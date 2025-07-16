У Резерв+ з’явилися повідомлення про штрафи за несвоєчасне оновлення даних: слід звертатися до ТЦК особисто, - Черногоренко
Частина користувачів застосунку Резерв+ отримали повідомлення про нібито накладення штрафу за несвоєчасне оновлення даних - 17 000 гривень або 8 500 грн зі знижкою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Як пояснив фізик Антон Сененко, причиною може бути технічна помилка: додаток бачить лише дату його встановлення і не отримує інформацію з ТЦК. Через це система може автоматично вважати, що дані не були оновлені до 16 липня 2024 року, й надсилає відповідне повідомлення.
Юристка Дар’я Тарасенко застерігає: сплачуючи штраф, людина автоматично визнає свою провину - навіть якщо оновила дані вчасно, але вони не підтягуються в реєстр.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підтвердила, що в реєстрі "Оберіг" може не бути актуальної інформації про уточнення даних, тому рекомендує звертатися до ТЦК особисто. Це вже призвело до великих черг у центрах комплектування.
Сененко висловив кілька версій:
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повідомлення не є справжнім штрафом,
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якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,
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винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо людина фізично не може з'явитися на підконтрольну ТЦК територію ?
В окупації всі наші кажуть "в Україну" ( їхати, пересилати тощо). Лінгвістично і юридично НЕ вірно але
всімпохїjв народі завжди кажуть як коротше і ясніше. А формальна назва "на підконтрольну уряду ( або Україні) територію" є задовга - це канцелярит, в побуті НЕ використовують.
Тому мова це живий організм, словоформи виникають згідно потреб спілкування/виживання..
якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,
винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563539
та нічого нового: рукожопість трускавецької-голобородткової команди "Серіал скоти" немає меж
Як там мізки у пересічних, не прозрівають щє???
Я читаю Антиколорадоса ))) аналітика.
Теж можно сказати "позитивний блогер" але анти-ОПешний, проукраїнський. Цікаво. Але місцями нагадує секту, бо бачте ніякого "негативу" про Фронт! Банять потужно ))
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
А за технічну помилку можуть бути накладені штрафи і кримінальна відповідальність на саму ТЦК і розробників цієї програми? Чи при любому розкладі завжди винні тільки раби?
Якщо оновленні дані і пройдене ВЛК, то думаю буде що і з "броньованим" - нічого.
Ну це по Закону. Але навіть по Закону, деяким дєгєнєратам конченим ухилянським тварям щось не подобається....
А беззаконня - ТЦК скрутять заброньованого і мобілізують. Чи ЩЕ СТРАШНІШЕ - ТЦК не викличуть поліцію і не бусифікують ухилянську істоту, а відпустять за якусь матеріальну вигоду...
Це безпрецедентно і таких ТЦКшників треба притягати до кримінальної відповідальності. Корупцію треба знищити починаючи з ТЦК. Тільки бус. Тільки мобілізація.
Який закон дозволяє правоохоронцям передавати затриманих стороннім організаціям? Чи ТЦК - це відділок поліції? Може хоча б державна організація?
Який закон дозволяє ТЦК пхати цивільних у бус проти їх волі із застосуванням сили?
Словом, в тебе явно шиза, бо не може психічно здорова людина одночасно вимагати дотримання закону та виправдовувати беззаконня.
А якже стаття 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.