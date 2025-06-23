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"Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей, - Минобороны
Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы сборе данных пользователей приложением "Резерв+", в частности, геолокации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Со вчерашнего дня в сети распространяется дезинформация о якобы сборе данных приложением "Резерв+" - в частности геолокации и цифровых данных пользователей. Ее цель - посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине", - отмечают в МО.
Минобороны подчеркивает:
- "Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение, - это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.
- Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о "Резерв+". Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, "Резерв+" не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.
- "Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра "Оберіг". Все процессы - прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.
Топ комментарии
+10 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий23.06.2025 19:44 Ответить Ссылка
+7 Alexander #588663
показать весь комментарий23.06.2025 19:54 Ответить Ссылка
+7 Sсhool Bus
показать весь комментарий23.06.2025 20:04 Ответить Ссылка
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По-перше, Приват24 ніколи не запитував доступ геолокації.
По друге, у Приват24 більше 15 млн користувачів - по всім ним прилітає? Чи яким чином відбирається?
Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...