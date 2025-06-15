Застосунок Резерв+ уже налічує майже 4,5 млн користувачів, - Черногоренко

Застосунок Резерв+ став точкою входу до війська і нині вже налічує майже 4,5 мільйона користувачів. Також стратегічно Міноборони прагне, щоб усі етапи взаємодії з військовою системою були оцифровані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, завдяки цьому сервісу натепер, наприклад, отримано 100 тисяч відгуків громадян на вакансії у війську, згенеровано 200 тисяч електронних направлень на ВЛК, а кожна третя відстрочка в державі отримується через "Резерв+".

Також читайте: У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року

"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн із 50% знижкою за неявку до ТЦК з якихось причин", - додала Черногоренко.

"Оцифрувати всі 35 типів відстрочок – це наш пріоритет", - наголосила посадовиця.