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Новини Фото Корупція ТЦК
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Посадовець Київського ТЦК вимагав 3500$ хабаря за зняття з розшуку військовозобов’язаного: його затримано. ФОТО

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання 3500$ для зняття з розшуку військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

посадовець ТЦК брав хабарі
посадовець ТЦК брав хабарі
посадовець ТЦК брав хабарі

Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Автор: 

хабар (4762) Офіс Генпрокурора (3350) ТЦК та СП (735)


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Топ коментарі
+5
дискета? шо?
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26.07.2025 11:57 Відповісти
+4
Переконати та проконтролювати тисячі людей, котрі несуть, неможливо.
Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
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26.07.2025 11:58 Відповісти
+4
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26.07.2025 12:01 Відповісти
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26.07.2025 11:53 Відповісти
Переконати та проконтролювати тисячі людей, котрі несуть, неможливо.
Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
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26.07.2025 11:58 Відповісти
я задоволений що взяли цього хабарника. таким не місце в тцк.
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26.07.2025 12:00 Відповісти
Ок, питання до вас: у людини є хронічна хвороба, яка дає непридатність, але ВЛК її "не бачить" без хабаря, хоча цивільні лікарі бачать. Людину записують придатним, але він реально фізично не потягне службу. От що йому робити?
Він би з радістю оскаржив би висновок ВЛК у суді, але це неможливо із 2021 року, бо зелені змінили законодавство. Тепер суд розглядає лише законність самої процедури ВЛК, але не може визнати людину непридатною!
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26.07.2025 12:39 Відповісти
3500$?
я таких мальків відпускаю...
недолугі діти гнізда зеленого,,,
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26.07.2025 11:54 Відповісти
Ну так відправте його під Покровськ , в окоп . Замість того військовозобов'язаного .
Влада вже б давно вирішила цю проблему з хабарями у ТЦК , якби хотіла .
Все ж вирішується просто , треба тільки бажання влади .
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26.07.2025 11:57 Відповісти
в який сраці окоп?
воно ж перебіжить і позицую здасть
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26.07.2025 12:10 Відповісти
Не перебіжить . Не так воно просто там , як тут всім здається - бігати через лбз .
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26.07.2025 12:24 Відповісти
може треба спробувати, а вже потім, по результатах?
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26.07.2025 12:28 Відповісти
Ну то нехай пробує . Але перед цим нехай хоч заповіт напише .
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26.07.2025 12:31 Відповісти
$3600 завжди перебьють $3500
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26.07.2025 12:33 Відповісти
У грі в карти - так .
Але якби таке завжди було у звичайному житті - світ би вже давно втонув у суцільній корупції .
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26.07.2025 12:40 Відповісти
а ви вважаєте що він щє не втонув?
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26.07.2025 12:43 Відповісти
Вважаю що ще ні . Якщо за хабарі саджають президентів , то ще не все в цьому світі втрачено .
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26.07.2025 12:52 Відповісти
і якож Президента в Україні посадили за хабарі?
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26.07.2025 12:55 Відповісти
мо пропустив я щось?
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26.07.2025 12:57 Відповісти
Так мова була не про Україну . Те що робиться тут це окрема тема . Маю надію що колись до відповідальності притягатимуть і наших .

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26.07.2025 12:59 Відповісти
як завжди - скользом
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26.07.2025 13:02 Відповісти
Хз . Поживемо - побачимо .
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26.07.2025 13:07 Відповісти
скільки ще рочків нам всім треба пожити що би побачити?
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26.07.2025 13:10 Відповісти
Не можу сказати . Але маю надію .
Я , на жаль - вже мабуть цього не побачу .
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26.07.2025 13:13 Відповісти
та 100 років тобі вперед - аби розум не підводив
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26.07.2025 13:16 Відповісти
Дякую . Хочеться дожити до моменту щоб побачити на власні очі 2 події . Як в Україні посадять президента , і як зариють ***** , як собаку .
І можна вважати що тепер - бачив у житті все !!
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26.07.2025 13:24 Відповісти
але ритися не буду - бо лінивий вас...
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26.07.2025 13:28 Відповісти
прізвищє, брат?
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26.07.2025 13:00 Відповісти
Кореєць і кореянка , бразилець , філіппінець , албанець і тд . Я не пам'ятаю їхні прізвища , але пам'ятаю що їх спіймали на корупції . Той же Саркозі .
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26.07.2025 13:05 Відповісти
ніколи не знав що "Кореєць і кореянка , бразилець , філіппінець , албанець і тд" це прізвищя - ви мені очі розтулили!
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26.07.2025 13:12 Відповісти
Та не хочеться ритися в тому гуглі . Хіба їх всіх по прізвищу запам'ятаєш ?? Якби це був умовний - Петренко Микола , було б простіше .
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26.07.2025 13:17 Відповісти
вибачяте, от самі такі "яким не хочеться ритися" і відбулавили бубу
так розумію розмова припинена.
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26.07.2025 13:25 Відповісти
На цей раз - ви написали дурницю . Адіос .
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26.07.2025 13:27 Відповісти
та я завжди їх пишу, а що ше дурням писати?
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26.07.2025 13:31 Відповісти
подивіться на доню, бубіка
"ми навіть не розуміємо за яку корупцію йде мова(с)"
панинкиця верещюк декілька рочків тому...
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26.07.2025 12:53 Відповісти
дискета? шо?
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26.07.2025 11:57 Відповісти
USB флешка от секретного компьютера, дискета от сверхсекретного. Понимать надо).
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26.07.2025 12:03 Відповісти
я і сам охренів від такого.
Нахіба йому діскета?
Невже компи ТЦК працюють досі на дискетах?
Дурне запитання до тупнів які застосовують силу маючи альтернативу просто блокувати рахунки.(
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26.07.2025 12:38 Відповісти
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26.07.2025 12:01 Відповісти
арієв з його послужним списком іде курсом флагмана крейсера мАсквА.
Неліний просто і легко знайде на цю персону компромат просто в інеті.
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26.07.2025 12:42 Відповісти
Фото с НГМД 3,5 и калашом видимо не из этой истории 😬
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26.07.2025 12:02 Відповісти
Солі не вистачає
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26.07.2025 12:38 Відповісти
ТаЦаКи!
Ви шо: геть ******** на тих хабарях?
Бережіть себе!
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26.07.2025 12:23 Відповісти
 
 