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Новости Коррупция в ТЦК
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Чиновник ТЦК в Одесской области требовал $1,5 тыс. за исключение военнообязанного из розыска, - полиция

задержание коррупционеров в ТЦК

В Одесской области полиция и СБУ задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители установили, что и.о. начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесского района занимается коррупционной деятельностью. Так, от военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, делец требовал 1500 долларов за снятие его с базы розыска.

Деньги он приказал перечислить на банковскую карточку. После того как средства были перечислены на указанный им счет, чиновник был задержан в процессуальном порядке.

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Собрав достаточно доказательств, следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - в получении должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание лишением свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Все обстоятельства устанавливаются.

Автор: 

коррупция (8603) Одесская область (3751) ТЦК (693) Одесский район (257)


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Якщо про тцк, то правильно писати - активно пропонував допомогти, а не вимагав.
Зебобіки зараз вам напхають за "вимагав".
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30.07.2025 11:29 Ответить
Ну прямо таки вимагав? Настаював? Примушував? Просто мабуть сказав, що за 1500 баксів можемо вирішити ваше питання. Щиро та ввічливо. Навіщо вони вводять читачів в оману. Не хочеш - не плати. Але будеш в розшуку
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30.07.2025 11:30 Ответить
Соціальна підтримка вже сьогодні
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30.07.2025 12:05 Ответить
брехня і наклеп
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30.07.2025 11:31 Ответить
"Гроші він наказав перерахувати на банківську картку" - це просто епік фейл.
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30.07.2025 11:33 Ответить
Слушай мою команду!!!
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30.07.2025 11:39 Ответить
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3566023
Яке - під варту ? Набуя ?? Ви шо не знаєте - як викорінити хабарництво в тцк ?
Лопату тому штріху - в зуби і нехай риє окоп на нулі . Виживе - добре , не виживе - значить таке селяві .! Сам винуватий .
Зате іншим буде - наука .
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30.07.2025 11:42 Ответить
Якщо вони так зі "своїми" будуть поступать, то що же простих холопів?
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30.07.2025 12:07 Ответить
Це типу за демпінг здали свої?
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30.07.2025 12:28 Ответить
 
 