаконной переправки нарушителей через границу: все задержаны. ФОТОрепортаж

Три канала незаконной переправки нарушителей через границу разоблачены на Закарпатье. Пограничники совместно с СБУ, Нацполицией и прокуратурой пресекли попытки нелегального пересечения границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Следовательно, в Мукачево "на горячем" задержали 32-летнего местного жителя, который получил $5 000 за организацию переправки. Суд взял его под стражу на 60 суток с залогом более 600 тысяч гривен. На окраине села Залужье еще один закарпатец получил $10 000 за попытку провести 19-летнего жителя Киевской области в Венгрию. Он также отправлен под стражу с возможностью внесения залога. Возле села Богдан разоблачили двух организаторов, которые планировали за $ 11 700 провести 24-летнего жителя области через горный участок границы. Все фигуранты задержаны, им объявлено подозрение.

