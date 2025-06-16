РУС
Более 110 000 заявок на различные вакансии в Силах обороны оставили украинцы через Резерв+, - Минобороны

Более 110 000 заявок на различные вакансии в Силах обороны оставили украинцы, воспользовавшись сервисом рекрутинга в приложении Резерв+.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

Чаще всего выбирают военные профессии по следующим направлениям:

  • пехота,
  • штаб,
  • БпЛА,
  • медицина и
  • транспорт.

"Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о "армии нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия полезна и может увеличить способности войска", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис рекрутинга в приложении Резерв+

Сервис рекрутинга стартовал в приложении Резерв+ в октябре прошлого года. Он позволяет украинцам найти для себя в армии оптимальную вакансию среди тысяч различных вариантов. Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X сервис предлагает один из крупнейших перечней открытых должностей в Силах обороны - более 9 000.

Рекрутинг в Резерв+ поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их запросу, опыту и предпочтениям.

При поиске вакансии пользователям необходимо пройти небольшой тест - например, указать, завершено ли обучение в одной из военных сфер, или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего.

Вакансии содержат детальное описание: информацию о бригадах, их командование, достижения и упоминания о них в СМИ.

Процесс выбора вакансий удобен - есть фильтр, который помогает искать оптимальные предложения по выбранным критериям. Интуитивный интерфейс позволяет быстро сортировать вакансии: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус", чтобы отклонить.

і де ці солдати , в зоні бойових дій не видно
16.06.2025 16:54 Ответить
 
 