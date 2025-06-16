Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через Резерв+, - Міноборони

Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці, скориставшись сервісом рекрутингу в застосунку Резерв+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

Найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:

піхота,

штаб,

БпЛА,

медицина та

транспорт.

"Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія корисна і може збільшити спроможності війська", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також читайте: Застосунок Резерв+ уже налічує майже 4,5 млн користувачів, - Черногоренко

Сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+

Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти для себе у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони – понад 9 000.

Рекрутинг у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест – наприклад, вказати, чи завершене навчання в одній із військових сфер, або у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ.

Процес вибору вакансій зручний – є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус", щоб відхилити.

Читайте: Оплата штрафів за порушення військового обліку з’явиться у "Резерв+" наприкінці червня, - Міноборони