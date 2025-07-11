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В Резерв+ теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных

резерв+

В Резерв+ запустили новый сервис - уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Оплатить штраф за другие нарушения воинского учета в Резерв+ можно будет позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей, - Минобороны

Как оплатить штраф онлайн?

1. Обновить Резерв+ до последней версии и зайти в приложение.

2. Перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК.

3. После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн - 50% от полной суммы. Как результат - нарушение и красная лента автоматически снимаются.

Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму - 17 000 грн. В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

Читайте: Более 110 000 заявок на различные вакансии в Силах обороны оставили украинцы через Резерв+, - Минобороны

"Штрафы онлайн - это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу - так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Отметим, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

Сервис разработало Министерство обороны при поддержке Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Командования Сухопутных войск и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

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штраф (1290) Резерв+ (71)


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Топ комментарии
+9
Немає резерву-немає проблем
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11.07.2025 14:31 Ответить
+6
Щаслива людина .
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11.07.2025 14:33 Ответить
+5
Лохотрон!!!Не предбачається покарання,якщо дані можно взяти з баз даних!!Всі бази ТЦК тдоступні.
Посилайте в дупу!!
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11.07.2025 14:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А якщо людина була на ТОТ і змогла виїхати в Європу?
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11.07.2025 14:22 Ответить
Щаслива людина .
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11.07.2025 14:33 Ответить
треба повернутися, авжеж. Що ти як ото не знаю...
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11.07.2025 14:37 Ответить
Ну тоді вже тільки розстріл без права поховання.
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11.07.2025 14:43 Ответить
То негайно повертайся в країну мрій!
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11.07.2025 14:57 Ответить
Лохотрон!!!Не предбачається покарання,якщо дані можно взяти з баз даних!!Всі бази ТЦК тдоступні.
Посилайте в дупу!!
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11.07.2025 14:27 Ответить
Нагібалово.
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11.07.2025 14:29 Ответить
Це точно. Дай дві гримні.)
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11.07.2025 14:36 Ответить
Все як завжди, тобто нічого не працює. Play Маркет не бачить доступних оновлень програми. Останні від 22 травня. На першому кроці одразу приплили.
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11.07.2025 14:30 Ответить
Немає резерву-немає проблем
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11.07.2025 14:31 Ответить
2. подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення
та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. 🤣🤣🤣
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11.07.2025 14:33 Ответить
А подвоюватись буде кожні 40 днів, чи це одноразовий перфоманс, родзиночка на торті?
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11.07.2025 14:36 Ответить
Якщо по закону, то адмінпорушення "згорають" за рік. Тобто через 5 днів. Але закон та країна мрії Зє речі несумісні.
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11.07.2025 14:39 Ответить
Це дуже гарно, а то з дуру підуть платити в банк, й попадуться в щільні обійми ловців ухилянтів.
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11.07.2025 14:42 Ответить
з 17 липня штрафи недійсні - термін зійшов.так що пішли на.
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11.07.2025 14:45 Ответить
Дякую Потужному! Мільйони тільки цього і чекали!
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11.07.2025 14:55 Ответить
Строк притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку 2 місяці з дня виявлення але не більше 1 року з дня вчинення правопорушення.
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11.07.2025 14:56 Ответить
Щас. Аж біжу.
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11.07.2025 14:56 Ответить
все для людей рабів обкласти штрафами, ось вам і діджіталізація, а все починалось з засраної дії! хавайте 73%, ще ржете?
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11.07.2025 15:04 Ответить
 
 