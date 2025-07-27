Все подразделения ТЦК в Полтавской области перемещены в другие здания, - спикер Истомин.

Все подразделения ТЦК и СП, расположенные на Полтавщине, сейчас уже рассредоточили и переместили в другие здания. Такое решение было принято после ряда ударов по зданиям ТЦК в Украине.

Об этом в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в работе центров были задержки после обстрелов, но они не были критическими. Все связаны с перемещением ТЦК на другие локации.

Этот процесс был организованным, чтобы выполнить все в максимально сжатые сроки. Подразделения рассредоточили. Например, прием военных пенсионеров ведут в одном месте, прохождение ВВК - в другом.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это вызывает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов", - сказал Истомин.

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По его словам, в областном ТЦК хранили личные дела ветеранов и пенсионеров, но они не были повреждены. Сейчас документацию вывезли из здания. Дела призывников и военнообязанных преимущественно оцифрованы, поэтому их нельзя уничтожить таким образом.

Этими обстрелами российская армия, вероятно, планировала срыв мобилизации. Но ударами по отдельным территориальным центрам этого достичь невозможно, сказал спикер. Кроме того, возможно, планировали убить военных ТЦК или гражданских.

"Россиянам абсолютно безразлично, кого убивать. Это могли быть как гражданские ТЦК и СП, так и случайные посетители, случайные прохожие. Ведь в большинстве своем ТЦК, подчеркиваю, находились в плотной городской застройке. Если говорить о Полтавском ТЦК, то, действительно, погибли двое гражданских, которые проходили мимо, и двое гражданских наших сотрудниц. Женщины умерли в больнице от ранений", - рассказал Истомин.

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Как сказал спикер, также обстрелы территориальных центров комплектования могут быть элементом информационной войны, чтобы расколоть общество.

"Ведь ТЦК - структура, которая в результате своей деятельности имеет много критики, неодобрения среди граждан, и это вполне ожидаемо", - сообщил Истомин.

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Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.