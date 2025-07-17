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В Резерв+ добавят новые категории для отсрочек, - Минобороны
В конце июля - начале августа в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки для педагогов и лиц, женатых на человеке с инвалидностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Так, отсрочки смогут получить:
- научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
- граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью первой или второй группы - если статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Кроме того, Черногоренко добавила, что в дальнейшем отсрочку в "Резерв+" смогут получить семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.
"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", - добавила она.
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"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повістці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати