В Резерв+ добавят новые категории для отсрочек, - Минобороны

В конце июля - начале августа в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки для педагогов и лиц, женатых на человеке с инвалидностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Так, отсрочки смогут получить:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью первой или второй группы - если статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Кроме того, Черногоренко добавила, что в дальнейшем отсрочку в "Резерв+" смогут получить семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", - добавила она.

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