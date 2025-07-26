Чиновник Киевского ТЦК требовал 3500$ взятки за снятие с розыска военнообязанного: его задержали. ФОТО

Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержали за вымогательство 3500$ для снятия с розыска военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.







Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Также по ходатайству прокуратуры задержанному судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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В рамках уголовного производства заодно проверяются другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным должностным лицом или его коллегами.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.