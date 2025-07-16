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Новости Штрафы от ТЦК
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В Резерв+ появились уведомления о штрафах за несвоевременное обновление данных: следует обращаться в ТЦК лично, - Черногоренко

В

Часть пользователей приложения Резерв+ получили сообщение о якобы наложении штрафа за несвоевременное обновление данных - 17 000 гривен или 8 500 грн со скидкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Как пояснил физик Антон Сененко, причиной может быть техническая ошибка: приложение видит только дату его установки и не получает информацию из ТЦК. Поэтому система может автоматически считать, что данные не были обновлены до 16 июля 2024 года, и присылает соответствующее сообщение.

Юрист Дарья Тарасенко предостерегает: платя штраф, человек автоматически признает свою вину - даже если обновил данные вовремя, но они не подтягиваются в реестр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опять масштабный сбой в "Резерв+"

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подтвердила, что в реестре "Оберіг" может не быть актуальной информации об уточнении данных, поэтому рекомендует обращаться в ТЦК лично. Это уже привело к большим очередям в центрах комплектования.

В Резерв+ появились уведомления о штрафах

Сененко высказал несколько версий:

  • уведомление не является настоящим штрафом,

  • если данные не подгружены из реестра, система считает дату установки приложения как дату обновления,

  • виновата техническая задержка между действиями в ТЦК и обновлением информации в реестре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Резерв+ теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных

Автор: 

штраф (1291) Черногоренко Екатерина (123) Резерв+ (72)


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Топ комментарии
+12
Чергове наї@алово від команди ефективних менеджерів.
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16.07.2025 11:15 Ответить
+11
много штрафов не бывает!... это ж не ошибка в пенсии прокурору!)
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16.07.2025 11:17 Ответить
+10
- Як загнати чоловіків до ТЦК?
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
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16.07.2025 11:18 Ответить
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Саша Кнур, ахахахахаахахха
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16.07.2025 11:11 Ответить
Типовий персонаж з клоунського серіалу.
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16.07.2025 11:20 Ответить
Так і Катерина ****** на свіноматку встрєтілісь два одіночєства на просторах фейсбукщини
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16.07.2025 11:36 Ответить
А хто вирвався з окупації і йому нема куди їхати, нема де жити? Можно виправити дистанційно?
Якщо людина фізично не може з'явитися на підконтрольну ТЦК територію ?
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16.07.2025 11:12 Ответить
підконтрольну ТЦК територію

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16.07.2025 11:14 Ответить
Ну а як називати? )))
В окупації всі наші кажуть "в Україну" ( їхати, пересилати тощо). Лінгвістично і юридично НЕ вірно але всімпохїj в народі завжди кажуть як коротше і ясніше. А формальна назва "на підконтрольну уряду ( або Україні) територію" є задовга - це канцелярит, в побуті НЕ використовують.
Тому мова це живий організм, словоформи виникають згідно потреб спілкування/виживання..
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16.07.2025 11:23 Ответить
.....©
якщо дані не підвантажені з реєстру, система вважає дату встановлення застосунку як дату оновлення,

винна технічна затримка між діями у ТЦК та оновленням інформації в реєстрі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563539

