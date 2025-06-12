Оплата штрафів за порушення військового обліку з’явиться у "Резерв+" наприкінці червня, - Міноборони

Міністерство оборони України планує наприкінці червня 2025 року запустити функцію оплати штрафів за порушення правил військового обліку у мобільному застосунку "Резерв+".

Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нова функція дозволить громадянам сплачувати штрафи онлайн без відвідування ТЦК, банків та подання паперових квитанцій. "Це зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня", - зазначила Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дані про інвалідність тепер відображаються у "Резерв+", - Міноборони

Вона пояснила, що у застосунку вже зараз відображається факт порушення військового обліку - червона стрічка з повідомленням про проблему. Після запуску нової функціональності буде додано інформацію про причину порушення: наприклад, "не з’явився на оповіщення" або "не пройшов ВЛК".

У разі порушення у користувача з’явиться кнопка "сплатити штраф". Після натискання буде запропонована можливість добровільної сплати зі знижкою 50%. Далі користувач перевіряє дані, підписує заяву про визнання порушення, після чого вона автоматично надсилається до ТЦК для винесення постанови. Після цього відкривається можливість оплати через платіжну систему.

На початковому етапі функція охоплюватиме штрафи лише за несвоєчасне оновлення даних. Згодом перелік порушень, за які можна буде сплачувати штраф через застосунок, планують розширити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року