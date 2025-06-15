Приложение Резерв+ уже насчитывает почти 4,5 млн пользователей, - Черногоренко

Приложение Резерв+ стало точкой входа в войска и сейчас уже насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. Также стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского Радио сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, благодаря этому сервису на данный момент, например, получено 100 тысяч отзывов граждан на вакансии в армии, сгенерировано 200 тысяч электронных направлений на ВВК, а каждая третья отсрочка в государстве получается через "Резерв+".

"Через 3-4 недели в приложении появится также опция уплата штрафов онлайн с 50% скидкой за неявку в ТЦК по каким-то причинам", - добавила Черногоренко.

"Оцифровать все 35 типов отсрочек - это наш приоритет", - подчеркнула чиновница.