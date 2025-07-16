Із працівницею Полтавського ТЦК Ларисою Заріцькою, що померла від поранень, яких зазнала під час атаки РФ, попрощалися сьогодні. ФОТО

Сьогодні, 16 липня, в Полтаві попрощалися з державним службовцем ЗС України Ларисою Заріцькою, яка померла ранком 12 липня в лікарні від важких поранень внаслідок російського шахедного обстрілу будівлі обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, Лариса Іванівна народилася в Полтаві 30 березня 1974 року, закінчила полтавську загальноосвітню школу №5. У 1991-1995 роках рік працювала на заводі "Лтава", у 2001-2005 – на приватному підприємстві "Єст". У 2006 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

З жовтня 2006 року по грудень 2012 року, а потім з травня 2015 року працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року - Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Допомагала військовим ветеранам оформляти допомоги, пенсійні виплати та пільги.

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Трагічного ранку 3 липня внаслідок влучання російського БпЛА в будівлю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки жінка дістала важкі травми. Попри всі зусилля лікарів врятувати її життя, померла в лікарні.







Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.