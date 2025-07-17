Удары РФ по ТЦК не влияют на уже оцифрованные данные в реестрах "Армия+" и "Оберіг", - Минобороны
Российские атаки на территориальные центры комплектования Украины никоим образом не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных в реестрах.
Об этом сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в реестре "Оберіг" уже оцифровано более 80% личных дел военнообязанных, а приложение "Армия+" упрощает работу для более 800 000 действующих военнослужащих.
"Преимущество цифровизации заключается в том, чтобы не зависеть от бумажных носителей, которые могут теряться или портиться, в частности во время российских атак", - отметило оборонное ведомство.
В Минобороны уточнили, что данные реестров не хранятся на местах ТЦК, а расположены на облачной инфраструктуре, они защищены.
Ведомство добавило, что сотрудники ТЦК и СП имеют собственные электронные кабинеты, которые не привязаны к конкретным компьютерам и определенным рабочим местам.
"Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру "Оберіг", - добавили в Минобороны.
Удары войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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Але говорити правду - це не патріотично . Бо вона роз'єднує . А от брехня об'єднує і надихає . Главне державу брехні зберегти .Це найвища цінність . А людішок баби ще наражають... Людішки - це ж не держава . Це рєсурс . Витратний рєсурс ...