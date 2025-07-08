Із працівницею ЗСУ Тамарою Пивовар, загиблою через удар по будівлі ТЦК, попрощалися у Полтаві. ФОТО

Сьогодні в Полтаві провели в останню путь працівницю Збройних Сил України Тамару Пивовар, яка померла в лікарні від важких поранень, отриманих внаслідок російського шахедного обстрілу будівлі обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, Тамара Іванівна народилася 20 липня 1960 року в селі Петро-Данилівка Диканського району Полтавської області. Свій трудовий шлях Тамара Іванівна присвятила роботі у військових частинах та установах Збройних Сил України.

Також читайте: ТЦК можуть змінити формат роботи через останні удари РФ, - Сухопутні війська

З 2001 року проходила державну службу у системі військових комісаріатів на різних посадах, пов'язаних із соціальним захистом звільнених з військової служби осіб та членів їх родин.

"З 2007 року Тамара Пивовар працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року – Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Допомагала військовим ветеранам оформляти пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.

"Тамара Іванівна – високий професіонал своєї справи, чуйна колега, дуже товариська людина. Її загибель – важка втрата для нашого колективу", - додають у ТЦК.

Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.