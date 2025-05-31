Данные об инвалидности теперь отображаются в "Резерв+", - Минобороны

В обновлении приложения "Резерв+2" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности. Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

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"Продолжаем наполнять "Резерв+" полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - отметила Черногоренко.