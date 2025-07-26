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Новости Фото Коррупция в ТЦК
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Чиновник Киевского ТЦК требовал 3500$ взятки за снятие с розыска военнообязанного: его задержали. ФОТО

Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержали за вымогательство 3500$ для снятия с розыска военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Чиновник ТЦК брал взятки
Чиновник ТЦК брал взятки
Чиновник ТЦК брал взятки

Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Также по ходатайству прокуратуры задержанному судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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В рамках уголовного производства заодно проверяются другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным должностным лицом или его коллегами.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Автор: 

взятка (6206) Офис Генпрокурора (2558) ТЦК (685)


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Топ комментарии
+5
дискета? шо?
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26.07.2025 11:57 Ответить
+5
Переконати та проконтролювати тисячі людей, котрі несуть, неможливо.
Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
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26.07.2025 11:58 Ответить
+5
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26.07.2025 12:01 Ответить
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26.07.2025 11:53 Ответить
Переконати та проконтролювати тисячі людей, котрі несуть, неможливо.
Зате цілком можливо взяти під жорсткий контроль тих, хто вимагає і отримує.
Але чому ж це не робиться, а переводяться стрілки на тих хто несе?
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26.07.2025 11:58 Ответить
я задоволений що взяли цього хабарника. таким не місце в тцк.
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26.07.2025 12:00 Ответить
Ок, питання до вас: у людини є хронічна хвороба, яка дає непридатність, але ВЛК її "не бачить" без хабаря, хоча цивільні лікарі бачать. Людину записують придатним, але він реально фізично не потягне службу. От що йому робити?
Він би з радістю оскаржив би висновок ВЛК у суді, але це неможливо із 2021 року, бо зелені змінили законодавство. Тепер суд розглядає лише законність самої процедури ВЛК, але не може визнати людину непридатною!
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26.07.2025 12:39 Ответить
3500$?
я таких мальків відпускаю...
недолугі діти гнізда зеленого,,,
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26.07.2025 11:54 Ответить
Ну так відправте його під Покровськ , в окоп . Замість того військовозобов'язаного .
Влада вже б давно вирішила цю проблему з хабарями у ТЦК , якби хотіла .
Все ж вирішується просто , треба тільки бажання влади .
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26.07.2025 11:57 Ответить
в який сраці окоп?
воно ж перебіжить і позицую здасть
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26.07.2025 12:10 Ответить
Не перебіжить . Не так воно просто там , як тут всім здається - бігати через лбз .
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26.07.2025 12:24 Ответить
може треба спробувати, а вже потім, по результатах?
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26.07.2025 12:28 Ответить
Ну то нехай пробує . Але перед цим нехай хоч заповіт напише .
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26.07.2025 12:31 Ответить
$3600 завжди перебьють $3500
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26.07.2025 12:33 Ответить
У грі в карти - так .
Але якби таке завжди було у звичайному житті - світ би вже давно втонув у суцільній корупції .
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26.07.2025 12:40 Ответить
а ви вважаєте що він щє не втонув?
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26.07.2025 12:43 Ответить
Вважаю що ще ні . Якщо за хабарі саджають президентів , то ще не все в цьому світі втрачено .
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26.07.2025 12:52 Ответить
і якож Президента в Україні посадили за хабарі?
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26.07.2025 12:55 Ответить
мо пропустив я щось?
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26.07.2025 12:57 Ответить
Так мова була не про Україну . Те що робиться тут це окрема тема . Маю надію що колись до відповідальності притягатимуть і наших .

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26.07.2025 12:59 Ответить
як завжди - скользом
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26.07.2025 13:02 Ответить
Хз . Поживемо - побачимо .
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26.07.2025 13:07 Ответить
скільки ще рочків нам всім треба пожити що би побачити?
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26.07.2025 13:10 Ответить
Не можу сказати . Але маю надію .
Я , на жаль - вже мабуть цього не побачу .
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26.07.2025 13:13 Ответить
та 100 років тобі вперед - аби розум не підводив
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26.07.2025 13:16 Ответить
Дякую . Хочеться дожити до моменту щоб побачити на власні очі 2 події . Як в Україні посадять президента , і як зариють ***** , як собаку .
І можна вважати що тепер - бачив у житті все !!
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26.07.2025 13:24 Ответить
але ритися не буду - бо лінивий вас...
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26.07.2025 13:28 Ответить
прізвищє, брат?
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26.07.2025 13:00 Ответить
Кореєць і кореянка , бразилець , філіппінець , албанець і тд . Я не пам'ятаю їхні прізвища , але пам'ятаю що їх спіймали на корупції . Той же Саркозі .
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26.07.2025 13:05 Ответить
ніколи не знав що "Кореєць і кореянка , бразилець , філіппінець , албанець і тд" це прізвищя - ви мені очі розтулили!
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26.07.2025 13:12 Ответить
Та не хочеться ритися в тому гуглі . Хіба їх всіх по прізвищу запам'ятаєш ?? Якби це був умовний - Петренко Микола , було б простіше .
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26.07.2025 13:17 Ответить
вибачяте, от самі такі "яким не хочеться ритися" і відбулавили бубу
так розумію розмова припинена.
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26.07.2025 13:25 Ответить
На цей раз - ви написали дурницю . Адіос .
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26.07.2025 13:27 Ответить
та я завжди їх пишу, а що ше дурням писати?
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26.07.2025 13:31 Ответить
подивіться на доню, бубіка
"ми навіть не розуміємо за яку корупцію йде мова(с)"
панинкиця верещюк декілька рочків тому...
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26.07.2025 12:53 Ответить
дискета? шо?
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26.07.2025 11:57 Ответить
USB флешка от секретного компьютера, дискета от сверхсекретного. Понимать надо).
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26.07.2025 12:03 Ответить
я і сам охренів від такого.
Нахіба йому діскета?
Невже компи ТЦК працюють досі на дискетах?
Дурне запитання до тупнів які застосовують силу маючи альтернативу просто блокувати рахунки.(
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26.07.2025 12:38 Ответить
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26.07.2025 12:01 Ответить
Фото с НГМД 3,5 и калашом видимо не из этой истории 😬
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26.07.2025 12:02 Ответить
Солі не вистачає
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26.07.2025 12:38 Ответить
ТаЦаКи!
Ви шо: геть ******** на тих хабарях?
Бережіть себе!
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26.07.2025 12:23 Ответить
 
 