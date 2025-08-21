За $10 тыс. обещал тайно вывезти из части: на взяточничестве разоблачен военный ТЦК на Одесщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области разоблачили чиновника РТЦК и СП на взяточничестве, он обещал содействие в тайном вывозе из воинской части. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что офицер отдела рекрутинга и комплектования одного из отделов Одесского регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, действуя в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами, требовал 10 000 долларов неправомерной выгоды от представителей военнослужащего, который служит в другой области. За указанную сумму чиновник обещал содействие в тайном вывозе из воинской части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке военнослужащего в Одессу с целью уклонения от дальнейшего прохождения службы.

Мужчина задержан во время получения им оговоренных средств. В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что за вымогательство и получение неправомерной выгоды правонарушителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Полный круг лиц, причастных к этому преступлению, устанавливается.

