Усі підрозділи ТЦК на Полтавщині перемістили в інші будівлі, - речник Істомін

Усі підрозділи ТЦК та СП, розташовані на Полтавщині, наразі вже розосередили та перемістили в інші будівлі. Таке рішення було ухвалено після низки ударів по будівлях ТЦК в Україні.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, у роботі центрів були затримки після обстрілів, але вони не були критичними. Усі пов’язані із переміщенням ТЦК на інші локації.

Цей процес був організованим, аби виконати усе у максимально стислі терміни. Підрозділи розосередили. Наприклад, прийом військових пенсіонерів ведуть в одному місці, проходження ВЛК - в іншому.

"Різні служби працюють в різних будівлях, і це зумовлює певні незручності, але критичного нічого немає. Працюємо у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, насамперед, і, звісно, над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів", - сказав Істомін.

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За його словами, в обласному ТЦК зберігали особові справи ветеранів та пенсіонерів, але вони не були пошкоджені. Нині документацію вивезли із будівлі. Справи призовників і військовозобов’язаних переважно оцифровані, тому їх не можна знищити таким чином.

Цими обстрілами російська армія, ймовірно, планувала зрив мобілізації. Але ударами по окремих територіальних центрах цього досягнути неможливо, сказав речник. Крім того, можливо, планували вбити військових ТЦК або цивільних.

"Росіянам абсолютно байдуже, кого вбивати. Це могли бути як цивільні ТЦК та СП, так і випадкові відвідувачі, випадкові перехожі. Адже в більшості своїй ТЦК, наголошую, знаходились у щільній міській забудові. Якщо говорити про Полтавський ТЦК, то, дійсно, загинуло двоє цивільних, які проходили повз, і двоє цивільних наших співробітниць. Жінки померли в лікарні від поранень", - розповів Істомін.

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Як сказав речник, також обстріли територіальних центрів комплектування можуть бути елементом інформаційної війни, аби розколоти суспільство.

"Адже ТЦК - структура, яка в результаті своєї діяльності має багато критики, несхвалення серед громадян, і це цілком очікувано", - повідомив Істомін.

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Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.