У Резерв+ додадуть нові категорії для відстрочок, - Міноборони

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку "Резерв+" зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Крім того, Черногоренко додала, що надалі відстрочку у "Резерв+" зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.

"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", – додала вона.

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