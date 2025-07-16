В Резерв+ появились уведомления о штрафах за несвоевременное обновление данных: следует обращаться в ТЦК лично, - Черногоренко
Часть пользователей приложения Резерв+ получили сообщение о якобы наложении штрафа за несвоевременное обновление данных - 17 000 гривен или 8 500 грн со скидкой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Как пояснил физик Антон Сененко, причиной может быть техническая ошибка: приложение видит только дату его установки и не получает информацию из ТЦК. Поэтому система может автоматически считать, что данные не были обновлены до 16 июля 2024 года, и присылает соответствующее сообщение.
Юрист Дарья Тарасенко предостерегает: платя штраф, человек автоматически признает свою вину - даже если обновил данные вовремя, но они не подтягиваются в реестр.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подтвердила, что в реестре "Оберіг" может не быть актуальной информации об уточнении данных, поэтому рекомендует обращаться в ТЦК лично. Это уже привело к большим очередям в центрах комплектования.
Сененко высказал несколько версий:
-
уведомление не является настоящим штрафом,
-
если данные не подгружены из реестра, система считает дату установки приложения как дату обновления,
-
виновата техническая задержка между действиями в ТЦК и обновлением информации в реестре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо людина фізично не може з'явитися на підконтрольну ТЦК територію ?
В окупації всі наші кажуть "в Україну" ( їхати, пересилати тощо). Лінгвістично і юридично НЕ вірно але
всімпохїjв народі завжди кажуть як коротше і ясніше. А формальна назва "на підконтрольну уряду ( або Україні) територію" є задовга - це канцелярит, в побуті НЕ використовують.
Тому мова це живий організм, словоформи виникають згідно потреб спілкування/виживання..
якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,
винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563539
та нічого нового: рукожопість трускавецької-голобородткової команди "Серіал скоти" немає меж
Як там мізки у пересічних, не прозрівають щє???
Я читаю Антиколорадоса ))) аналітика.
Теж можно сказати "позитивний блогер" але анти-ОПешний, проукраїнський. Цікаво. Але місцями нагадує секту, бо бачте ніякого "негативу" про Фронт! Банять потужно ))
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
А за технічну помилку можуть бути накладені штрафи і кримінальна відповідальність на саму ТЦК і розробників цієї програми? Чи при любому розкладі завжди винні тільки раби?
Якщо оновленні дані і пройдене ВЛК, то думаю буде що і з "броньованим" - нічого.
Ну це по Закону. Але навіть по Закону, деяким дєгєнєратам конченим ухилянським тварям щось не подобається....
А беззаконня - ТЦК скрутять заброньованого і мобілізують. Чи ЩЕ СТРАШНІШЕ - ТЦК не викличуть поліцію і не бусифікують ухилянську істоту, а відпустять за якусь матеріальну вигоду...
Це безпрецедентно і таких ТЦКшників треба притягати до кримінальної відповідальності. Корупцію треба знищити починаючи з ТЦК. Тільки бус. Тільки мобілізація.
Який закон дозволяє правоохоронцям передавати затриманих стороннім організаціям? Чи ТЦК - це відділок поліції? Може хоча б державна організація?
Який закон дозволяє ТЦК пхати цивільних у бус проти їх волі із застосуванням сили?
Словом, в тебе явно шиза, бо не може психічно здорова людина одночасно вимагати дотримання закону та виправдовувати беззаконня.