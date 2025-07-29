За $1 тис. скасовував "розшук": викрито посадовця Кропивницького ТЦК. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому затримали начальника групи соціальної роботи Кропивницького РТЦК та СП, який за хабар знімав із розшуку військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він мав доступ до бази даних розшукуваних осіб та пропонував їм за 1 тис. доларів США знятися з розшуку. У разі відмови чоловік погрожував примусовою мобілізацією.

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"Допомогти" він встиг щонайменше десятьом чоловікам.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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