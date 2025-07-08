С сотрудницей ВСУ Тамарой Пивовар, погибшей в результате удара по зданию ТЦК, простились в Полтаве.. ФОТО

Сегодня в Полтаве провели в последний путь работницу Вооруженных Сил Украины Тамару Пивовар, которая умерла в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, Тамара Ивановна родилась 20 июля 1960 года в селе Петро-Даниловка Диканьского района Полтавской области. Свой трудовой путь Тамара Ивановна посвятила работе в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины.

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С 2001 года проходила государственную службу в системе военных комиссариатов на различных должностях, связанных с социальной защитой уволенных с военной службы лиц и членов их семей.

"С 2007 года Тамара Пивовар работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года - Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Помогала военным ветеранам оформлять пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.

"Тамара Ивановна - высокий профессионал своего дела, отзывчивый коллега, очень общительный человек. Ее гибель - тяжелая потеря для нашего коллектива", - добавляют в ТЦК.

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.