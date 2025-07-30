Чиновник ТЦК в Одесской области требовал $1,5 тыс. за исключение военнообязанного из розыска, - полиция

В Одесской области полиция и СБУ задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители установили, что и.о. начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесского района занимается коррупционной деятельностью. Так, от военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, делец требовал 1500 долларов за снятие его с базы розыска.

Деньги он приказал перечислить на банковскую карточку. После того как средства были перечислены на указанный им счет, чиновник был задержан в процессуальном порядке.

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Собрав достаточно доказательств, следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - в получении должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание лишением свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Все обстоятельства устанавливаются.