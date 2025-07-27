УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8484 відвідувача онлайн
Новини Удари РФ по ТЦК
2 691 58

Усі підрозділи ТЦК на Полтавщині перемістили в інші будівлі, - речник Істомін

тцк на Полтавщині

Усі підрозділи ТЦК та СП, розташовані на Полтавщині, наразі вже розосередили та перемістили в інші будівлі. Таке рішення було ухвалено після низки ударів по будівлях ТЦК в Україні.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, у роботі центрів були затримки після обстрілів, але вони не були критичними. Усі пов’язані із переміщенням ТЦК на інші локації.

Цей процес був організованим, аби виконати усе у максимально стислі терміни. Підрозділи розосередили. Наприклад, прийом військових пенсіонерів ведуть в одному місці, проходження ВЛК - в іншому.

"Різні служби працюють в різних будівлях, і це зумовлює певні незручності, але критичного нічого немає. Працюємо у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, насамперед, і, звісно, над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів", - сказав Істомін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по ТЦК не впливають на вже оцифровані дані в реєстрах "Армія+" та "Оберіг", - Міноборони

За його словами, в обласному ТЦК зберігали особові справи ветеранів та пенсіонерів, але вони не були пошкоджені. Нині документацію вивезли із будівлі. Справи призовників і військовозобов’язаних переважно оцифровані, тому їх не можна знищити таким чином.

Цими обстрілами російська армія, ймовірно, планувала зрив мобілізації. Але ударами по окремих територіальних центрах цього досягнути неможливо, сказав речник. Крім того, можливо, планували вбити військових ТЦК або цивільних.

"Росіянам абсолютно байдуже, кого вбивати. Це могли бути як цивільні ТЦК та СП, так і випадкові відвідувачі, випадкові перехожі. Адже в більшості своїй ТЦК, наголошую, знаходились у щільній міській забудові. Якщо говорити про Полтавський ТЦК, то, дійсно, загинуло двоє цивільних, які проходили повз, і двоє цивільних наших співробітниць. Жінки померли в лікарні від поранень", - розповів Істомін.

Також читайте: Із працівницею Полтавського ТЦК Ларисою Заріцькою, що померла від поранень, яких зазнала під час атаки РФ, попрощалися сьогодні. ФОТО

Як сказав речник, також обстріли територіальних центрів комплектування можуть бути елементом інформаційної війни, аби розколоти суспільство.

"Адже ТЦК - структура, яка в результаті своєї діяльності має багато критики, несхвалення серед громадян, і це цілком очікувано", - повідомив Істомін.

Також читайте: Із працівницею ЗСУ Тамарою Пивовар, загиблою через удар по будівлі ТЦК, попрощалися у Полтаві. ФОТО

Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Автор: 

обстріл (30048) ТЦК та СП (737) Полтавська область (1195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
27.07.2025 13:08 Відповісти
+6
****** шо ТЦК не потрібні Україні? Тоді назви альтернативу.
показати весь коментар
27.07.2025 13:26 Відповісти
+5
Головне, щоб ти дрищ проруснявий сидів у своєму підпіллі десь під мамкиною спідницею та строчив *********** методички
показати весь коментар
27.07.2025 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.07.2025 13:08 Відповісти
Ну і здєся русскіх ти нє найдьош. Нє ради вам здєся. Панімаєш?
показати весь коментар
27.07.2025 13:57 Відповісти
пісяєшся, сучий потроху від поліції та ТЦК?

.
показати весь коментар
27.07.2025 13:38 Відповісти
А чаво такоє, мєшаєт фото сваим на расєю атправлять, ватнік?
показати весь коментар
27.07.2025 13:48 Відповісти
А мнє кажєтся тваі братья і сьостри на расєє живут, авєц любят і брагу піть.
показати весь коментар
27.07.2025 13:55 Відповісти
Головне, щоб ти дрищ проруснявий сидів у своєму підпіллі десь під мамкиною спідницею та строчив *********** методички
показати весь коментар
27.07.2025 13:25 Відповісти
****** шо ТЦК не потрібні Україні? Тоді назви альтернативу.
показати весь коментар
27.07.2025 13:26 Відповісти
якщо не буде ТЦК, то як мобілізувати поповнення для захисту України?

ти хочеш, щоб орки нас окупували ?

.
показати весь коментар
27.07.2025 13:40 Відповісти
Та всі бачать, що ти бот руснявий зареєстрований тиждень тому нити зраду. Скоро в бан поскачеш
показати весь коментар
27.07.2025 14:00 Відповісти
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні почали з'являтися як пілотний проєкт з 1 серпня по 31 грудня 2017 року на базі Чернігівського обласного військового комісаріату. З 2019 року ТЦК та СП функціонували вже в чотирьох областях, а з листопада 2020 року - в усіх областях України, замінивши собою військові комісаріати.

