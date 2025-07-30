Посадовець ТЦК на Одещині вимагав $1,5 тис. за виключення військовозобов’язаного з розшуку, - поліція

На Одещині поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку.

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Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Всі обставини встановлюються.