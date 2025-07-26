Чиновник Киевского ТЦК требовал 3500$ взятки за снятие с розыска военнообязанного: его задержали. ФОТО
Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержали за вымогательство 3500$ для снятия с розыска военнообязанного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.
Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Также по ходатайству прокуратуры задержанному судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В рамках уголовного производства заодно проверяются другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным должностным лицом или его коллегами.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
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Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
Він би з радістю оскаржив би висновок ВЛК у суді, але це неможливо із 2021 року, бо зелені змінили законодавство. Тепер суд розглядає лише законність самої процедури ВЛК, але не може визнати людину непридатною!
я таких мальків відпускаю...
недолугі діти гнізда зеленого,,,
Влада вже б давно вирішила цю проблему з хабарями у ТЦК , якби хотіла .
Все ж вирішується просто , треба тільки бажання влади .
воно ж перебіжить і позицую здасть
Але якби таке завжди було у звичайному житті - світ би вже давно втонув у суцільній корупції .
Я , на жаль - вже мабуть цього не побачу .
І можна вважати що тепер - бачив у житті все !!
так розумію розмова припинена.
"ми навіть не розуміємо за яку корупцію йде мова(с)"
панинкиця верещюк декілька рочків тому...
Нахіба йому діскета?
Невже компи ТЦК працюють досі на дискетах?
Дурне запитання до тупнів які застосовують силу маючи альтернативу просто блокувати рахунки.(
Ви шо: геть ******** на тих хабарях?
Бережіть себе!