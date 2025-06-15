Приложение Резерв+ уже насчитывает почти 4,5 млн пользователей, - Черногоренко
Приложение Резерв+ стало точкой входа в войска и сейчас уже насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. Также стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского Радио сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, благодаря этому сервису на данный момент, например, получено 100 тысяч отзывов граждан на вакансии в армии, сгенерировано 200 тысяч электронных направлений на ВВК, а каждая третья отсрочка в государстве получается через "Резерв+".
"Через 3-4 недели в приложении появится также опция уплата штрафов онлайн с 50% скидкой за неявку в ТЦК по каким-то причинам", - добавила Черногоренко.
"Оцифровать все 35 типов отсрочек - это наш приоритет", - подчеркнула чиновница.
І взагалі, пишіть вже прямо, що найважливіший обов'язок громадянина - платити якомога більше штрафів всяких та різних, щоб кровосісям біля державного корита було що красти.
Є щє люті підкаблучники,🧦👙👠🥾 яким мамка/дружина наказують не виходити з дому..
Сам би й виніс ото відро. Силові вправи по ухилянтські )) ( Наші колеги з великих міст часто думають що в селах і селищах у всіх вулична параша замість "вотерклозет" в хаті, але то дичина нелогічна. Просто все робиться по достатку хазяїна або по пофігізму або не працює водогон - на дніпропетровщині та херсонщині це масово після підриву дамби )
Але там здають сусіди по вулиці, там активно здають по всім поводам - моду вас запевнити, пекло а не суспільство, моральна та психологічна катастрофа ... Аби вижити все інше то в минулому ..
Тому там бути в тайні це цілий квест
це чиста правда.Зараз по багатьох підприємствах бронювання повідміняли.