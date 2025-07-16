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Новости Фото Удары РФ по ТЦК
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С сотрудницей Полтавского ТЦК Ларисой Зарецкой, умершей от ранений, полученных во время атаки РФ, простились сегодня. ФОТО

Сегодня, 16 июля, в Полтаве попрощались с государственным служащим ВС Украины Ларисой Зарицкой, которая умерла утром 12 июля в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, Лариса Ивановна родилась в Полтаве 30 марта 1974 года, окончила полтавскую общеобразовательную школу №5. В 1991-1995 годах год работала на заводе "Лтава", в 2001-2005-м - на частном предприятии "Ест". В 2006 году окончила Полтавский национальный педагогический университет им. В. Г. Короленко.

С октября 2006 года по декабрь 2012 года, а затем с мая 2015 года работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года - Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Помогала военным ветеранам оформлять пособия, пенсионные выплаты и льготы.

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Трагическим утром 3 июля в результате попадания российского БПЛА в здание Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки женщина получила тяжелые травмы. Несмотря на все усилия врачей спасти ее жизнь, умерла в больнице.

Лариса Зарицкая

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Автор: 

Тахтаулове (788) Полтавская область (1228) Полтавский район (70)


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Топ комментарии
+8
це цивільна працівниця ЗСУ, яка у віконці приймає папірці, pагyліна ти.
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16.07.2025 11:08 Ответить
+5
Щє одне тупе питання. В ЗСУ працюють як військові, так і цивільні працівники. Якби ти не сікав зайти у військомат, ти б вочевидь про це б знав. Вони там у віконцях видають військові квитки, приймають папери, заповнюють документи, прибирають приміщення.
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16.07.2025 11:22 Ответить
+3
Як забулькали лайном московіти, гладячи своїм ротом, висерами!!
Так вона і далі існує, ота нікчема, яку уже прутін прикопав в Україні, більше ніж 1.000.000 орків!!
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16.07.2025 11:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це цивільна працівниця ЗСУ, яка у віконці приймає папірці, pагyліна ти.
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16.07.2025 11:08 Ответить
До чого це тупе питання?
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16.07.2025 11:12 Ответить
Відповідь в вашому першому реченні коментаря, перед тупим питанням "чи ні?".
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16.07.2025 11:16 Ответить
Щє одне тупе питання. В ЗСУ працюють як військові, так і цивільні працівники. Якби ти не сікав зайти у військомат, ти б вочевидь про це б знав. Вони там у віконцях видають військові квитки, приймають папери, заповнюють документи, прибирають приміщення.
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16.07.2025 11:22 Ответить
Це не тупе питання, просто чоловік хотів зрозуміти, що це за контора ТЦКа.
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16.07.2025 11:35 Ответить
Ну це або не чоловік, або чоловік-іноземець. Українські чоловіки в курсі, що таке військомат.
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16.07.2025 11:37 Ответить
в тебе москворотий іпсячий висєр, а не "твердження"
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16.07.2025 11:26 Ответить
Як забулькали лайном московіти, гладячи своїм ротом, висерами!!
Так вона і далі існує, ота нікчема, яку уже прутін прикопав в Україні, більше ніж 1.000.000 орків!!
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16.07.2025 11:14 Ответить
з адмінпостановами на штраф справу має військовий юрист, москворотіна.
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16.07.2025 11:25 Ответить
Є безліч таких новин. Бусифікованих як і цивільних вбивають кацапи які прийшли сюди з війною.
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16.07.2025 11:55 Ответить
То Ви не вкурсі статистики, скільки закладів освіти зруйновано??

Крім того, про загиблу - або добре, або ніяк.
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16.07.2025 11:44 Ответить
Це ботва ******* працює, в спам їх жміть.
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16.07.2025 11:44 Ответить
Зруйнована школа не означає, що загинули вчителі або учні. Особливо у прифронтових районах, де не відбувається навчання.
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16.07.2025 11:59 Ответить
москворота іпсятина йде нах.
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16.07.2025 11:40 Ответить
Зараз перевіримо чия агентура ти.А ну переклади українською-немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
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16.07.2025 11:53 Ответить
 
 