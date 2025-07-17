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Новости Отсрочки в Резерв+
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В Резерв+ добавят новые категории для отсрочек, - Минобороны

приложение Резерв+

В конце июля - начале августа в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки для педагогов и лиц, женатых на человеке с инвалидностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Так, отсрочки смогут получить:

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью первой или второй группы - если статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Кроме того, Черногоренко добавила, что в дальнейшем отсрочку в "Резерв+" смогут получить семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Резерв+ появились сообщения о штрафах за несвоевременное обновление данных: следует обращаться в ТЦК лично, - Черногоренко

Автор: 

Минобороны (9491) Резерв+ (73)


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Економічне бронювання буде? Прямо з приват24 ?
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17.07.2025 13:18 Ответить
Чому б і ні. Це краще, ніж Сірі схеми
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17.07.2025 13:30 Ответить
Коли вже ачівкі (як коти в монобанку) з'являться в "Резерв+", наприклад:
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повістці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
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17.07.2025 13:50 Ответить
 
 