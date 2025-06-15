УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8105 відвідувачів онлайн
Новини Відстрочки у Резерв+
3 996 33

Застосунок Резерв+ уже налічує майже 4,5 млн користувачів, - Черногоренко

Резерв+

Застосунок  Резерв+  став точкою входу до війська і нині вже налічує майже 4,5 мільйона користувачів. Також стратегічно Міноборони прагне, щоб усі етапи взаємодії з військовою системою були оцифровані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, завдяки цьому сервісу натепер, наприклад, отримано 100 тисяч відгуків громадян на вакансії у війську, згенеровано 200 тисяч електронних направлень на ВЛК, а кожна третя відстрочка в державі отримується через "Резерв+".

Також читайте: У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року

"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн із 50% знижкою за неявку до ТЦК з якихось причин", - додала Черногоренко.

"Оцифрувати всі 35 типів відстрочок – це наш пріоритет", - наголосила посадовиця.

Автор: 

Черногоренко Катерина (136) Резерв+ (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
6 млн. громадян, які не зареєструвалися в резерві, висловили недовіру зеленому жи..у і його команді мародерів-корупціонерів. Поки пересидент не відповість за розкрадання оборонного бюджету і мародерство на війні, довіри в народу до влади не буде.
показати весь коментар
15.06.2025 11:12 Відповісти
+14
"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн" - з цього б і починали
І взагалі, пишіть вже прямо, що найважливіший обов'язок громадянина - платити якомога більше штрафів всяких та різних, щоб кровосісям біля державного корита було що красти.
показати весь коментар
15.06.2025 11:14 Відповісти
+13
Ти з яких окопів пишеш, неухилянт?
показати весь коментар
15.06.2025 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
6 млн. громадян, які не зареєструвалися в резерві, висловили недовіру зеленому жи..у і його команді мародерів-корупціонерів. Поки пересидент не відповість за розкрадання оборонного бюджету і мародерство на війні, довіри в народу до влади не буде.
показати весь коментар
15.06.2025 11:12 Відповісти
Довіри до "влади" не буде вже ніколи.
показати весь коментар
15.06.2025 13:30 Відповісти
"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн" - з цього б і починали
І взагалі, пишіть вже прямо, що найважливіший обов'язок громадянина - платити якомога більше штрафів всяких та різних, щоб кровосісям біля державного корита було що красти.
показати весь коментар
15.06.2025 11:14 Відповісти
Дуже гарний та корисний застосунок. Ну а памперсники-ухилянти - то не люди, вже бояться власної тіні.
показати весь коментар
15.06.2025 11:18 Відповісти
Ти з яких окопів пишеш, неухилянт?
показати весь коментар
15.06.2025 12:01 Відповісти
Що конкретно в ньому гарного і корисного ? Гестаповець ти наш
показати весь коментар
15.06.2025 12:21 Відповісти
Та це звичайна нафронтницька мерзота, яка з диванів квакає, як вони усі. Броньований, або старий пердун, або взагалі - втік за кордон.
показати весь коментар
15.06.2025 13:31 Відповісти
Застосунок корисний, але й він не допоможе коли Блазень провалив (скоріш за все навмисно) свою роботу по мобілізаційним заходам у державі.

Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
показати весь коментар
15.06.2025 11:44 Відповісти
Тобто ви змусили людей користуватись цією соанью, але виставляєте це так наче це успішний успіх ? 😂😂😂
показати весь коментар
15.06.2025 12:19 Відповісти
У нас в селі мужик, 1982 року народження уже три роки не виходить з хати. Мати з дружиною гівно у відрах на гноянку виносять. Уявіть- три роки добровільної в'язниці!
показати весь коментар
15.06.2025 12:31 Відповісти
Такі й раніше були. Але рідко , через психічні та психологічні проблеми...
Є щє люті підкаблучники,🧦👙👠🥾 яким мамка/дружина наказують не виходити з дому..
показати весь коментар
15.06.2025 12:45 Відповісти
Там явно психіка куку... Хоч би вночі виходив повітрям подихати
Сам би й виніс ото відро. Силові вправи по ухилянтські )) ( Наші колеги з великих міст часто думають що в селах і селищах у всіх вулична параша замість "вотерклозет" в хаті, але то дичина нелогічна. Просто все робиться по достатку хазяїна або по пофігізму або не працює водогон - на дніпропетровщині та херсонщині це масово після підриву дамби )
показати весь коментар
15.06.2025 12:51 Відповісти
У них параша надворі, сім'я бідненька.
показати весь коментар
15.06.2025 13:57 Відповісти
Але на окупованих землях це мабуть єдиній🐷💩 вихід, якщо через фільтрацією не випускають з ТОТ ((((
Але там здають сусіди по вулиці, там активно здають по всім поводам - моду вас запевнити, пекло а не суспільство, моральна та психологічна катастрофа ... Аби вижити все інше то в минулому ..
Тому там бути в тайні це цілий квест
показати весь коментар
15.06.2025 12:54 Відповісти
Ти не п...зди давай, а йди воюй, бо через таких байдужих ухилянтів, як оцей країну просреш
показати весь коментар
15.06.2025 14:40 Відповісти
Я своє відвоював.
показати весь коментар
15.06.2025 14:51 Відповісти
Як відвоював? Що вже переміг кацапів у своїй голові? Та ситуація зараз набагато гірша чим в 22 чи 23 році. Ти зараз ще більше потрібент там. Чи ти вже хочеш бути як оті ухилянти-ждуни яких ти так зневажаєш?
показати весь коментар
15.06.2025 15:05 Відповісти
На жаль, з мене користі вже не буде. А от ти міг би і повоювати. Чи сцишся?
показати весь коментар
15.06.2025 15:13 Відповісти
Ага, то ти з цих заздрісних, котрі не розрахували сил противника, побігли на патріотизмі, який їм наляли у вуха з телевізора наваляти москалям, потім зрозуміли куди влялапались, втратили здоров'я багато з них загинули, а тепер хочуть других, хто виявився не з гарячою головою а трішки далекогляднішим за них теж відправити на війну, щоби з ними стало те саме. Ні друже, війна це не іграшки, всі люди хочуть жити і мати руки й ноги при собі. Так що вибачай
показати весь коментар
15.06.2025 15:31 Відповісти
А ти вже купив обкладинку для російського паспорта?
показати весь коментар
15.06.2025 15:37 Відповісти
Навіщо? Ти там сам дивись заховай своє УБД і спали форму, щоб тебе потім буряти не згвалтували, що ти з ними там воював
показати весь коментар
15.06.2025 15:41 Відповісти
А я тобі раджу і обкладинку для російського військового квитка купити. Плани кацапів не обмежуються Україною, так що будеш ще Варшаву, а якщо доживеш- ще й Париж ;асвабаждать;.
показати весь коментар
15.06.2025 15:58 Відповісти
Ну ці казочки розповідай комусь другому. Та й Європа взагалі не збирається воювати, так що навіть теоретично брати Варшави і Парижі буде набагато легше чим Роботи не чи Кліщіївку. Європа багата, там можна стільки всього награбастати, не те що сидіти з мишами і ховрахами в степах і полях на сході
показати весь коментар
15.06.2025 16:15 Відповісти
Ну, удачі тобі, майбутній русскій воєн-асвабадітєль.
показати весь коментар
15.06.2025 17:06 Відповісти
штрафы ?
есть чем незламно гордиться
катюше черногоренко,
уррррря
бабадаа
показати весь коментар
15.06.2025 13:11 Відповісти
Цей застосунок повинен був працювати із 2022 року і налічувати не 4,5 мільони, а ВСІХ осіб чоловічої статі 18-60. Тоді б не були зірвані мобілізаційні заходи, зменшився б вплив корупційних процесів, а головне - не було б ганебного явища бусиіікація. Це злочин Зевлади за який вони сядуть
показати весь коментар
15.06.2025 13:13 Відповісти
З якого диву я повинен встановлювати собі це гівно?Ніякого захисту воно не має,ніякої відповідальності за персональні дані.Якби не такі ідіоти,як ти,які проголосували за ЗЕ-не потрібна була б мобілізація!!!8 з 10 дебіли,ось головна біда і ніяк не нарк ЗЕ.Нарк Зе це наслідок!!!
показати весь коментар
15.06.2025 13:55 Відповісти
Це щоб у ФСБ точно знали який мобілізаційний потенціал України?
показати весь коментар
15.06.2025 20:08 Відповісти
Так себе достижение.
показати весь коментар
15.06.2025 14:20 Відповісти
Значить проблем з мобілізацією в ближчі роки вже не буде, адже серед 4,5 млн легко можна покривати потребу в 25-30 тисяч мобілізованих в місяць. Але смію собі припустити, що це ті 4,5 млн чоловіків, що не створені для війни. Воювати має бідний Микола з села або хрущовки
показати весь коментар
15.06.2025 14:43 Відповісти
Застосунок Резерв+ став точкою входу до війська
=================================
це чиста правда.Зараз по багатьох підприємствах бронювання повідміняли.
показати весь коментар
15.06.2025 17:23 Відповісти
Це абсолютно нормальна практика. Бронювання на 6-12 місяців дається підприємству для підготовки заміни військовозобовязаному. Це навіть вигідно бізнесу, бо поступово збільшить кількість кваліфікованих працівників на ринку. Раніше було поступове зменшення кількості військовозобовязаних на підприємствах за рахунок можливості бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобовязаних, яка поступово скорочується.
показати весь коментар
15.06.2025 19:49 Відповісти
 
 