Дані про інвалідність тепер відображаються у "Резерв+", - Міноборони
В оновленні застосунку "Резерв+2 додалися два нові сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Так, дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.
"Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", – зауважила Черногоренко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на повторну ВЛКодразу відбивати якийсь Багатир або Гуєво. Ногами на розмінування, для цього здоров'я вистаче.
Гроші, за послуги від МСЕК, вони ж проплатили!!