Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через Резерв+, - Міноборони
Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці, скориставшись сервісом рекрутингу в застосунку Резерв+.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.
Найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:
- піхота,
- штаб,
- БпЛА,
- медицина та
- транспорт.
"Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія корисна і може збільшити спроможності війська", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+
Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти для себе у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони – понад 9 000.
Рекрутинг у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.
Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест – наприклад, вказати, чи завершене навчання в одній із військових сфер, або у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.
Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ.
Процес вибору вакансій зручний – є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус", щоб відхилити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль