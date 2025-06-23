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Новини Застосунок Резерв+
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"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони

застосунок резерв+

Міністерство оборони України спростовує інформацію про начебто збір даних користувачів застосунком "Резерв+", зокрема, геолокації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ — зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета — посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", - зазначають у МО.

Міноборони наголошує:

  • "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.
  • На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях.
  • "Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру "Оберіг". Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок Резерв+ уже налічує майже 4,5 млн користувачів, - Черногоренко

Автор: 

дезінформація (345) Міноборони (7514) Резерв+ (80)


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Топ коментарі
+10
"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів

Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...
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23.06.2025 19:44 Відповісти
+7
В це хтось вірить?
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23.06.2025 19:54 Відповісти
+7
Ясно. Значить відстежують.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
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Маячню та брехню несеш!
По-перше, Приват24 ніколи не запитував доступ геолокації.
По друге, у Приват24 більше 15 млн користувачів - по всім ним прилітає? Чи яким чином відбирається?
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23.06.2025 20:36 Відповісти
"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів

Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...
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23.06.2025 19:44 Відповісти
Геолокацію може і ні, а IP він і без дозволу користувача бачить. Відповідно населений пункт точно є, а за запитом до провайдера можна і адресу дізнатись, при потребі.
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23.06.2025 19:51 Відповісти
В це хтось вірить?
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Ті хто поставив собі резерв-так, а ті хто не поставив-за хлібом виходять з дому озираючись, та розраховуються готівкою.
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23.06.2025 20:03 Відповісти
Вони взагалі з дому не виходять. Знаю мужика- уже три роки в кладовці живе, мати з дружиною поперемінно відро з лайном виносять.
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23.06.2025 20:19 Відповісти
Ясно. Значить відстежують.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
російське іпсо?)))
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23.06.2025 20:36 Відповісти
То викладіть код в Open Source, а ми подивимось, покритикуємо.
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23.06.2025 21:08 Відповісти
Будь яка реєстрація в будь якому "цифровому гетто" перетворює зареєстрованого на обєкт спостереження і маніпуляції. Якщо мені пропонують якусь послугу в обмін на електронну реєстрацію відразу відмовляюся від такої послуги. В мене немає смартфону і банківського рахунку. І не буде бо "рабів до Раю не пускають".
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23.06.2025 21:38 Відповісти
 
 