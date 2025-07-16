УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10921 відвідувач онлайн
Новини Фото Удари РФ по ТЦК
2 997 29

Із працівницею Полтавського ТЦК Ларисою Заріцькою, що померла від поранень, яких зазнала під час атаки РФ, попрощалися сьогодні. ФОТО

Сьогодні, 16 липня, в Полтаві попрощалися з державним службовцем ЗС України Ларисою Заріцькою, яка померла ранком 12 липня в лікарні від важких поранень внаслідок російського шахедного обстрілу будівлі обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, Лариса Іванівна народилася в Полтаві 30 березня 1974 року, закінчила полтавську загальноосвітню школу №5. У 1991-1995 роках рік працювала на заводі "Лтава", у 2001-2005 – на приватному підприємстві "Єст". У 2006 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

З жовтня 2006 року по грудень 2012 року, а потім з травня 2015 року працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року - Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Допомагала військовим ветеранам оформляти допомоги, пенсійні виплати та пільги.

Також читайте: Із працівницею ЗСУ Тамарою Пивовар, загиблою через удар по будівлі ТЦК, попрощалися у Полтаві. ФОТО

Трагічного ранку 3 липня внаслідок влучання російського БпЛА в будівлю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки жінка дістала важкі травми. Попри всі зусилля лікарів врятувати її життя, померла в лікарні.

Лариса Заріцька

Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Автор: 

Полтава (580) Полтавська область (1185) Полтавський район (72)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
це цивільна працівниця ЗСУ, яка у віконці приймає папірці, pагyліна ти.
показати весь коментар
16.07.2025 11:08 Відповісти
+6
Щє одне тупе питання. В ЗСУ працюють як військові, так і цивільні працівники. Якби ти не сікав зайти у військомат, ти б вочевидь про це б знав. Вони там у віконцях видають військові квитки, приймають папери, заповнюють документи, прибирають приміщення.
показати весь коментар
16.07.2025 11:22 Відповісти
+4
Як забулькали лайном московіти, гладячи своїм ротом, висерами!!
Так вона і далі існує, ота нікчема, яку уже прутін прикопав в Україні, більше ніж 1.000.000 орків!!
показати весь коментар
16.07.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це цивільна працівниця ЗСУ, яка у віконці приймає папірці, pагyліна ти.
показати весь коментар
16.07.2025 11:08 Відповісти
До чого це тупе питання?
показати весь коментар
16.07.2025 11:12 Відповісти
Відповідь в вашому першому реченні коментаря, перед тупим питанням "чи ні?".
показати весь коментар
16.07.2025 11:16 Відповісти
Щє одне тупе питання. В ЗСУ працюють як військові, так і цивільні працівники. Якби ти не сікав зайти у військомат, ти б вочевидь про це б знав. Вони там у віконцях видають військові квитки, приймають папери, заповнюють документи, прибирають приміщення.
показати весь коментар
16.07.2025 11:22 Відповісти
Ну це або не чоловік, або чоловік-іноземець. Українські чоловіки в курсі, що таке військомат.
показати весь коментар
16.07.2025 11:37 Відповісти
в тебе москворотий іпсячий висєр, а не "твердження"
показати весь коментар
16.07.2025 11:26 Відповісти
Як забулькали лайном московіти, гладячи своїм ротом, висерами!!
Так вона і далі існує, ота нікчема, яку уже прутін прикопав в Україні, більше ніж 1.000.000 орків!!
показати весь коментар
16.07.2025 11:14 Відповісти
з адмінпостановами на штраф справу має військовий юрист, москворотіна.
показати весь коментар
16.07.2025 11:25 Відповісти
Є безліч таких новин. Бусифікованих як і цивільних вбивають кацапи які прийшли сюди з війною.
показати весь коментар
16.07.2025 11:55 Відповісти
То Ви не вкурсі статистики, скільки закладів освіти зруйновано??

Крім того, про загиблу - або добре, або ніяк.
показати весь коментар
16.07.2025 11:44 Відповісти
Зруйнована школа не означає, що загинули вчителі або учні. Особливо у прифронтових районах, де не відбувається навчання.
показати весь коментар
16.07.2025 11:59 Відповісти
про гитлера, чикотила, педофилов и кремлёвского упыря после смерти або добре або нияк? москворотое мышление
показати весь коментар
16.07.2025 12:46 Відповісти
Зараз перевіримо чия агентура ти.А ну переклади українською-немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
показати весь коментар
16.07.2025 11:53 Відповісти
 
 