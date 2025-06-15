РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6954 посетителя онлайн
Новости Отсрочки в Резерв+
3 996 33

Приложение Резерв+ уже насчитывает почти 4,5 млн пользователей, - Черногоренко

Резерв+

Приложение Резерв+ стало точкой входа в войска и сейчас уже насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. Также стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского Радио сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, благодаря этому сервису на данный момент, например, получено 100 тысяч отзывов граждан на вакансии в армии, сгенерировано 200 тысяч электронных направлений на ВВК, а каждая третья отсрочка в государстве получается через "Резерв+".

Также читайте: В "Резерв+" можно будет подписать контракт с ВСУ: функция появится до конца 2025 года

"Через 3-4 недели в приложении появится также опция уплата штрафов онлайн с 50% скидкой за неявку в ТЦК по каким-то причинам", - добавила Черногоренко.

"Оцифровать все 35 типов отсрочек - это наш приоритет", - подчеркнула чиновница.

Автор: 

Черногоренко Екатерина (127) Резерв+ (82)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
6 млн. громадян, які не зареєструвалися в резерві, висловили недовіру зеленому жи..у і його команді мародерів-корупціонерів. Поки пересидент не відповість за розкрадання оборонного бюджету і мародерство на війні, довіри в народу до влади не буде.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:12 Ответить
+14
"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн" - з цього б і починали
І взагалі, пишіть вже прямо, що найважливіший обов'язок громадянина - платити якомога більше штрафів всяких та різних, щоб кровосісям біля державного корита було що красти.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:14 Ответить
+13
Ти з яких окопів пишеш, неухилянт?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
6 млн. громадян, які не зареєструвалися в резерві, висловили недовіру зеленому жи..у і його команді мародерів-корупціонерів. Поки пересидент не відповість за розкрадання оборонного бюджету і мародерство на війні, довіри в народу до влади не буде.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:12 Ответить
Довіри до "влади" не буде вже ніколи.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:30 Ответить
"За 3-4 тижні в застосунку з'явиться також опція сплата штрафів онлайн" - з цього б і починали
І взагалі, пишіть вже прямо, що найважливіший обов'язок громадянина - платити якомога більше штрафів всяких та різних, щоб кровосісям біля державного корита було що красти.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:14 Ответить
Дуже гарний та корисний застосунок. Ну а памперсники-ухилянти - то не люди, вже бояться власної тіні.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:18 Ответить
Ти з яких окопів пишеш, неухилянт?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:01 Ответить
Що конкретно в ньому гарного і корисного ? Гестаповець ти наш
показать весь комментарий
15.06.2025 12:21 Ответить
Та це звичайна нафронтницька мерзота, яка з диванів квакає, як вони усі. Броньований, або старий пердун, або взагалі - втік за кордон.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:31 Ответить
Застосунок корисний, але й він не допоможе коли Блазень провалив (скоріш за все навмисно) свою роботу по мобілізаційним заходам у державі.

Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:44 Ответить
Тобто ви змусили людей користуватись цією соанью, але виставляєте це так наче це успішний успіх ? 😂😂😂
показать весь комментарий
15.06.2025 12:19 Ответить
У нас в селі мужик, 1982 року народження уже три роки не виходить з хати. Мати з дружиною гівно у відрах на гноянку виносять. Уявіть- три роки добровільної в'язниці!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:31 Ответить
Такі й раніше були. Але рідко , через психічні та психологічні проблеми...
Є щє люті підкаблучники,🧦👙👠🥾 яким мамка/дружина наказують не виходити з дому..
показать весь комментарий
15.06.2025 12:45 Ответить
Там явно психіка куку... Хоч би вночі виходив повітрям подихати
Сам би й виніс ото відро. Силові вправи по ухилянтські )) ( Наші колеги з великих міст часто думають що в селах і селищах у всіх вулична параша замість "вотерклозет" в хаті, але то дичина нелогічна. Просто все робиться по достатку хазяїна або по пофігізму або не працює водогон - на дніпропетровщині та херсонщині це масово після підриву дамби )
показать весь комментарий
15.06.2025 12:51 Ответить
У них параша надворі, сім'я бідненька.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:57 Ответить
Але на окупованих землях це мабуть єдиній🐷💩 вихід, якщо через фільтрацією не випускають з ТОТ ((((
Але там здають сусіди по вулиці, там активно здають по всім поводам - моду вас запевнити, пекло а не суспільство, моральна та психологічна катастрофа ... Аби вижити все інше то в минулому ..
Тому там бути в тайні це цілий квест
показать весь комментарий
15.06.2025 12:54 Ответить
Ти не п...зди давай, а йди воюй, бо через таких байдужих ухилянтів, як оцей країну просреш
показать весь комментарий
15.06.2025 14:40 Ответить
Я своє відвоював.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:51 Ответить
Як відвоював? Що вже переміг кацапів у своїй голові? Та ситуація зараз набагато гірша чим в 22 чи 23 році. Ти зараз ще більше потрібент там. Чи ти вже хочеш бути як оті ухилянти-ждуни яких ти так зневажаєш?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:05 Ответить
На жаль, з мене користі вже не буде. А от ти міг би і повоювати. Чи сцишся?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:13 Ответить
Ага, то ти з цих заздрісних, котрі не розрахували сил противника, побігли на патріотизмі, який їм наляли у вуха з телевізора наваляти москалям, потім зрозуміли куди влялапались, втратили здоров'я багато з них загинули, а тепер хочуть других, хто виявився не з гарячою головою а трішки далекогляднішим за них теж відправити на війну, щоби з ними стало те саме. Ні друже, війна це не іграшки, всі люди хочуть жити і мати руки й ноги при собі. Так що вибачай
показать весь комментарий
15.06.2025 15:31 Ответить
А ти вже купив обкладинку для російського паспорта?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:37 Ответить
Навіщо? Ти там сам дивись заховай своє УБД і спали форму, щоб тебе потім буряти не згвалтували, що ти з ними там воював
показать весь комментарий
15.06.2025 15:41 Ответить
А я тобі раджу і обкладинку для російського військового квитка купити. Плани кацапів не обмежуються Україною, так що будеш ще Варшаву, а якщо доживеш- ще й Париж ;асвабаждать;.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:58 Ответить
Ну ці казочки розповідай комусь другому. Та й Європа взагалі не збирається воювати, так що навіть теоретично брати Варшави і Парижі буде набагато легше чим Роботи не чи Кліщіївку. Європа багата, там можна стільки всього награбастати, не те що сидіти з мишами і ховрахами в степах і полях на сході
показать весь комментарий
15.06.2025 16:15 Ответить
Ну, удачі тобі, майбутній русскій воєн-асвабадітєль.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:06 Ответить
штрафы ?
есть чем незламно гордиться
катюше черногоренко,
уррррря
бабадаа
показать весь комментарий
15.06.2025 13:11 Ответить
Цей застосунок повинен був працювати із 2022 року і налічувати не 4,5 мільони, а ВСІХ осіб чоловічої статі 18-60. Тоді б не були зірвані мобілізаційні заходи, зменшився б вплив корупційних процесів, а головне - не було б ганебного явища бусиіікація. Це злочин Зевлади за який вони сядуть
показать весь комментарий
15.06.2025 13:13 Ответить
З якого диву я повинен встановлювати собі це гівно?Ніякого захисту воно не має,ніякої відповідальності за персональні дані.Якби не такі ідіоти,як ти,які проголосували за ЗЕ-не потрібна була б мобілізація!!!8 з 10 дебіли,ось головна біда і ніяк не нарк ЗЕ.Нарк Зе це наслідок!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 13:55 Ответить
Це щоб у ФСБ точно знали який мобілізаційний потенціал України?
показать весь комментарий
15.06.2025 20:08 Ответить
Так себе достижение.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:20 Ответить
Значить проблем з мобілізацією в ближчі роки вже не буде, адже серед 4,5 млн легко можна покривати потребу в 25-30 тисяч мобілізованих в місяць. Але смію собі припустити, що це ті 4,5 млн чоловіків, що не створені для війни. Воювати має бідний Микола з села або хрущовки
показать весь комментарий
15.06.2025 14:43 Ответить
Застосунок Резерв+ став точкою входу до війська
=================================
це чиста правда.Зараз по багатьох підприємствах бронювання повідміняли.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:23 Ответить
Це абсолютно нормальна практика. Бронювання на 6-12 місяців дається підприємству для підготовки заміни військовозобовязаному. Це навіть вигідно бізнесу, бо поступово збільшить кількість кваліфікованих працівників на ринку. Раніше було поступове зменшення кількості військовозобовязаних на підприємствах за рахунок можливості бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобовязаних, яка поступово скорочується.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:49 Ответить
 
 