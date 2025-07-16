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Новини Штрафи від ТЦК та СП
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У Резерв+ з’явилися повідомлення про штрафи за несвоєчасне оновлення даних: слід звертатися до ТЦК особисто, - Черногоренко

У

Частина користувачів застосунку Резерв+ отримали повідомлення про нібито накладення штрафу за несвоєчасне оновлення даних - 17 000 гривень або 8 500 грн зі знижкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал

Як пояснив фізик Антон Сененко, причиною може бути технічна помилка: додаток бачить лише дату його встановлення і не отримує інформацію з ТЦК. Через це система може автоматично вважати, що дані не були оновлені до 16 липня 2024 року, й надсилає відповідне повідомлення.

Юристка Дар’я Тарасенко застерігає: сплачуючи штраф, людина автоматично визнає свою провину - навіть якщо оновила дані вчасно, але вони не підтягуються в реєстр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знову масштабний збій у "Резерв+"

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підтвердила, що в реєстрі "Оберіг" може не бути актуальної інформації про уточнення даних, тому рекомендує звертатися до ТЦК особисто. Це вже призвело до великих черг у центрах комплектування.

У Резерв+ з’явилися повідомлення про штрафи

Сененко висловив кілька версій:

  • повідомлення не є справжнім штрафом,

  • якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,

  • винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Резерв+ тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

Автор: 

штраф (1897) Черногоренко Катерина (132) Резерв+ (83)


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Топ коментарі
+16
Чергове наї@алово від команди ефективних менеджерів.
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16.07.2025 11:15 Відповісти
+14
много штрафов не бывает!... это ж не ошибка в пенсии прокурору!)
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16.07.2025 11:17 Відповісти
+13
- Як загнати чоловіків до ТЦК?
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
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16.07.2025 11:18 Відповісти
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Саша Кнур, ахахахахаахахха
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16.07.2025 11:11 Відповісти
Типовий персонаж з клоунського серіалу.
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16.07.2025 11:20 Відповісти
Так і Катерина ****** на свіноматку встрєтілісь два одіночєства на просторах фейсбукщини
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16.07.2025 11:36 Відповісти
А хто вирвався з окупації і йому нема куди їхати, нема де жити? Можно виправити дистанційно?
Якщо людина фізично не може з'явитися на підконтрольну ТЦК територію ?
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16.07.2025 11:12 Відповісти
підконтрольну ТЦК територію

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16.07.2025 11:14 Відповісти
Ну а як називати? )))
В окупації всі наші кажуть "в Україну" ( їхати, пересилати тощо). Лінгвістично і юридично НЕ вірно але всімпохїj в народі завжди кажуть як коротше і ясніше. А формальна назва "на підконтрольну уряду ( або Україні) територію" є задовга - це канцелярит, в побуті НЕ використовують.
Тому мова це живий організм, словоформи виникають згідно потреб спілкування/виживання..
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16.07.2025 11:23 Відповісти
.....©
якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,

винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563539

та нічого нового: рукожопість трускавецької-голобородткової команди "Серіал скоти" немає меж
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16.07.2025 11:14 Відповісти
Косяки наші, а гроші ваші. Будьте добрі сплатіть штраф, за те, що ми свідомо/несвідомо напартачили.
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16.07.2025 12:00 Відповісти
Чергове наї@алово від команди ефективних менеджерів.
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16.07.2025 11:15 Відповісти
73% громадян країни реально подобаєтся.
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16.07.2025 11:21 Відповісти
Доречі, чи активно дивляться Шмарофон зараз? Багато піддакують вечірнім гундосикам і Позитивним блогерам?
Як там мізки у пересічних, не прозрівають щє???
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16.07.2025 11:26 Відповісти
Серед знайомих марахвон всі перестали дивитися ще з травня 2022. "Позитивні блохери" теж втратили велику частину аудіторії.
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16.07.2025 11:31 Відповісти
👍👍👍
Я читаю Антиколорадоса ))) аналітика.
Теж можно сказати "позитивний блогер" але анти-ОПешний, проукраїнський. Цікаво. Але місцями нагадує секту, бо бачте ніякого "негативу" про Фронт! Банять потужно ))
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16.07.2025 11:37 Відповісти
Оновив дані до 16 липня 2024, був в тцк в 2025. І знов прийшло що в розшуку... Омг...
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16.07.2025 11:17 Відповісти
Ага. Сподіваються що якась частина запанікує і побіжить платити ))))) тим більше рекламують знижку, поспішай студенте )))
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16.07.2025 11:32 Відповісти
Якщо не заплатиш, то твоя знижка чекатиме тебе вже на бзвп!
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16.07.2025 11:43 Відповісти
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16.07.2025 12:06 Відповісти
много штрафов не бывает!... это ж не ошибка в пенсии прокурору!)
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16.07.2025 11:17 Відповісти
- Як загнати чоловіків до ТЦК?
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
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16.07.2025 11:18 Відповісти
Надо видеть позитив, снова появились очереди в ТЦК.
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16.07.2025 11:21 Відповісти
І нові надходження зелених купюр в кишені начальника ТЦК, адвокатам і 40-ка річним прокурорам-пенсіонерам.
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16.07.2025 11:26 Відповісти
Щось нікуя не смішно.. вони ж гачн прицільно б'ють по військоматам ( "службам оповіщення та соціальної підтримки")
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16.07.2025 11:33 Відповісти
причиною може бути технічна помилка: додаток бачить лише дату його встановлення
А за технічну помилку можуть бути накладені штрафи і кримінальна відповідальність на саму ТЦК і розробників цієї програми? Чи при любому розкладі завжди винні тільки раби?
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16.07.2025 11:23 Відповісти
Так метою ж не є стягнення штрафу, а щоб "порушник" явився до ТЦК. Такі "технічні помилки" можна клепати всім підряд.
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16.07.2025 11:38 Відповісти
Явитися до ТЦК це автоматично визнати себе добровольцем. Там зразу виявиться що ти і ВЛК не проходив і що ти всім винен а тобі ніхто нічого не винен і тд.... З в'язниці можна вийти на волю а з ТЦК ніколи.
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16.07.2025 11:53 Відповісти
А чим відрізняється людина в "розшуку" і людина без "бронювання" з точкі зрєнія ТЧК ???
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16.07.2025 11:26 Відповісти
Нічим, це ж синоніми, от ще один вислів з цього синонімічного ряду "джерело гроешй".
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16.07.2025 11:31 Відповісти
Просто бусифікують і того і того, так нахріна взагалі паритись за той статус в тому резерві?
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16.07.2025 11:35 Відповісти
Якшо сині, то без бронювання але не в розшуку - відпустять, швидше за все. Зелені крутитимуть і так і так) Але, як казав один чоловік - два блокпости проїхав, а на третьому вже в розшуку. Там все чітко.
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16.07.2025 11:39 Відповісти
Тому що все ще намагаються створювати хоч якийсь вигляд законності у цьому бандустані. Бо якщо прямо сказати "чуєте, ви всі наші раби і будете робити те, що ми скажемо або вам капець", то наслідки можуть виявитися дуже неприємними.
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16.07.2025 11:41 Відповісти
Тоді був би хоча б один привід їх поважати: вони сказали правду.
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16.07.2025 11:58 Відповісти
Згоден, але цього не буде. По-перше, занадто сцикливі; по-друге - треба ж кудись потім тікати, а відвертих рабовласників мало де приймуть.
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16.07.2025 12:01 Відповісти
За законом - якщо у росшуку - зобов'язані викликати поліцію, яка цю скотиняку повинна скрутити та діставити в ТЦК. Те ж саме якщо не оновленні дані і не пройдене ВЛК - поліція ЗАБОВ'ЯЗАНА приїхати і супроводити людину до ТЦК.

Якщо оновленні дані і пройдене ВЛК, то думаю буде що і з "броньованим" - нічого.

Ну це по Закону. Але навіть по Закону, деяким дєгєнєратам конченим ухилянським тварям щось не подобається....

А беззаконня - ТЦК скрутять заброньованого і мобілізують. Чи ЩЕ СТРАШНІШЕ - ТЦК не викличуть поліцію і не бусифікують ухилянську істоту, а відпустять за якусь матеріальну вигоду...

Це безпрецедентно і таких ТЦКшників треба притягати до кримінальної відповідальності. Корупцію треба знищити починаючи з ТЦК. Тільки бус. Тільки мобілізація.
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16.07.2025 12:12 Відповісти
Який закон дозволяє ТЦК подавати когось у розшук? Вони є правоохоронним чи судовим органом?
Який закон дозволяє правоохоронцям передавати затриманих стороннім організаціям? Чи ТЦК - це відділок поліції? Може хоча б державна організація?
Який закон дозволяє ТЦК пхати цивільних у бус проти їх волі із застосуванням сили?
Словом, в тебе явно шиза, бо не може психічно здорова людина одночасно вимагати дотримання закону та виправдовувати беззаконня.
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16.07.2025 12:32 Відповісти
Якщо пройдене ВЛК, уточнене дані, але немає бронювання, то запакують до буса як і того який в розшуку, бо це готовий штурмовик і без повістки
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16.07.2025 13:07 Відповісти
Пох, грошей всеодно нема.
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16.07.2025 12:04 Відповісти
Тобто додаток вважає усіх громадян України порушниками автоматично?
А якже стаття 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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16.07.2025 13:01 Відповісти
Та всі вже масово повидаляли нахєр цю мульку резерв- , більшість навіть відмовились від намірів повернутись в Україну.
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16.07.2025 13:14 Відповісти
Ще один розводняк від держави) держава тебе завжди на..де, синок.
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16.07.2025 13:31 Відповісти
 
 