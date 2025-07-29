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Новини Фото Корупція ТЦК
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За $1 тис. скасовував "розшук": викрито посадовця Кропивницького ТЦК. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому затримали начальника групи соціальної роботи Кропивницького РТЦК та СП, який за хабар знімав із розшуку військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він мав доступ до бази даних розшукуваних осіб та пропонував їм за 1 тис. доларів США знятися з розшуку. У разі відмови чоловік погрожував примусовою мобілізацією.

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"Допомогти" він встиг щонайменше десятьом чоловікам.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Чиновник ТЦК у Кропивницькому за гроші допомагав зняти з розшуку чоловіків
Чиновник ТЦК у Кропивницькому за гроші допомагав зняти з розшуку чоловіків
Чиновник ТЦК у Кропивницькому за гроші допомагав зняти з розшуку чоловіків

Автор: 

Кропивницький (354) ДБР (3657) ТЦК та СП (741) Кіровоградська область (596) Кропивницький район (21)


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Топ коментарі
+3
Соціальну роботу проводив.
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29.07.2025 11:45 Відповісти
+2
Ухилянти!
Вашого Робін Гуда попєталі!
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29.07.2025 11:40 Відповісти
+2
Курва...то він ще й обзвонював?Він або ідіот або дуууже жадібний
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29.07.2025 11:43 Відповісти
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Ухилянти!
Вашого Робін Гуда попєталі!
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29.07.2025 11:40 Відповісти
Курва...то він ще й обзвонював?Він або ідіот або дуууже жадібний
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29.07.2025 11:43 Відповісти
Соціальну роботу проводив.
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29.07.2025 11:45 Відповісти
Його б ініціативність та в правильне руслр
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29.07.2025 12:37 Відповісти
Нормальная цена,что такого?
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29.07.2025 11:57 Відповісти
Прямо навпроти отого, Кропивницького РТЦК та СП, і повісити його, щоб колеги, знали про результат його мародерства на війні!!
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29.07.2025 12:00 Відповісти
Думаєте це для 60р піхотинця, який гниє в окопі????Закон для сотень хенералів, які получають пенсію і сидячи десь в генштабі будуть получати нехренову зарплату.
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29.07.2025 12:01 Відповісти
Знаєте чого так дешево? Аматор!! Який не ділився з системою а думав наскирдувати тихенько. От і здали!!
Бо в Системі все має працювати по ієрархії - кожен начальник башляє наверх аж до самого верховного міндіча
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29.07.2025 12:02 Відповісти
Не дешево, це ж тільки за зняття з розшуку) Поки до хати доїхав, то знов у базі, і понеслась.
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29.07.2025 12:06 Відповісти
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29.07.2025 12:07 Відповісти
Та ви шо? і шо тепер Зеля негайно визве своїх депутатів- "слуг", ОПЗЖ і депутатів від партії "Родіна" і скасує всі ТЦК, або підпорядкує прокурору?
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29.07.2025 12:28 Відповісти
 
 