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У Резерв+ додадуть нові категорії для відстрочок, - Міноборони
Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку "Резерв+" зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Так, відстрочки зможуть отримати:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
- громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Крім того, Черногоренко додала, що надалі відстрочку у "Резерв+" зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.
"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", – додала вона.
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"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повістці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати