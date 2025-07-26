Посадовець Київського ТЦК вимагав 3500$ хабаря за зняття з розшуку військовозобов’язаного: його затримано. ФОТО

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання 3500$ для зняття з розшуку військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.







Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.