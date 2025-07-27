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Новости Удары РФ по ТЦК
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Все подразделения ТЦК в Полтавской области перемещены в другие здания, - спикер Истомин.

тцк на Полтавщине

Все подразделения ТЦК и СП, расположенные на Полтавщине, сейчас уже рассредоточили и переместили в другие здания. Такое решение было принято после ряда ударов по зданиям ТЦК в Украине.

Об этом в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в работе центров были задержки после обстрелов, но они не были критическими. Все связаны с перемещением ТЦК на другие локации.

Этот процесс был организованным, чтобы выполнить все в максимально сжатые сроки. Подразделения рассредоточили. Например, прием военных пенсионеров ведут в одном месте, прохождение ВВК - в другом.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это вызывает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов", - сказал Истомин.

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По его словам, в областном ТЦК хранили личные дела ветеранов и пенсионеров, но они не были повреждены. Сейчас документацию вывезли из здания. Дела призывников и военнообязанных преимущественно оцифрованы, поэтому их нельзя уничтожить таким образом.

Этими обстрелами российская армия, вероятно, планировала срыв мобилизации. Но ударами по отдельным территориальным центрам этого достичь невозможно, сказал спикер. Кроме того, возможно, планировали убить военных ТЦК или гражданских.

"Россиянам абсолютно безразлично, кого убивать. Это могли быть как гражданские ТЦК и СП, так и случайные посетители, случайные прохожие. Ведь в большинстве своем ТЦК, подчеркиваю, находились в плотной городской застройке. Если говорить о Полтавском ТЦК, то, действительно, погибли двое гражданских, которые проходили мимо, и двое гражданских наших сотрудниц. Женщины умерли в больнице от ранений", - рассказал Истомин.

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Как сказал спикер, также обстрелы территориальных центров комплектования могут быть элементом информационной войны, чтобы расколоть общество.

"Ведь ТЦК - структура, которая в результате своей деятельности имеет много критики, неодобрения среди граждан, и это вполне ожидаемо", - сообщил Истомин.

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Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Автор: 

обстрел (28724) ТЦК (687) Полтавская область (1240)


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Топ комментарии
+7
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27.07.2025 13:08 Ответить
+7
****** шо ТЦК не потрібні Україні? Тоді назви альтернативу.
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27.07.2025 13:26 Ответить
+7
З якого номеру окопу пишеш? В що, мусорів це не торкаються? Вони теж повинні йти, але сидять носи ковиряють в тилах і вухом не чещуть.
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27.07.2025 13:44 Ответить
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27.07.2025 13:08 Ответить
Ну і здєся русскіх ти нє найдьош. Нє ради вам здєся. Панімаєш?
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27.07.2025 13:57 Ответить
пісяєшся, сучий потроху від поліції та ТЦК?

.
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27.07.2025 13:38 Ответить
А чаво такоє, мєшаєт фото сваим на расєю атправлять, ватнік?
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27.07.2025 13:48 Ответить
А мнє кажєтся тваі братья і сьостри на расєє живут, авєц любят і брагу піть.
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27.07.2025 13:55 Ответить
Головне, щоб ти дрищ проруснявий сидів у своєму підпіллі десь під мамкиною спідницею та строчив *********** методички
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27.07.2025 13:25 Ответить
****** шо ТЦК не потрібні Україні? Тоді назви альтернативу.
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27.07.2025 13:26 Ответить
якщо не буде ТЦК, то як мобілізувати поповнення для захисту України?

ти хочеш, щоб орки нас окупували ?

.
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27.07.2025 13:40 Ответить
Та всі бачать, що ти бот руснявий зареєстрований тиждень тому нити зраду. Скоро в бан поскачеш
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27.07.2025 14:00 Ответить
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні почали з'являтися як пілотний проєкт з 1 серпня по 31 грудня 2017 року на базі Чернігівського обласного військового комісаріату. З 2019 року ТЦК та СП функціонували вже в чотирьох областях, а з листопада 2020 року - в усіх областях України, замінивши собою військові комісаріати.

