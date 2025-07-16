С сотрудницей Полтавского ТЦК Ларисой Зарецкой, умершей от ранений, полученных во время атаки РФ, простились сегодня. ФОТО

Сегодня, 16 июля, в Полтаве попрощались с государственным служащим ВС Украины Ларисой Зарицкой, которая умерла утром 12 июля в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, Лариса Ивановна родилась в Полтаве 30 марта 1974 года, окончила полтавскую общеобразовательную школу №5. В 1991-1995 годах год работала на заводе "Лтава", в 2001-2005-м - на частном предприятии "Ест". В 2006 году окончила Полтавский национальный педагогический университет им. В. Г. Короленко.

С октября 2006 года по декабрь 2012 года, а затем с мая 2015 года работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года - Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Помогала военным ветеранам оформлять пособия, пенсионные выплаты и льготы.

Также читайте: С работницей ВСУ Тамарой Пивовар, погибшей из-за удара по зданию ТЦК, попрощались в Полтаве. ФОТО

Трагическим утром 3 июля в результате попадания российского БПЛА в здание Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки женщина получила тяжелые травмы. Несмотря на все усилия врачей спасти ее жизнь, умерла в больнице.







Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.