Я перепрошую, а як тоді мобілізували до 2020? Невже громадяни самі йшли.
показати весь коментар
27.07.2025 14:09 Відповісти
Алексей, тоді, саме з 2017 року, ще при тодішньому Президенті Порошенку була введена КОНТРАКТНА АРМІЯ. І люди, так, самі йшли, добровільно. І цей крок був настільки успішним, що фронт було стабілізовано, створено фортифікації і країна, попри війну, почала стрімко розвиватися. Настільки, що не лише не закрила кордони, а було введено безвіз. Економіка процвітала, будувалися нові підприємства і навіть було проведено у 2019 році вибори Президента. На яких цілком демократично виграв Володимир Зеленський.
Про ці роки на жаль, залишається лише мріяти.
показати весь коментар
27.07.2025 14:19 Відповісти
Пані Ксена, от і я про те. І проблем з мобілізацією не було. А головне люди самі йшли, самі мля. Хтось не одразу, комусь треба було час переварити це в середні. Але йшли добровільно, вмотивовані в середні.
Зараз тих кого ловлять і відправляють, мотивації нуль. Таких хоч мільйон злови, толку нуль.
І це ж все штучно зроблено.
показати весь коментар
27.07.2025 14:25 Відповісти
Дякуючи Зєлєнскому, склалася така ситуація, що коли не ловити по вулицях, то кацапи будуть у Києві за місяць.
показати весь коментар
27.07.2025 14:58 Відповісти
З якого номеру окопу пишеш? В що, мусорів це не торкаються? Вони теж повинні йти, але сидять носи ковиряють в тилах і вухом не чещуть.
показати весь коментар
27.07.2025 13:44 Відповісти
Знов тут руснявий бот ниє! Біжи в ***** відсмокчи, тут тобі не плдадуть
показати весь коментар
27.07.2025 13:56 Відповісти
Особенно бородатых многоженцев джихадистов из полиции нужно вычистить у них планы по уничтожению украинских мальчиков выставлены!
показати весь коментар
27.07.2025 18:02 Відповісти
В Харькове давно тцк и влк в разных местах
показати весь коментар
27.07.2025 13:16 Відповісти
Наведуть в місця де люди кучкуються
показати весь коментар
27.07.2025 13:18 Відповісти
Куй железо, не отходя от кассы.
Под прикрытием.
показати весь коментар
27.07.2025 13:26 Відповісти
І про це треба було сповістити в тому числі ворога?
показати весь коментар
27.07.2025 13:27 Відповісти
Чо радієш, сєпарня?
показати весь коментар
27.07.2025 13:43 Відповісти
Ну ухилянтсько-сжпарська спільнота невдовзі і нові місця тцк кацапам здадуть
показати весь коментар
27.07.2025 13:35 Відповісти
Ботва зелена набіжала, чому тоді аж чотириразового ухилянта тцк не баче і не чує?
показати весь коментар
27.07.2025 13:46 Відповісти
Таварісчі ухилянти та просто сцикуни, тцк вас не буде чіпати якщо ви добровільно підете захищати Україну, не подібним собі а Україну, і не зеленського з прокурорами.
показати весь коментар
27.07.2025 13:57 Відповісти
Чому не захищаєш, "капітан в отставкє"? Прямий обов'язок військових (тцк,поліції,силових структур) - захищати Батьківщину.... Чи ждеш коли простий роботяга Петро прикриє твою диванну дупу?😡
показати весь коментар
27.07.2025 14:12 Відповісти
капітаном в атставкє я був у 2003 році. так почнем далі сцикопіхота ти, я тобі нічого не винен. а тепер подякуй простому работягє за те що він вибрав тобі зеленського. всі питання до зелбойобів.
показати весь коментар
27.07.2025 14:59 Відповісти
О, привіт, капітан в "атставкє". Тебе вітає генерал-полковник в "атставкє". Як справи, друже?
показати весь коментар
27.07.2025 17:47 Відповісти
Кроти сидять у всіх підрозділах ТЦК - міняй не міняй місце дислокації - все відомо.
показати весь коментар
27.07.2025 14:13 Відповісти
Агентура козыря удаляет правдивые комменты.
показати весь коментар
27.07.2025 14:31 Відповісти
Коригувальників московських, це дуже занепокоїло!?!?
показати весь коментар
27.07.2025 14:56 Відповісти
Чому в 1918 році в Армію ЗУНР добровільно ішли в полки січових стрільців сотні тисяч галичан а в 1943 році в дивізію "Галичина зголосилось 80 000 молодих людей а потрібно було 11 000 гренадерів ? Без примусу а добровільно.
показати весь коментар
27.07.2025 15:05 Відповісти
ТЦК і бусифікація порушує Конституцію. Потрібна ідея і патріотизм якого у нас не має через дії Зеленського-Єрмака і його команди мародерів,злодіїв і зрадників.
показати весь коментар
27.07.2025 15:08 Відповісти
Те, що х#йло щодня просувається на наші землі та щодня гинуть наші люди-цього замало для патріотизму. А от виправдання свого небажання захищати Україну існуванням зеленоєрмачинської банди-це ідея.
показати весь коментар
27.07.2025 16:35 Відповісти
Згоден! Ти диви, не дуже висовуйся з окопу, бо не дай Боже....чи ти не в окопі?...
показати весь коментар
27.07.2025 17:44 Відповісти
Відкрийте очі і зрозумієте те що ми падаємо з цією владою в безодню.
показати весь коментар
27.07.2025 15:11 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2025 15:14 Відповісти
Бедные. Щас слезу пущу
показати весь коментар
27.07.2025 17:33 Відповісти
це що в Мукачево
показати весь коментар
27.07.2025 17:42 Відповісти
 
 