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"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони
Міністерство оборони України спростовує інформацію про начебто збір даних користувачів застосунком "Резерв+", зокрема, геолокації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ — зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета — посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", - зазначають у МО.
Міноборони наголошує:
- "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.
- На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях.
- "Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру "Оберіг". Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.
Топ коментарі
+10 Пересічний українець #452786
показати весь коментар23.06.2025 19:44 Відповісти Посилання
+7 Alexander #588663
показати весь коментар23.06.2025 19:54 Відповісти Посилання
+7 Sсhool Bus
показати весь коментар23.06.2025 20:04 Відповісти Посилання
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По-перше, Приват24 ніколи не запитував доступ геолокації.
По друге, у Приват24 більше 15 млн користувачів - по всім ним прилітає? Чи яким чином відбирається?
Це означає, що відстежує - а пропозиція це перевірити у "налаштуваннях" - для круглих ідіотів...