В Резерв+ теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных

В Резерв+ запустили новый сервис - уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Оплатить штраф за другие нарушения воинского учета в Резерв+ можно будет позже.

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Как оплатить штраф онлайн?

1. Обновить Резерв+ до последней версии и зайти в приложение.

2. Перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК.

3. После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн - 50% от полной суммы. Как результат - нарушение и красная лента автоматически снимаются.

Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму - 17 000 грн. В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

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"Штрафы онлайн - это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу - так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Отметим, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

Сервис разработало Министерство обороны при поддержке Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Командования Сухопутных войск и Офиса эффективного регулирования (BRDO).