та нічого нового: рукожопість трускавецької-голобородткової команди "Серіал скоти" немає меж
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16.07.2025 11:14 Ответить
Косяки наші, а гроші ваші. Будьте добрі сплатіть штраф, за те, що ми свідомо/несвідомо напартачили.
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16.07.2025 12:00 Ответить
Чергове наї@алово від команди ефективних менеджерів.
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16.07.2025 11:15 Ответить
73% громадян країни реально подобаєтся.
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16.07.2025 11:21 Ответить
Доречі, чи активно дивляться Шмарофон зараз? Багато піддакують вечірнім гундосикам і Позитивним блогерам?
Як там мізки у пересічних, не прозрівають щє???
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16.07.2025 11:26 Ответить
Серед знайомих марахвон всі перестали дивитися ще з травня 2022. "Позитивні блохери" теж втратили велику частину аудіторії.
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16.07.2025 11:31 Ответить
👍👍👍
Я читаю Антиколорадоса ))) аналітика.
Теж можно сказати "позитивний блогер" але анти-ОПешний, проукраїнський. Цікаво. Але місцями нагадує секту, бо бачте ніякого "негативу" про Фронт! Банять потужно ))
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16.07.2025 11:37 Ответить
Оновив дані до 16 липня 2024, був в тцк в 2025. І знов прийшло що в розшуку... Омг...
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16.07.2025 11:17 Ответить
Ага. Сподіваються що якась частина запанікує і побіжить платити ))))) тим більше рекламують знижку, поспішай студенте )))
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16.07.2025 11:32 Ответить
Якщо не заплатиш, то твоя знижка чекатиме тебе вже на бзвп!
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16.07.2025 11:43 Ответить
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16.07.2025 12:06 Ответить
много штрафов не бывает!... это ж не ошибка в пенсии прокурору!)
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16.07.2025 11:17 Ответить
- Як загнати чоловіків до ТЦК?
- Зробити "технічну помилку" в Резерві+
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16.07.2025 11:18 Ответить
Надо видеть позитив, снова появились очереди в ТЦК.
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16.07.2025 11:21 Ответить
І нові надходження зелених купюр в кишені начальника ТЦК, адвокатам і 40-ка річним прокурорам-пенсіонерам.
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16.07.2025 11:26 Ответить
Щось нікуя не смішно.. вони ж гачн прицільно б'ють по військоматам ( "службам оповіщення та соціальної підтримки")
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16.07.2025 11:33 Ответить
причиною може бути технічна помилка: додаток бачить лише дату його встановлення
А за технічну помилку можуть бути накладені штрафи і кримінальна відповідальність на саму ТЦК і розробників цієї програми? Чи при любому розкладі завжди винні тільки раби?
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16.07.2025 11:23 Ответить
Так метою ж не є стягнення штрафу, а щоб "порушник" явився до ТЦК. Такі "технічні помилки" можна клепати всім підряд.
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16.07.2025 11:38 Ответить
Явитися до ТЦК це автоматично визнати себе добровольцем. Там зразу виявиться що ти і ВЛК не проходив і що ти всім винен а тобі ніхто нічого не винен і тд.... З в'язниці можна вийти на волю а з ТЦК ніколи.
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16.07.2025 11:53 Ответить
А чим відрізняється людина в "розшуку" і людина без "бронювання" з точкі зрєнія ТЧК ???
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16.07.2025 11:26 Ответить
Нічим, це ж синоніми, от ще один вислів з цього синонімічного ряду "джерело гроешй".
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16.07.2025 11:31 Ответить
Просто бусифікують і того і того, так нахріна взагалі паритись за той статус в тому резерві?
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16.07.2025 11:35 Ответить
Якшо сині, то без бронювання але не в розшуку - відпустять, швидше за все. Зелені крутитимуть і так і так) Але, як казав один чоловік - два блокпости проїхав, а на третьому вже в розшуку. Там все чітко.
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16.07.2025 11:39 Ответить
Тому що все ще намагаються створювати хоч якийсь вигляд законності у цьому бандустані. Бо якщо прямо сказати "чуєте, ви всі наші раби і будете робити те, що ми скажемо або вам капець", то наслідки можуть виявитися дуже неприємними.
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16.07.2025 11:41 Ответить
Тоді був би хоча б один привід їх поважати: вони сказали правду.
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16.07.2025 11:58 Ответить
Згоден, але цього не буде. По-перше, занадто сцикливі; по-друге - треба ж кудись потім тікати, а відвертих рабовласників мало де приймуть.
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16.07.2025 12:01 Ответить
За законом - якщо у росшуку - зобов'язані викликати поліцію, яка цю скотиняку повинна скрутити та діставити в ТЦК. Те ж саме якщо не оновленні дані і не пройдене ВЛК - поліція ЗАБОВ'ЯЗАНА приїхати і супроводити людину до ТЦК.

Якщо оновленні дані і пройдене ВЛК, то думаю буде що і з "броньованим" - нічого.

Ну це по Закону. Але навіть по Закону, деяким дєгєнєратам конченим ухилянським тварям щось не подобається....

А беззаконня - ТЦК скрутять заброньованого і мобілізують. Чи ЩЕ СТРАШНІШЕ - ТЦК не викличуть поліцію і не бусифікують ухилянську істоту, а відпустять за якусь матеріальну вигоду...

Це безпрецедентно і таких ТЦКшників треба притягати до кримінальної відповідальності. Корупцію треба знищити починаючи з ТЦК. Тільки бус. Тільки мобілізація.
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16.07.2025 12:12 Ответить
Який закон дозволяє ТЦК подавати когось у розшук? Вони є правоохоронним чи судовим органом?
Який закон дозволяє правоохоронцям передавати затриманих стороннім організаціям? Чи ТЦК - це відділок поліції? Може хоча б державна організація?
Який закон дозволяє ТЦК пхати цивільних у бус проти їх волі із застосуванням сили?
Словом, в тебе явно шиза, бо не може психічно здорова людина одночасно вимагати дотримання закону та виправдовувати беззаконня.
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16.07.2025 12:32 Ответить
Шмара черногоренко, можеш йти на}{уй разом з фсбшним резервом та штрафами зі стелі, без рішення суду, постанови і т.д.
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16.07.2025 11:39 Ответить
Пох, грошей всеодно нема.
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16.07.2025 12:04 Ответить
 
 