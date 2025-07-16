В Резерв+ появились уведомления о штрафах за несвоевременное обновление данных: следует обращаться в ТЦК лично, - Черногоренко

Часть пользователей приложения Резерв+ получили сообщение о якобы наложении штрафа за несвоевременное обновление данных - 17 000 гривен или 8 500 грн со скидкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Как пояснил физик Антон Сененко, причиной может быть техническая ошибка: приложение видит только дату его установки и не получает информацию из ТЦК. Поэтому система может автоматически считать, что данные не были обновлены до 16 июля 2024 года, и присылает соответствующее сообщение.

Юрист Дарья Тарасенко предостерегает: платя штраф, человек автоматически признает свою вину - даже если обновил данные вовремя, но они не подтягиваются в реестр.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подтвердила, что в реестре "Оберіг" может не быть актуальной информации об уточнении данных, поэтому рекомендует обращаться в ТЦК лично. Это уже привело к большим очередям в центрах комплектования.

Сененко высказал несколько версий:

уведомление не является настоящим штрафом,

если данные не подгружены из реестра, система считает дату установки приложения как дату обновления,

виновата техническая задержка между действиями в ТЦК и обновлением информации в реестре.

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