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Новости Удары РФ по ТЦК
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Удары РФ по ТЦК не влияют на уже оцифрованные данные в реестрах "Армия+" и "Оберіг", - Минобороны

Удар по зданию ТЦК в Полтаве

Российские атаки на территориальные центры комплектования Украины никоим образом не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных в реестрах.

Об этом сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в реестре "Оберіг" уже оцифровано более 80% личных дел военнообязанных, а приложение "Армия+" упрощает работу для более 800 000 действующих военнослужащих.

"Преимущество цифровизации заключается в том, чтобы не зависеть от бумажных носителей, которые могут теряться или портиться, в частности во время российских атак", - отметило оборонное ведомство.

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В Минобороны уточнили, что данные реестров не хранятся на местах ТЦК, а расположены на облачной инфраструктуре, они защищены.

Ведомство добавило, что сотрудники ТЦК и СП имеют собственные электронные кабинеты, которые не привязаны к конкретным компьютерам и определенным рабочим местам.

"Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру "Оберіг", - добавили в Минобороны.

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Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

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Автор: 

Минобороны (9491) ТЦК (670) Армия+ (62)


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А цілий полковник казав, що впливають. Радянському полковнику видніше. Зате удари впливають на готівку в сейфах
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17.07.2025 18:48 Ответить
Впливають на те що рашка нащупала цілий прошарок українців, на який може спиратись і розраховувати, на однодумців
Не любите тцк - ми на них бімбу скинемо
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17.07.2025 18:56 Ответить
Скільки разів наші реєстри "лягали"? А може не було ні одного випадку, коли однією кнопкою людину робили мобілізованою в реєстрі навіть всупереч бронюванню? Ні, дякую, у цій державі цифрових "трансформаторів", я краще буду довіряти папірцям з печаткою
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17.07.2025 18:58 Ответить
Та й ТЦК вже знялися з місць дислокації. В Києві так точно.
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17.07.2025 19:16 Ответить
Брехня - це скрєпа українсько -савєцької армії . Правда від цією брехні люди гинуть як казак командир Волошин ,а перед тим Бутусов .
Але говорити правду - це не патріотично . Бо вона роз'єднує . А от брехня об'єднує і надихає . Главне державу брехні зберегти .Це найвища цінність . А людішок баби ще наражають... Людішки - це ж не держава . Це рєсурс . Витратний рєсурс ...
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17.07.2025 19:30 Ответить
Да речі пропонує адмінам швиденько підтерти і забанити цей пост разом з автором - бо він не патріотичний... і не мотівірує ... лучше хай залишаться пости позітівних патріотонафронтників ....
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17.07.2025 19:33 Ответить
 
 