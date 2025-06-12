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Новини Штрафи від ТЦК та СП Штраф за порушення військового обліку
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Оплата штрафів за порушення військового обліку з’явиться у "Резерв+" наприкінці червня, - Міноборони

застосунок Резерв+

Міністерство оборони України планує наприкінці червня 2025 року запустити функцію оплати штрафів за порушення правил військового обліку у мобільному застосунку "Резерв+".

Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нова функція дозволить громадянам сплачувати штрафи онлайн без відвідування ТЦК, банків та подання паперових квитанцій. "Це зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня", - зазначила Черногоренко.

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Вона пояснила, що у застосунку вже зараз відображається факт порушення військового обліку - червона стрічка з повідомленням про проблему. Після запуску нової функціональності буде додано інформацію про причину порушення: наприклад, "не з’явився на оповіщення" або "не пройшов ВЛК".

У разі порушення у користувача з’явиться кнопка "сплатити штраф". Після натискання буде запропонована можливість добровільної сплати зі знижкою 50%. Далі користувач перевіряє дані, підписує заяву про визнання порушення, після чого вона автоматично надсилається до ТЦК для винесення постанови. Після цього відкривається можливість оплати через платіжну систему.

На початковому етапі функція охоплюватиме штрафи лише за несвоєчасне оновлення даних. Згодом перелік порушень, за які можна буде сплачувати штраф через застосунок, планують розширити.

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штраф (1882) ТЦК та СП (663) Резерв+ (73)


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Все срочно устанавливают резерв+. Там большие скидки.
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12.06.2025 11:31 Відповісти
Все срочно переоформляют имущество и закрывают банковские счета.
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12.06.2025 11:36 Відповісти
Ну как бы это в Украине делают ещё с 1991 года. Вот только закрывать банковский счёт нет необходимости. Достаточно ничего на нем не держать. У меня три счёта в Украине без абонентской платы.
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12.06.2025 12:32 Відповісти
"червона стрічка" і "з'явиться кнопка"
ГЕНІАЛЬНО!!!
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12.06.2025 12:01 Відповісти
А виплата премій за додержання правил військового обліку там буде?
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12.06.2025 12:13 Відповісти
Сперва обложить народ штрафами за каждый чих, а потом подсказать как их платить с комфортом 🫣 всё для людей!👍
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12.06.2025 13:00 Відповісти
И что!кто их будет платить?темболее живя за пределами Украины?!
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12.06.2025 13:09 Відповісти
Всёравно распилят эти штрафы!люди многие в жизни не имели таких денег одновременно!!!
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12.06.2025 13:11 Відповісти
 
 