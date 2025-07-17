Удары РФ по ТЦК не влияют на уже оцифрованные данные в реестрах "Армия+" и "Оберіг", - Минобороны

Российские атаки на территориальные центры комплектования Украины никоим образом не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных в реестрах.

Об этом сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в реестре "Оберіг" уже оцифровано более 80% личных дел военнообязанных, а приложение "Армия+" упрощает работу для более 800 000 действующих военнослужащих.

"Преимущество цифровизации заключается в том, чтобы не зависеть от бумажных носителей, которые могут теряться или портиться, в частности во время российских атак", - отметило оборонное ведомство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Резерв+ добавят новые категории для отсрочек, - Минобороны

В Минобороны уточнили, что данные реестров не хранятся на местах ТЦК, а расположены на облачной инфраструктуре, они защищены.

Ведомство добавило, что сотрудники ТЦК и СП имеют собственные электронные кабинеты, которые не привязаны к конкретным компьютерам и определенным рабочим местам.

"Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру "Оберіг", - добавили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С работницей Полтавского ТЦК Ларисой Зарицкой, умершей от ранений, которые получила во время атаки РФ, попрощались сегодня. ФОТО

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Также читайте: ТЦК могут изменить формат работы из-за последних ударов РФ, - Сухопутные войска