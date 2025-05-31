Дані про інвалідність тепер відображаються у "Резерв+", - Міноборони

В оновленні застосунку "Резерв+2 додалися два нові сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

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"Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", – зауважила Черногоренко.