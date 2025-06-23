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Новости Приложение Резерв+
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"Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей, - Минобороны

приложение резерв+

Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы сборе данных пользователей приложением "Резерв+", в частности, геолокации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Со вчерашнего дня в сети распространяется дезинформация о якобы сборе данных приложением "Резерв+" - в частности геолокации и цифровых данных пользователей. Ее цель - посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине", - отмечают в МО.

Минобороны подчеркивает:

  • "Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение, - это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.
  • Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о "Резерв+". Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, "Резерв+" не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.
  • "Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра "Оберіг". Все процессы - прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приложение Резерв+ уже насчитывает почти 4,5 млн пользователей, - Черногоренко

Автор: 

дезинформация (346) Минобороны (9450) Резерв+ (69)


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Топ комментарии
+10
"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів

Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...
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23.06.2025 19:44 Ответить
+7
В це хтось вірить?
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23.06.2025 19:54 Ответить
+7
Ясно. Значить відстежують.
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23.06.2025 20:04 Ответить
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Маячню та брехню несеш!
По-перше, Приват24 ніколи не запитував доступ геолокації.
По друге, у Приват24 більше 15 млн користувачів - по всім ним прилітає? Чи яким чином відбирається?
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23.06.2025 20:36 Ответить
"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів

Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...
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23.06.2025 19:44 Ответить
Геолокацію може і ні, а IP він і без дозволу користувача бачить. Відповідно населений пункт точно є, а за запитом до провайдера можна і адресу дізнатись, при потребі.
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23.06.2025 19:51 Ответить
В це хтось вірить?
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23.06.2025 19:54 Ответить
Ті хто поставив собі резерв-так, а ті хто не поставив-за хлібом виходять з дому озираючись, та розраховуються готівкою.
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23.06.2025 20:03 Ответить
Вони взагалі з дому не виходять. Знаю мужика- уже три роки в кладовці живе, мати з дружиною поперемінно відро з лайном виносять.
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23.06.2025 20:19 Ответить
Ясно. Значить відстежують.
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23.06.2025 20:04 Ответить
російське іпсо?)))
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23.06.2025 20:36 Ответить
То викладіть код в Open Source, а ми подивимось, покритикуємо.
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23.06.2025 21:08 Ответить
Будь яка реєстрація в будь якому "цифровому гетто" перетворює зареєстрованого на обєкт спостереження і маніпуляції. Якщо мені пропонують якусь послугу в обмін на електронну реєстрацію відразу відмовляюся від такої послуги. В мене немає смартфону і банківського рахунку. І не буде бо "рабів до Раю не пускають".
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23.06.2025 21:38 Ответить
 
 