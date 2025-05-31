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Данные об инвалидности теперь отображаются в "Резерв+", - Минобороны

Новые сервисы в Резерв+

В обновлении приложения "Резерв+2" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности. Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

Также читайте: Старые версии приложения "Резерв+" прекратят работать: В Минобороны призвали установить самую новую версию

"Продолжаем наполнять "Резерв+" полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - отметила Черногоренко.

Автор: 

Минобороны (9412) инвалидность (175) электронные услуги (106) Резерв+ (61)


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Топ комментарии
+3
Це, сподіваюсь, будуть данні про інвалідність прокурорів, суддів, юристів, депутатів і пр. шелупоні? Ну, щоб люди знали.... У нас же Зедемократія. Слуги...все для людей
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31.05.2025 17:35
+2
я знаю як людей з білим квитком відправляли без всяких там влк😁
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31.05.2025 18:38
+1
Поправочка! Данные об инвалидности не будут отображатся в "резерв" если человека полностью списали по ВЛК и имеет статус "не военнообязаный"
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31.05.2025 17:47
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Це, сподіваюсь, будуть данні про інвалідність прокурорів, суддів, юристів, депутатів і пр. шелупоні? Ну, щоб люди знали.... У нас же Зедемократія. Слуги...все для людей
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31.05.2025 17:35 Ответить
вони всі на сторінці під статусом ,,бронювання,,
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31.05.2025 17:42 Ответить
а такі ще будуть??а то нам Веніславський заявив що буде масове диво одужання навіть самих проблемних для лікування,чи депутат може брехати
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31.05.2025 17:41 Ответить
Поправочка! Данные об инвалидности не будут отображатся в "резерв" если человека полностью списали по ВЛК и имеет статус "не военнообязаный"
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31.05.2025 17:47 Ответить
а це є прямим поводом для бусиифікації,бо відсутній в резерві,якесь замкнуте коло
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31.05.2025 18:08 Ответить
Не! Те кто списан по ВЛК их затверджует ОБЛАСТНОЕ ВЛК. И ни один ТЦК или местный ВЛК не может отменить результат областного ВЛК. Только центральный Киевский ВЛК может отменить результат областного ВЛК
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31.05.2025 18:12 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли питання. Йдеться не про те, чи може хтось скасувати рішення обласної ВЛК, а про те, що людину можуть на вулиці заламати до буса, бо її нема у резерв плюс. Чи так це?
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31.05.2025 18:17 Ответить
Снова не так! Когда областное ВЛК "списывает" военнообязанного или военнослужащкго. То вносит это списание не только в реестр "Обериг" но еще В СПЕЦИАЛЬНУЮ КАРТОТЕКУ "СПИСАНЫХ". Изменить данные в этой картотеке не может никакое ТЦК и местное никакое ВЛК. Они могут только посмотреть эти данные но не "восстановить списаного" . Изменения в картотеку могут делать только ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЛК или возможно Областное ВЛК. Но точно не местное ВЛК и точно не ТЦК
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31.05.2025 18:22 Ответить
пригальмуй-вони картотеку возять в бусику??і ти доречі віриш шо після веніславського тобі дадуть можливість кудись звернутися??видадуть новий квиток і завтра до учебки,наївний,до Києва доїхати ще треба
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31.05.2025 18:34 Ответить
Не! Ну по беспределу все шо хош можно зделать. Хоть "бусик" хоть "черный воронок". Я ж рассуждаю с точки зрения закона
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31.05.2025 18:38 Ответить
закона?ст.17 Конституції і тцк, цього досить ??
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31.05.2025 18:40 Ответить
Тут ще писали на цензорі, що через недбальство та халатність, коли розвалювали армію, то багато картотек та документів у військкоматах втрачено. То це ж мене повторно все обходити ?
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31.05.2025 18:49 Ответить
Если вас списали по областному ВЛК то ваш статус "непридатний" точно будет в "резерв+". Хотя в сам реестр "обериг" вносит именно ТЦК этот статус. Но нет смысла Тцк мухлевать с вашим статусом если они точно знают что вас списали по Областному ВЛК. Теоритически это возможно что ТЦК после решения Областного ВЛК не внесет в "Обериг" ваши данные. Но на практике такие мухлежи случаются только после местного ВЛК а не после областного. После областного ВЛК , ТЦК как правило вносят в "обериг" эти данные с Областного ВЛК. И в военно-учетный документ бумажный
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31.05.2025 18:32 Ответить
такий дорослий а в казки віриш,то було вчора,завтра буде по-їншому,люди закінчуються,заброньованих з еліти чипати не дадуть
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31.05.2025 18:37 Ответить
А якщо мене списали у 1993 році? В них же нічого нема в компах на мене, так?
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31.05.2025 18:44 Ответить
Ваш старый "военник" действует но вы должны были "обновить данные" в те 60 дней что давали в прошлом году.А при обновленнии данных вас все равно бы отправили на ВЛК и выдали б новый военник
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31.05.2025 18:47 Ответить
Нема воєнника, дали довідку на А4 "негоден к военной службе со снятием с учета". Так, теж думаю що погонять на повторну ВЛК одразу відбивати якийсь Багатир або Гуєво. Ногами на розмінування, для цього здоров'я вистаче.
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31.05.2025 18:52 Ответить
я знаю як людей з білим квитком відправляли без всяких там влк😁
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31.05.2025 18:38 Ответить
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31.05.2025 17:58 Ответить
А як там щодо проведення перекомісації, отих, геть «скалічених та доброчесних пенсіонерів» , в прокурорсько-суддівсько-адвокатській касті??? Тим більше, що суди для перепризначення їм «ПЕНСІЙ», проводяться в рази швидко і невблаганно!!!
Гроші, за послуги від МСЕК, вони ж проплатили!!
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31.05.2025 18:02 Ответить
не зарьтеся на святе,то генофонд нації,він просто повинен бути збережений
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31.05.2025 18:09 Ответить
Ги. У мене в ;Резерв+; інвалідність до 31.12. 2999 року.
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31.05.2025 18:27 Ответить
 
 