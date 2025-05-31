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Новини Нові опції в Резерв+
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Дані про інвалідність тепер відображаються у "Резерв+", - Міноборони

Нові сервіси у Резерв+

В оновленні застосунку "Резерв+2 додалися два нові сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

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"Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", – зауважила Черногоренко.

Автор: 

Міноборони (7464) інвалідність (274) електронні послуги (205) Резерв+ (70)


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Топ коментарі
+3
Це, сподіваюсь, будуть данні про інвалідність прокурорів, суддів, юристів, депутатів і пр. шелупоні? Ну, щоб люди знали.... У нас же Зедемократія. Слуги...все для людей
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31.05.2025 17:35
+2
я знаю як людей з білим квитком відправляли без всяких там влк😁
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31.05.2025 18:38
+1
Поправочка! Данные об инвалидности не будут отображатся в "резерв" если человека полностью списали по ВЛК и имеет статус "не военнообязаный"
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31.05.2025 17:47
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Це, сподіваюсь, будуть данні про інвалідність прокурорів, суддів, юристів, депутатів і пр. шелупоні? Ну, щоб люди знали.... У нас же Зедемократія. Слуги...все для людей
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31.05.2025 17:35 Відповісти
вони всі на сторінці під статусом ,,бронювання,,
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31.05.2025 17:42 Відповісти
а такі ще будуть??а то нам Веніславський заявив що буде масове диво одужання навіть самих проблемних для лікування,чи депутат може брехати
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31.05.2025 17:41 Відповісти
Поправочка! Данные об инвалидности не будут отображатся в "резерв" если человека полностью списали по ВЛК и имеет статус "не военнообязаный"
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31.05.2025 17:47 Відповісти
а це є прямим поводом для бусиифікації,бо відсутній в резерві,якесь замкнуте коло
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31.05.2025 18:08 Відповісти
Не! Те кто списан по ВЛК их затверджует ОБЛАСТНОЕ ВЛК. И ни один ТЦК или местный ВЛК не может отменить результат областного ВЛК. Только центральный Киевский ВЛК может отменить результат областного ВЛК
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31.05.2025 18:12 Відповісти
Ви, мабуть, не зрозуміли питання. Йдеться не про те, чи може хтось скасувати рішення обласної ВЛК, а про те, що людину можуть на вулиці заламати до буса, бо її нема у резерв плюс. Чи так це?
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31.05.2025 18:17 Відповісти
Снова не так! Когда областное ВЛК "списывает" военнообязанного или военнослужащкго. То вносит это списание не только в реестр "Обериг" но еще В СПЕЦИАЛЬНУЮ КАРТОТЕКУ "СПИСАНЫХ". Изменить данные в этой картотеке не может никакое ТЦК и местное никакое ВЛК. Они могут только посмотреть эти данные но не "восстановить списаного" . Изменения в картотеку могут делать только ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЛК или возможно Областное ВЛК. Но точно не местное ВЛК и точно не ТЦК
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31.05.2025 18:22 Відповісти
пригальмуй-вони картотеку возять в бусику??і ти доречі віриш шо після веніславського тобі дадуть можливість кудись звернутися??видадуть новий квиток і завтра до учебки,наївний,до Києва доїхати ще треба
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31.05.2025 18:34 Відповісти
Не! Ну по беспределу все шо хош можно зделать. Хоть "бусик" хоть "черный воронок". Я ж рассуждаю с точки зрения закона
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31.05.2025 18:38 Відповісти
закона?ст.17 Конституції і тцк, цього досить ??
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31.05.2025 18:40 Відповісти
Тут ще писали на цензорі, що через недбальство та халатність, коли розвалювали армію, то багато картотек та документів у військкоматах втрачено. То це ж мене повторно все обходити ?
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31.05.2025 18:49 Відповісти
Если вас списали по областному ВЛК то ваш статус "непридатний" точно будет в "резерв+". Хотя в сам реестр "обериг" вносит именно ТЦК этот статус. Но нет смысла Тцк мухлевать с вашим статусом если они точно знают что вас списали по Областному ВЛК. Теоритически это возможно что ТЦК после решения Областного ВЛК не внесет в "Обериг" ваши данные. Но на практике такие мухлежи случаются только после местного ВЛК а не после областного. После областного ВЛК , ТЦК как правило вносят в "обериг" эти данные с Областного ВЛК. И в военно-учетный документ бумажный
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31.05.2025 18:32 Відповісти
такий дорослий а в казки віриш,то було вчора,завтра буде по-їншому,люди закінчуються,заброньованих з еліти чипати не дадуть
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31.05.2025 18:37 Відповісти
А якщо мене списали у 1993 році? В них же нічого нема в компах на мене, так?
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31.05.2025 18:44 Відповісти
Ваш старый "военник" действует но вы должны были "обновить данные" в те 60 дней что давали в прошлом году.А при обновленнии данных вас все равно бы отправили на ВЛК и выдали б новый военник
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31.05.2025 18:47 Відповісти
Нема воєнника, дали довідку на А4 "негоден к военной службе со снятием с учета". Так, теж думаю що погонять на повторну ВЛК одразу відбивати якийсь Багатир або Гуєво. Ногами на розмінування, для цього здоров'я вистаче.
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31.05.2025 18:52 Відповісти
Снятие с учета и исключен с учета это разные вещи. Снятие с учета это ВРЕМЕННЫЙ СТАТУС. Он может быть связан с сменой места жительства например. Но снятые с учета все равно могут быть поставлены на учет. А вот ИСКЛЮЧЕННЫЕ с учета особенно по решению ВЛК там вообще то проблем быть не должно
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31.05.2025 18:56 Відповісти
А "непридатний" це теж тимчасовий статус, чи шо?
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31.05.2025 18:57 Відповісти
Щось Ви плутаєте, пане. Непридатні не мали оновлювати дані в ті 60 днів.
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31.05.2025 18:55 Відповісти
Возможно! Но лучше бы было прийти в тцк зная что вы непридатний и получить в резерв + отметку "ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНЫ ВОВРЕМЯ"
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31.05.2025 19:00 Відповісти
я очкую навіть скачувати резерв плюс, регатися в ньому та світитися. Начувся історій, як непридатних ламали та до буса. Он, людина поруч в коменті написала те саме. Краще взагалі не виходити з дому, а не те що йти до тцк. Чи Ви не в курсі, що живемо в країні Беззаконня з великої літери? У 1993 був визнаний непридатним, а зараз, звісно до війська не заберуть, але згадайте як людину забили на смерть в тцк. Теж, до війська не забрали ж.
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31.05.2025 19:04 Відповісти
я знаю як людей з білим квитком відправляли без всяких там влк😁
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31.05.2025 18:38 Відповісти
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31.05.2025 17:58 Відповісти
А як там щодо проведення перекомісації, отих, геть «скалічених та доброчесних пенсіонерів» , в прокурорсько-суддівсько-адвокатській касті??? Тим більше, що суди для перепризначення їм «ПЕНСІЙ», проводяться в рази швидко і невблаганно!!!
Гроші, за послуги від МСЕК, вони ж проплатили!!
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31.05.2025 18:02 Відповісти
не зарьтеся на святе,то генофонд нації,він просто повинен бути збережений
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31.05.2025 18:09 Відповісти
Ги. У мене в ;Резерв+; інвалідність до 31.12. 2999 року.
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31.05.2025 18:27 Відповісти
 
 