Я перепрошую, а як тоді мобілізували до 2020? Невже громадяни самі йшли.
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27.07.2025 14:09 Ответить
Алексей, тоді, саме з 2017 року, ще при тодішньому Президенті Порошенку була введена КОНТРАКТНА АРМІЯ. І люди, так, самі йшли, добровільно. І цей крок був настільки успішним, що фронт було стабілізовано, створено фортифікації і країна, попри війну, почала стрімко розвиватися. Настільки, що не лише не закрила кордони, а було введено безвіз. Економіка процвітала, будувалися нові підприємства і навіть було проведено у 2019 році вибори Президента. На яких цілком демократично виграв Володимир Зеленський.
Про ці роки на жаль, залишається лише мріяти.
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27.07.2025 14:19 Ответить
Пані Ксена, от і я про те. І проблем з мобілізацією не було. А головне люди самі йшли, самі мля. Хтось не одразу, комусь треба було час переварити це в середні. Але йшли добровільно, вмотивовані в середні.
Зараз тих кого ловлять і відправляють, мотивації нуль. Таких хоч мільйон злови, толку нуль.
І це ж все штучно зроблено.
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27.07.2025 14:25 Ответить
Дякуючи Зєлєнскому, склалася така ситуація, що коли не ловити по вулицях, то кацапи будуть у Києві за місяць.
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27.07.2025 14:58 Ответить
З якого номеру окопу пишеш? В що, мусорів це не торкаються? Вони теж повинні йти, але сидять носи ковиряють в тилах і вухом не чещуть.
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27.07.2025 13:44 Ответить
Знов тут руснявий бот ниє! Біжи в ***** відсмокчи, тут тобі не плдадуть
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27.07.2025 13:56 Ответить
Це точно, бо таке, як ти ще на волі! Недопрацьовують! Де твоя руснява ботоферма?
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27.07.2025 19:08 Ответить
В Харькове давно тцк и влк в разных местах
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27.07.2025 13:16 Ответить
Наведуть в місця де люди кучкуються
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27.07.2025 13:18 Ответить
Куй железо, не отходя от кассы.
Под прикрытием.
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27.07.2025 13:26 Ответить
І про це треба було сповістити в тому числі ворога?
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27.07.2025 13:27 Ответить
Чо радієш, сєпарня?
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27.07.2025 13:43 Ответить
Ну ухилянтсько-сжпарська спільнота невдовзі і нові місця тцк кацапам здадуть
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27.07.2025 13:35 Ответить
Ботва зелена набіжала, чому тоді аж чотириразового ухилянта тцк не баче і не чує?
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27.07.2025 13:46 Ответить
Таварісчі ухилянти та просто сцикуни, тцк вас не буде чіпати якщо ви добровільно підете захищати Україну, не подібним собі а Україну, і не зеленського з прокурорами.
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27.07.2025 13:57 Ответить
Чому не захищаєш, "капітан в отставкє"? Прямий обов'язок військових (тцк,поліції,силових структур) - захищати Батьківщину.... Чи ждеш коли простий роботяга Петро прикриє твою диванну дупу?😡
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27.07.2025 14:12 Ответить
капітаном в атставкє я був у 2003 році. так почнем далі сцикопіхота ти, я тобі нічого не винен. а тепер подякуй простому работягє за те що він вибрав тобі зеленського. всі питання до зелбойобів.
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27.07.2025 14:59 Ответить
О, привіт, капітан в "атставкє". Тебе вітає генерал-полковник в "атставкє". Як справи, друже?
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27.07.2025 17:47 Ответить
прикольно... а коли це ти став моїм другом? твої друзья в аврагє дохлую лошадь доєдають.
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27.07.2025 19:44 Ответить
Кроти сидять у всіх підрозділах ТЦК - міняй не міняй місце дислокації - все відомо.
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27.07.2025 14:13 Ответить
Агентура козыря удаляет правдивые комменты.
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27.07.2025 14:31 Ответить
Коригувальників московських, це дуже занепокоїло!?!?
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27.07.2025 14:56 Ответить
Чому в 1918 році в Армію ЗУНР добровільно ішли в полки січових стрільців сотні тисяч галичан а в 1943 році в дивізію "Галичина зголосилось 80 000 молодих людей а потрібно було 11 000 гренадерів ? Без примусу а добровільно.
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27.07.2025 15:05 Ответить
ТЦК і бусифікація порушує Конституцію. Потрібна ідея і патріотизм якого у нас не має через дії Зеленського-Єрмака і його команди мародерів,злодіїв і зрадників.
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27.07.2025 15:08 Ответить
Те, що х#йло щодня просувається на наші землі та щодня гинуть наші люди-цього замало для патріотизму. А от виправдання свого небажання захищати Україну існуванням зеленоєрмачинської банди-це ідея.
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27.07.2025 16:35 Ответить
Згоден! Ти диви, не дуже висовуйся з окопу, бо не дай Боже....чи ти не в окопі?...
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27.07.2025 17:44 Ответить
Відкрийте очі і зрозумієте те що ми падаємо з цією владою в безодню.
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27.07.2025 15:11 Ответить
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27.07.2025 15:14 Ответить
Бедные. Щас слезу пущу
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27.07.2025 17:33 Ответить
це що в Мукачево
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27.07.2025 17:42 Ответить
 
 