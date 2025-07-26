Посадовець Київського ТЦК вимагав 3500$ хабаря за зняття з розшуку військовозобов’язаного: його затримано. ФОТО
Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання 3500$ для зняття з розшуку військовозобов’язаного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.
Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
Він би з радістю оскаржив би висновок ВЛК у суді, але це неможливо із 2021 року, бо зелені змінили законодавство. Тепер суд розглядає лише законність самої процедури ВЛК, але не може визнати людину непридатною!
я таких мальків відпускаю...
недолугі діти гнізда зеленого,,,
Влада вже б давно вирішила цю проблему з хабарями у ТЦК , якби хотіла .
Все ж вирішується просто , треба тільки бажання влади .
воно ж перебіжить і позицую здасть
Але якби таке завжди було у звичайному житті - світ би вже давно втонув у суцільній корупції .
Я , на жаль - вже мабуть цього не побачу .
І можна вважати що тепер - бачив у житті все !!
так розумію розмова припинена.
"ми навіть не розуміємо за яку корупцію йде мова(с)"
панинкиця верещюк декілька рочків тому...
Нахіба йому діскета?
Невже компи ТЦК працюють досі на дискетах?
Дурне запитання до тупнів які застосовують силу маючи альтернативу просто блокувати рахунки.(
Неліний просто і легко знайде на цю персону компромат просто в інеті.
Ви шо: геть ******** на тих хабарях?
Бережіть себе!