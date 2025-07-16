С сотрудницей Полтавского ТЦК Ларисой Зарецкой, умершей от ранений, полученных во время атаки РФ, простились сегодня. ФОТО
Сегодня, 16 июля, в Полтаве попрощались с государственным служащим ВС Украины Ларисой Зарицкой, которая умерла утром 12 июля в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, Лариса Ивановна родилась в Полтаве 30 марта 1974 года, окончила полтавскую общеобразовательную школу №5. В 1991-1995 годах год работала на заводе "Лтава", в 2001-2005-м - на частном предприятии "Ест". В 2006 году окончила Полтавский национальный педагогический университет им. В. Г. Короленко.
С октября 2006 года по декабрь 2012 года, а затем с мая 2015 года работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года - Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Помогала военным ветеранам оформлять пособия, пенсионные выплаты и льготы.
Трагическим утром 3 июля в результате попадания российского БПЛА в здание Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки женщина получила тяжелые травмы. Несмотря на все усилия врачей спасти ее жизнь, умерла в больнице.
Удары войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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Так вона і далі існує, ота нікчема, яку уже прутін прикопав в Україні, більше ніж 1.000.000 орків!!
Крім того, про загиблу - або добре, або ніяк.