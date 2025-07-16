У Резерв+ з’явилися повідомлення про штрафи за несвоєчасне оновлення даних: слід звертатися до ТЦК особисто, - Черногоренко

Частина користувачів застосунку Резерв+ отримали повідомлення про нібито накладення штрафу за несвоєчасне оновлення даних - 17 000 гривень або 8 500 грн зі знижкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Як пояснив фізик Антон Сененко, причиною може бути технічна помилка: додаток бачить лише дату його встановлення і не отримує інформацію з ТЦК. Через це система може автоматично вважати, що дані не були оновлені до 16 липня 2024 року, й надсилає відповідне повідомлення.

Юристка Дар’я Тарасенко застерігає: сплачуючи штраф, людина автоматично визнає свою провину - навіть якщо оновила дані вчасно, але вони не підтягуються в реєстр.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підтвердила, що в реєстрі "Оберіг" може не бути актуальної інформації про уточнення даних, тому рекомендує звертатися до ТЦК особисто. Це вже призвело до великих черг у центрах комплектування.

Сененко висловив кілька версій:

повідомлення не є справжнім штрафом,

якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,

винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі.

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