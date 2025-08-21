За $10 тис. обіцяв таємно вивезти з частини: на хабарництві викрито військового ТЦК на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Одеській області викрили посадовця РТЦК та СП на хабарництві, він обіцяв сприяння у таємному вивезенні з військової частини. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що офіцер відділу рекрутингу та комплектування одного з відділів Одеського регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діючи у змові з невстановленими наразі особами, вимагав 10 000 доларів неправомірної вигоди від представників військовослужбовця, який служить в іншій області.

За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у таємному вивезенні з військової частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні військовослужбовця до Одеси з метою ухилення від подальшого проходження служби.

Також дивіться: Посадовець Київського ТЦК вимагав 3500$ хабаря за зняття з розшуку військовозобов’язаного: його затримано. ФОТО

Чоловіка затримано під час одержання ним обумовлених коштів. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За $1 тис. скасовував "розшук": викрито посадовця Кропивницького ТЦК. ФОТОрепортаж

Зазначається, що за вимагання та одержання неправомірної вигоди правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Повне коло осіб, причетних до цього злочину, встановлюється.

Також читайте: Посадовець ТЦК на Одещині вимагав $1,5 тис. за виключення військовозобов’язаного з розшуку, - поліція