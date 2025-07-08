РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13501 посетитель онлайн
Новости Фото Удары РФ по ТЦК
5 334 10

С сотрудницей ВСУ Тамарой Пивовар, погибшей в результате удара по зданию ТЦК, простились в Полтаве.. ФОТО

Тамара Пивовар погибла в Полтаве.

Сегодня в Полтаве провели в последний путь работницу Вооруженных Сил Украины Тамару Пивовар, которая умерла в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, Тамара Ивановна родилась 20 июля 1960 года в селе Петро-Даниловка Диканьского района Полтавской области. Свой трудовой путь Тамара Ивановна посвятила работе в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: ТЦК могут изменить формат работы из-за последних ударов РФ, - Сухопутные войска

Тамара Пивовар погибла в Полтаве.

С 2001 года проходила государственную службу в системе военных комиссариатов на различных должностях, связанных с социальной защитой уволенных с военной службы лиц и членов их семей.

"С 2007 года Тамара Пивовар работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года - Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Помогала военным ветеранам оформлять пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.

"Тамара Ивановна - высокий профессионал своего дела, отзывчивый коллега, очень общительный человек. Ее гибель - тяжелая потеря для нашего коллектива", - добавляют в ТЦК.

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Автор: 

обстрел (28409) Тахтаулове (785) похороны (1537) ТЦК (654) Полтавская область (1221) Полтавский район (65)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Що таке "працівниця ЗСУ"? У ЗСУ є військовослужбовці, а не працівники. Правильно було б держслужбовиця ТЦК і СП. Бо коли читаєш "працівниця ЗСУ", то перше, що приходить на думку - кухар скажімо десь на полігоні. А по суті - мої співчуття черговій жертві кацапського терору. Сумно, коли гинуть не лише чиїсь доньки, а й матемі, дружини, сестри, які власне і є тими, хто відроджує націю.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:57 Ответить
+3
Загинула людина. Демагогія тут недоречна
показать весь комментарий
08.07.2025 13:58 Ответить
+1
Була офіційна відповідь від Нач. управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбача. Він відповів наступне:
"...Підсумовуючи викладене, вважаємо що працівники ТЦК та СП відносяться до працівників Збройних Сил України...
....та відповідно вони не є військовослужбовцями.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може, не захотіла йти в бункер. А, може, і не встигла.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:35 Ответить
Що таке "працівниця ЗСУ"? У ЗСУ є військовослужбовці, а не працівники. Правильно було б держслужбовиця ТЦК і СП. Бо коли читаєш "працівниця ЗСУ", то перше, що приходить на думку - кухар скажімо десь на полігоні. А по суті - мої співчуття черговій жертві кацапського терору. Сумно, коли гинуть не лише чиїсь доньки, а й матемі, дружини, сестри, які власне і є тими, хто відроджує націю.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:57 Ответить
Загинула людина. Демагогія тут недоречна
показать весь комментарий
08.07.2025 13:58 Ответить
Ви пост до кінця не читаєте? 🤔
показать весь комментарий
08.07.2025 15:53 Ответить
Була офіційна відповідь від Нач. управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбача. Він відповів наступне:
"...Підсумовуючи викладене, вважаємо що працівники ТЦК та СП відносяться до працівників Збройних Сил України...
....та відповідно вони не є військовослужбовцями.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:32 Ответить
Офіційна - не означає правильна. Це лише думка, яку висловила офіційна особа. У мене думка інша, яка враховує більш точне визначення.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:54 Ответить
Працівник пересувного цирку 95-ї шобли?
показать весь комментарий
08.07.2025 14:35 Ответить
 
 