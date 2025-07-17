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Новини Відстрочки у Резерв+
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У Резерв+ додадуть нові категорії для відстрочок, - Міноборони

застосунок Резерв+

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку "Резерв+" зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Крім того, Черногоренко додала, що надалі   відстрочку у "Резерв+" зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю. 

"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", – додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Резерв+ з’явилися повідомлення про штрафи за несвоєчасне оновлення даних: слід звертатися до ТЦК особисто, - Черногоренко

Автор: 

Міноборони (7565) Резерв+ (84)


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Економічне бронювання буде? Прямо з приват24 ?
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17.07.2025 13:18 Відповісти
Чому б і ні. Це краще, ніж Сірі схеми
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17.07.2025 13:30 Відповісти
Коли вже ачівкі (як коти в монобанку) з'являться в "Резерв+", наприклад:
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повістці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
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17.07.2025 13:50 Відповісти
 
 