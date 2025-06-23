"Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей, - Минобороны

Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы сборе данных пользователей приложением "Резерв+", в частности, геолокации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Со вчерашнего дня в сети распространяется дезинформация о якобы сборе данных приложением "Резерв+" - в частности геолокации и цифровых данных пользователей. Ее цель - посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине", - отмечают в МО.

Минобороны подчеркивает:

"Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение, - это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.

Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о "Резерв+". Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, "Резерв+" не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.

"Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра "Оберіг". Все процессы - прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

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