"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони

Міністерство оборони України спростовує інформацію про начебто збір даних користувачів застосунком "Резерв+", зокрема, геолокації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ — зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета — посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", - зазначають у МО.

Міноборони наголошує:

"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.

На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях.

"Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру "Оберіг". Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.

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