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Новини Корупція ТЦК
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Посадовець ТЦК на Одещині вимагав $1,5 тис. за виключення військовозобов’язаного з розшуку, - поліція

затримання корупціонерів у ТЦК

На Одещині поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку.

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Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Всі обставини встановлюються.

Автор: 

корупція (4749) Одеська область (3409) ТЦК та СП (743) Одеський район (267)


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Якщо про тцк, то правильно писати - активно пропонував допомогти, а не вимагав.
Зебобіки зараз вам напхають за "вимагав".
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30.07.2025 11:29 Відповісти
Ну прямо таки вимагав? Настаював? Примушував? Просто мабуть сказав, що за 1500 баксів можемо вирішити ваше питання. Щиро та ввічливо. Навіщо вони вводять читачів в оману. Не хочеш - не плати. Але будеш в розшуку
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30.07.2025 11:30 Відповісти
Соціальна підтримка вже сьогодні
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30.07.2025 12:05 Відповісти
брехня і наклеп
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30.07.2025 11:31 Відповісти
"Гроші він наказав перерахувати на банківську картку" - це просто епік фейл.
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30.07.2025 11:33 Відповісти
Слушай мою команду!!!
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30.07.2025 11:39 Відповісти
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3566023
Яке - під варту ? Набуя ?? Ви шо не знаєте - як викорінити хабарництво в тцк ?
Лопату тому штріху - в зуби і нехай риє окоп на нулі . Виживе - добре , не виживе - значить таке селяві .! Сам винуватий .
Зате іншим буде - наука .
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30.07.2025 11:42 Відповісти
Якщо вони так зі "своїми" будуть поступать, то що же простих холопів?
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30.07.2025 12:07 Відповісти
Це типу за демпінг здали свої?
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30.07.2025 12:28 Відповісти
 
 